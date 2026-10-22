ദേവരഗട്ട് ബെന്നി ഉത്സവത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ; ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
രമ്പരാഗത വടിവീശൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഗ്രാമവാസികൾ തടികൊണ്ടുള്ള വടികൾ, കല്ലുകൾ, കത്തുന്ന പന്തങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു
Published : October 22, 2026 at 4:12 PM IST
അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ദേവരഗട്ട് ശ്രീ മാള മല്ലേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ചടങ്ങായ ബന്നി ഉത്സവത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ മാല മല്ലേശ്വര സ്വാമിയുടെ വടി പോരാട്ടത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെയാണ് സംഭവം. ആളൂർ സ്വദേശിയായ പോത്തുരാജു (28) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഘർഷത്തിൽ ശ്വാസംമുട്ടിയാണ് ഇയാൾ മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
ശ്രീ മാല മല്ലേശ്വര സ്വാമിയുടെ ഉത്സവ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ അർധരാത്രി കഴിഞ്ഞാണ് അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. പരമ്പരാഗത വടിവീശൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഗ്രാമവാസികൾ തടികൊണ്ടുള്ള വടികൾ, കല്ലുകൾ, കത്തുന്ന പന്തങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ദേവരഗട്ടിൽ സജ്ജീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ ആംബുലൻസിൽ ആലൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആദോനി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി.
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"ഈ വർഷത്തെ ബന്നി ഉത്സവത്തിനിടെ നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു, ഒരാൾ മരിച്ചു. പരിക്കുകളുമായി എത്തിയവർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. അവരിൽ പലർക്കും ചെവിയിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും തലയിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അവരെ ആദോനിയിലേക്ക് മാറ്റി," ആലൂരിലെ സർക്കാർ ഡോക്ടർ ഗീതാ വാണി പറഞ്ഞു.
നേരാനിക്കി, നേരാനിക്കി താണ്ട, കൊത്തപ്പേട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ ദേവതകളെ കുന്നിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, ആലൂർ, അരിക്കേര, എല്ലാർത്തി തുടങ്ങിയ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിലെ താമസക്കാർ വടികളുമായി അവരെ നേരിട്ടതോടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. ചടങ്ങ് താമസിയാതെ അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലായി മാറി, പങ്കെടുത്തവർ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുകയും ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കത്തുന്ന പന്തങ്ങൾ എറിയുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം 30,000 പേർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് ഉത്സവത്തിനായി ഇവിടേക്ക് എത്തിയത്. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടർന്നു.
സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് തലയ്ക്കും മറ്റുമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അക്രമത്തിൽ നിരവധി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കർണൂൽ ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിക്രാന്ത് പാട്ടീലിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 30,000 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
എന്താണ് ബന്നി ഉത്സവം
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കുർണൂൽ ജില്ലയിലുള്ള ദേവരഗട്ട് ശ്രീ മാള മല്ലേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും വിജയദശമി നാളിൽ നടക്കുന്ന വടിപോരാട്ട ഉത്സവമാണ് ബന്നി ഉത്സവം. മണി, മല്ലാസുരൻ എന്നീ രണ്ട് അസുരന്മാരെ ശിവനും പാർവതിയും ചേർന്ന് നിഗ്രഹിച്ച് നാട്ടുകാരെ രക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലായാണ് ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. തിന്മയ്ക്ക് മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണിത്.
അർധരാത്രിയിൽ മലമുകളിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഈശ്വരവിഗ്രഹങ്ങൾ താഴേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതോടെയാണ് പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ സമയം വിഗ്രഹങ്ങൾ അടങ്ങിയ പല്ലക്ക് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ വലിയ വടികളും തീപ്പന്തങ്ങളുമായി പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.
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