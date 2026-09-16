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മൊത്തവ്യാപാര വിപണിയിൽ സവാള വില ഒമ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു; ചില്ലറ വിപണയില്‍ വില ഉടന്‍ കുറയും

കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസത്തിനിടെ മൊത്തവ്യാപാര വിപണിയിൽ ഉള്ളി വിലയിൽ 9 ശതമാനം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതേ തുടർന്ന് ചില്ലറവിൽപ്പന വിപണിയിലും വിലക്കുറവ് പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്തൃകാര്യ സെക്രട്ടറി നിധി ഖാരെ.

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Representational Image (PTI)
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By PTI

Published : September 16, 2026 at 3:49 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസത്തിനിടെ മൊത്തവ്യാപാര വിപണിയിൽ സവാള വില 9 ശതമാനം കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകള്‍. വിപണിയിലുണ്ടായ ഈ വിലക്കുറവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചില്ലറവിൽപ്പന വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്തൃകാര്യ സെക്രട്ടറി നിധി ഖാരെ പറഞ്ഞു. വ്യവസായ സംഘടനയായ പിഎച്ച്ഡിസിസിഐ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചൊവ്വാഴ്‌ച രാജ്യത്തെ ഉള്ളിയുടെ ശരാശരി ചില്ലറ വില കിലോയ്ക്ക് 53.92 രൂപയായിരുന്നു. ഇത് ഒരു മാസം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 48 ശതമാനവും ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ 94 ശതമാനവും കൂടുതലാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഉള്ളിയിലെ വിലക്കയറ്റം (പണപ്പെരുപ്പം) ജൂലൈയിലെ 22.54 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ 48.27 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി വില നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, വിപണി നിരക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കായ കിലോയ്ക്ക് 35 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളി വിൽക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മാസം നടപടി തുടങ്ങിയിരുന്നു.

എൻ‌സി‌സി‌എഫ്, നാഫെഡ്, കേന്ദ്രീയ ഭണ്ഡാർ എന്നിവയുടെ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ വഴിയും മൊബൈൽ വാനുകൾ വഴിയുമാണ് ഈ വിൽപന നടക്കുന്നത്. 'ഉള്ളി ലഭ്യതയിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കിലോയ്ക്ക് 35 രൂപ നിരക്കിൽ ഉള്ളി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടൽ തുടങ്ങിയതുമുതൽ രാജ്യത്തെ 48-ഓളം നഗരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ട്രക്കുകൾ വഴിയുള്ള ഗതാഗതവും മറ്റ് വിതരണ രീതികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമ്മിശ്ര (ഹൈബ്രിഡ്) രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്,' നിധി ഖാരെ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ മൊത്തവ്യാപാര വിപണിയിലെ വിലകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, വിലയിൽ 9 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി കാണാൻ സാധിക്കും. മൊത്തവ്യാപാര വിലയിലുള്ള ഈ കുറവ് ചില്ലറ വിപണിയിലെ വിലയിലും അനുകൂലമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സീസണൽ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി റെയിൽവേയും റോഡ് ഗതാഗതവും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സമ്മിശ്ര ഗതാഗത മാതൃകയിലൂടെ സർക്കാർ ഉള്ളി ബഫർ സ്റ്റോക്കുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

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നാഫെഡ്, എൻ‌സി‌സി‌എഫ് എന്നിവ വഴി ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് ആരംഭിച്ച ഉള്ളി വിതരണം, വിപണിയിലെ ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനും വില കുറയുന്നതിനും സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. നടപ്പ് വർഷത്തിൽ സർക്കാർ 1.21 ലക്ഷം ടൺ സവാള ബഫർ സ്റ്റോക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2025-26-ൽ സവാള ഉൽപ്പാദനം 307.37 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു. മുൻവർഷത്തെ 307.67 ലക്ഷം ടണ്ണുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉത്സവകാലത്തെ ആവശ്യം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമുള്ള തടസങ്ങൾ, വിതരണ ശൃംഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഉപഭോഗ രീതികളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സവാളയുടെ വിലയിൽ സാധാരണയായി വർധനവ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

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