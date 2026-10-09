ലോകത്ത് ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റിലും ഓരോ ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദ മരണങ്ങള്! ഇനി ലോകത്ത് ആരും ഈ രോഗം ബാധിച്ച് മരിക്കാതിരിക്കാന് ഇന്ത്യന് പ്രതിരോധ മരുന്ന്
ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സെര്വവാക് എന്ന വാക്സിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രീക്വാളിഫിക്കേഷന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്ത് പ്രതിവര്ഷം ഏറ്റവും കൂടുതല് രോഗം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയില്, ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്
Published : October 9, 2026 at 1:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം ബാധിച്ച് ലോകത്ത് ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുന്നു. ചൈനയില് നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് പേരില് രോഗം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയാണ് ഇക്കാര്യത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ചൈനയും യൂറോപ്പും ഇന്ത്യയും എല്ലാം ഈ രോഗത്തെ തടയാന് വാക്സിന് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പല രാജ്യങ്ങള്ക്കും വാക്സിന് ഇല്ല.
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അടുത്തിടെയാണ് നമ്മുടെ സെര്വാവാക് വാക്സിന് ലോകോരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷന് അംഗീകാരം കിട്ടിയത്. അതായത് നമ്മുടെ വാക്സിന് സുരക്ഷ, ഗുണമേന്മയിലും ഫലപ്രാപ്തിയിലും ആഗോള നിലവാരമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് യാതൊരു വാക്സിനുകളുമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലാണ് ലോകത്തെ 90 ശതമാനം മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് ഈ മാരക വിപത്തിനെ ചെറുക്കാന് യാതൊരു വാക്സിനുകളും ലഭ്യമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിന് ഒരു ആശ്വാസമാകും.
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ലോക അര്ബുദ ഗവേഷണ ഫണ്ട് പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് സ്ത്രീകള് പ്രതിവര്ഷം ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദം മൂലം മരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സര്ക്കാര് ഒന്പത് മുതല് പതിനാല് വയസുവരെ പ്രായമുള്ള പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് 2026 ഫെബ്രുവരി 28 മുതല് സൗജന്യമായി വാക്സിന് നല്കാന് തുടങ്ങിയത്.
എന്താണ് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം?, എന്തെല്ലാം ആണിതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്? ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇത്തരം രോഗികളുള്ളത്?ലോകത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്സിന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്? ഇത്തരം നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ ഞങ്ങള്.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദത്തെ ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളിയായി കരുതുന്നത്?
ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ അഭിപ്രായത്തില് ഹ്യൂമന് പാപ്പിലോമ വൈറസുകളാണ് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഈ വൈറസുകള് ത്വക്കിലെ ചെറിയ അരിമ്പാറകളിലും ലൈംഗികാവയവങ്ങളിലും പാദത്തിലും മറ്റും കാണപ്പെടുന്നു. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയും സ്പര്ശനത്തിലൂടെയും ഈ വൈറസുകള് പകരാം. വായിലെ അടക്കമുള്ള അര്ബുദങ്ങള്ക്കും ഇത് കാരണമാകാം. എച്ച്പിവി 16ഉം 18ഉം മാത്രമാണ് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദത്തെ നിശബ്ദ കൊലയാളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ആരംഭത്തില് യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടമാകില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ്.
സെര്വവാക് വാക്സിന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
സെര്വാവാക് വാക്സില് പേശികളിലാണ് പ്രവര്്തതി്കകുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് കണ്ട്രോള് ഓര്ഗനൈസേഷന് പറയുന്നു. ഈ വാക്സിന് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ സജീവമാക്കുന്നു. നാല് തരം ഹ്യൂമന് പാപ്പിലോമ വൈറസുകളായ എച്ച്പിവി6,11,16,18 എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ഇത് ആന്റിബോഡികളും സ്മൃതികോശങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാല് ശക്തമായ ഒരു സംരക്ഷണ കവചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.ഇത് ഭാവിയില് വൈറസ് വളരുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു.
ആരാണ് സെര്വാവാക് വാക്സിന് നിര്മ്മിച്ചത്, എത്ര വാക്സിന് എടുക്കണം?
സെറം ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് സെര്വവാക് വാക്സിന് നിര്മ്മിച്ചത്.ദേശീയതലത്തില് ഇത് 2023 ജനുവരിയില് തന്നെ തുടക്കംകുറിച്ചിരുന്നു. ഒന്പത് വയസിനും പതിനാല് വയസിനും ഇടയിലുള്ള ആണ്കുട്ടികള്ക്കും പെണ്കുട്ടികള്ക്കും ഈ വാക്സിന് നല്കാം. പതിനഞ്ചിനും 26നുമിടയില് പ്രായമുള്ളവര്ക്ക് ഈ വാക്സിന് ഫലപ്രദമാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഒന്പതിനും പതിനാലിനുമിടയില് പ്രായമുള്ള പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് ഓരോ ഡോസ് സൗജന്യ വാക്സിന് നല്കുന്നു. 2026 ഫെബ്രുവരി 28 മുതലാണ് വാക്സിന് നല്കിത്തുടങ്ങിയത്.
എന്താണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷന് അംഗീകാരം?
വിവിധ മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടുകള് അനുസരിച്ച് സെര്വാവാകിന് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയുടെ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷന് അംഗീകാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വാക്സിന് ഇനി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും. യൂണിസെഫ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് ഇവ വന്തോതില് വാങ്ങാനാകും. ഈ വാക്സിന് ലഭ്യമാകുന്നതോടെ മറ്റ് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെയും ദരിദ്രരാജ്യങ്ങളിലെയും ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദമരണങ്ങള് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനാകും.
ഏത് രാജ്യത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദ രോഗികളുള്ളത്?
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദ രോഗികളുള്ളത് ചൈനയിലാണ്െന്ന് ലോക അര്ബുദ ഗവേഷണ ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയാണ് ഇക്കാര്യത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് രോഗബാധിതര്. നഗരമേഖലകളില് ഇത്തരം രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഇന്തോനേഷ്യയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ബ്രസീലിനും റഷ്യയ്ക്കുമാണ് യഥാക്രമം നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനം.
2022ല് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം മൂലം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് പേര് മരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ആകെ 79,906 സ്ത്രീകള് മരിച്ചു. ചൈനയാണ് ഇക്കാര്യത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 55694 പേരാണ് ഇവിടെ മരിച്ചത്. ഇന്തോനേഷ്യ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില് മൂന്നാംസ്ഥാനത്ത്. 20708 പേര് ഇവിടെ മരിച്ചു. ബ്രസീലില് 9905 മരണങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള റഷ്യയിലെ മരണസംഖ്യ7903 ആയിരുന്നു.
രാജ്യസഭയില് ഒരു മാസം മുമ്പ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വച്ച റിപ്പോര്ട്ടനുസരിച്ച് അഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടെ ഉത്തര്പ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദ രോഗികളുള്ളത്. തമിഴ്നാടാണ് ഇക്കാര്യത്തില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഉത്തര്പ്രദേശില് 2025ല് ആകെ 11530 പേരില് ഗര്ഭാശയ ഗള രോഗങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഇവരില് 6226 പേര് മരിച്ചു. 2025ല് 8389 പേര്ക്കാണ് തമിഴ്നാട്ടില് രോഗം ബാധിച്ചത്. ഇതില് 4530 പേര് മരിച്ചു.
ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണങ്ങളിലും ബിഹാറാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 2025ല് 8250 ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദ രോഗം സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. 4455 പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം പശ്ചിമബംഗാളാണ് നാലാം സ്ഥാനത്ത്. 6437 രോഗികളും 3476 മരണങ്ങളും ഇവിടെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
കര്ണാടകയില് 2021 മുതല് പ്രതിവര്ഷം മൂവായിരം സ്ത്രീകള് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലും ഏകദേശം രണ്ടായിരം സ്ത്രീകള് മരിക്കുന്നു. 2021ല് 2210 സ്ത്രീകളാണ് ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം മൂലം മധ്യപ്രദേശില് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. 2025ല് ആ സംഖ്യ 11330 ആയി.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകള് പ്രകാരം 2022ല് ലോകമെമ്പാടുമായി 660000 സ്ത്രീകളില് രോഗം കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം മൂന്നരലക്ഷം പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓരോ രണ്ട് മിനിറ്റിലും ഒരു സ്ത്രീ ഗര്ഭാശയഗള അര്ബുദം മൂലം മരിക്കുന്നുവെന്നാണ് യൂണിസെഫിന്റെ കണക്ക്. ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം ഗര്ഭപാത്രത്തിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്താണ് ബാധിക്കുന്നത്. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ തേടിയില്ലെങ്കില് ഇത് മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും പടരാം.
ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദം തുടച്ച് നീക്കുമെന്ന് 2020 നവംബര് പതിനേഴിന് 194 രാജ്യങ്ങള് ചേര്ന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഈ ദിവസം എല്ലാ കൊല്ലവും ലോക ഗര്ഭാശയ ഗള അര്ബുദ നിര്മാര്ജ്ജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 2030ഓടെ ആഗോളതലത്തില് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങള് നേടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പതിനഞ്ച് വയസുള്ള 90 ശതമാനം പെണ്കുട്ടികള്ക്കും വാക്സിന് നല്കുക. 35 വയസുള്ള സ്ത്രീകളില് 70ശതമാനത്തെയും പരിശോധനകള്ക്ക് വിധേയരാക്കുക. പിന്നീട് 45 വയസുള്ള സ്ത്രീകളെയും പരിശോധിക്കുക. അര്ബുദം സ്ഥിരീകരിച്ച 70ശതമാനം സ്ത്രീകള്ക്ുകം ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങള്.
രാജ്യത്ത് എവിടെ നിന്ന് വാക്സിന് എടുക്കാം, എന്ത് രേഖകളാണാവശ്യം?
ഒന്പതിനും പതിനാലിനുമിടയില് പ്രായമുള്ള പെണ്മക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കള്ക്ക് uwin.mohfw.gov.in സന്ദര്ശിച്ച് എച്ച്പിവി വാക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള അവശ്യ വിവരങ്ങള് നല്കുക. പിന്നീട് കുട്ടികളെ അടുത്തുള്ള സര്ക്കാര് ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളില് കൊണ്ടുപോയി തികച്ചും സൗജന്യമായി വാക്സിന് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
രക്ഷിതാക്കളുടെ അനുമതി പത്രം, ആധാര്കാര്ഡോ, വിദ്യാലയ തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡോ മാര്ക്ക് ഷീറ്റോ, ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കണം. പതിനഞ്ച് വയസിനും നാല്പ്പത്തഞ്ച് വയസിനുമിടയില് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില് നിന്ന് പണം നല്കിയും വാക്സിനെടുക്കാനാകും. ഇവര്ക്കും ആധാറോ പാന്കാര്ഡോ നിര്ബന്ധമാണ്.
ഇതുവരെ വാക്സിന് എടുത്തത് 80ലക്ഷത്തിലേറെ പേര്
സെപ്റ്റംബര് ആദ്യം വരെ 80 ലക്ഷം പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് എച്ച്പിവി വാക്സിന് നല്കിയതായി പ്രസ് ഇന്ഫര്മേഷന് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗുജറാത്ത്, ഉത്തര്പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, മിസോറം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കുട്ടികള്ക്ക് വാക്സിന് എടുത്തത്. ബിഹാര്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, അസം സംസ്ഥാനങ്ങളില് 90ശതമാനത്തിലേറെ കുട്ടികള് വാക്സിന് സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു. കര്ണാടകയില് ഇത് 85ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്. യുപിയില് മാത്രം 22 ലക്ഷം പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് വാക്സിന് നല്കി. രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതിവര്ഷം 1.2കോടി പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും വാക്സിന് നല്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.