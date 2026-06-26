ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മയക്കുമരുന്ന് ദിനം 2026: ഭാരത് എഗനസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിയിലൂടെ കണ്ടതും കേട്ടതും നല്കുന്നത് അവഗണിക്കാകാത്ത മുന്നറിയിപ്പ്
ഇടിവി ഭാരതിന്റെ പ്രത്യേക പരമ്പരയായ 'ഭാരത് എഗനെസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ്' ഇന്ത്യ മുഴുവന് സഞ്ചരിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് എന്ന മഹാവിപത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിഴുങ്ങുകയാണെന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് മനസിലാക്കാനായി.
Published : June 26, 2026 at 12:45 PM IST
എല്ലാക്കൊല്ലവും ജൂണ് 26 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്നുപഭോഗവും കടത്തും തടയാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ലോകമെമ്പാടും ദിനാചരണം നടത്തുന്നത്. എന്നാല് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മിക്കദിനാചരണം പോലെ ഇതും ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കടന്നുപോകുന്നു. ചിലയിടങ്ങളില് ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളും ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗങ്ങളും നടക്കുന്നു. എന്നാല് 1987ല് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ ദിനാചരണത്തിന് നാല് പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം ഇന്നും പ്രാധാന്യം നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് വേദനയോടെ പറയേണ്ടി വരും. വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മുഴുവന് സമൂഹത്തെയും ദുര്ബലപ്പെടുത്താനും അസാധാരണ കഴിവുള്ള വസ്തുവാണ് മയക്കുമരുന്ന്.
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നമ്മില് മിക്കവരുടെയും വിചാരണം ഇത് എവിടെയോ നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ്. സിനിമകളിലോ പത്രവാര്ത്തകളിലെ തലക്കെട്ടുകളിലോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ. ഒരു ദിവസം പഞ്ചാബിലെ ഒരമ്മ പൊലീസിനെ വിളിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് മൂലം തന്റെ നാല് ആണ്മക്കളെ നഷ്ടമായ കാര്യം പറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവരുടെ അഞ്ചാമത്തെ മകനെയും അവര്ക്ക് നഷ്ടമായി. പെട്ടെന്നാണ് ഇത് മറ്റൊരാളുടെ കഥയല്ലാതായി മാറിയത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഇടിവി ഭാരത് രാജ്യം മുഴുവന് സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അവഗണിക്കാനാകാത്ത ഈ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുകയായിരുന്നു യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. പഞ്ചാബ് മുതല് കേരളം വരെയും ബിഹാര് മുതല് മഹാരാഷ്ട്ര വരെയും അസം മുതല് മധ്യപ്രദേശ് വരെയും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന എട്ട് റിപ്പോര്ട്ടുകളിലൂടെ ഞങ്ങള് ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്.
ഇങ്ങനെയൊരു ഉദ്യമത്തിന് ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്?
ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഇനിയും ഞങ്ങള്ക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഈ വിപത്തിന്റെ വലുപ്പം തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പരമ്പരയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. 3700 ലക്ഷം പേര് ഒരുതരത്തില് അല്ലെങ്കില് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാകട്ടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടേതും. കുടുംബങ്ങള് സ്വര്ണം വില്ക്കുന്നു. ഭൂമി ഈട് വച്ച് വായ്പകള് എടുക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്നിന് വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കാനോ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനോ ആയി സമ്പാദ്യം മുഴുവന് ചെലവിടുന്നു. ഓരോ കണക്കുകള്ക്ക് പിന്നിലും തീന്മേശയിലെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു കസേരയുണ്ട്. കണക്കുകള് വലിയ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് നല്കുന്നത്. എന്നാലത് മുഴുവന് കഥകളും പറയുന്നില്ല.
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പഞ്ചാബില് നിന്നുണ്ടായ പ്രതികരണമാണ് ഈ പരമ്പരയില് ഏറ്റവും ദുരൂഹമായ ചില കാര്യങ്ങള് വെളിച്ചത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്നത്. ദീര്ഘകാലമായി ഉദ്ത പഞ്ചാബ് എന്ന ദുഷ്പ്പേരുള്ള സംസ്ഥാനം രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി സമഗ്ര മയക്കുമരുന്ന് സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഈയൊരു ആശയം തികച്ചും പുതുമയാര്ന്നതാണ്. നാം ജനങ്ങളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും വീടുകളുടെയും എല്ലാം കണക്കെടുക്കുന്നു. പിന്നെ എന്ത് കൊണ്ട് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവരുടെ കണക്കെടുത്തുകൂടാ? പൊതു ചര്ച്ചകളില് നമ്മള് പലപ്പോഴും മറന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങള്ക്ക് കണക്കാക്കാനാകാത്ത ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങള്ക്ക് പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യം. കണക്കെടുക്കുന്നവര് ഓരോ വീട്ടിലുമെത്തി പ്രയാസകരമായ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നു. തീര്ച്ചയായും ഇത് പൂര്ണതയുള്ള ഒന്നല്ല. ചില കുടുംബങ്ങള് വിവരങ്ങള് നല്കുന്നില്ല. ചിലര് ഈ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കുന്നു പോലുമില്ല. മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവര് സത്യങ്ങള് പറയുമോ എന്ന് വിമര്ശകരും ചോദിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ വിപത്തിന്റെ വലുപ്പം മനസിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇത് ഇല്ലെന്ന് ഭാവിക്കുന്നതിനെക്കാള് നല്ലതാണ്.
മറ്റൊരു സംഭവം ഹിമാചല്പ്രദേശില് നിന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കണക്കുകള്ക്കപ്പുറം അടിയന്തര നടപടികളാണ് ആവശ്യം. കുട്ടികള് നിരന്തരം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് മനസിലാകുന്നുണ്ട്. എന്നാല് യാഥാര്ത്ഥ്യം പലര്ക്കും അംഗീകരിക്കാനാകുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങള്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രഹസ്യാത്മകത, പഠനത്തിലെ പിന്നാക്കം പോക്ക്, വിശദീകരണമില്ലാത്ത അധികച്ചെലവുകള്, സ്വഭാവത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങള് കുടുംബത്തില് നിന്ന് ഉള്വലിയല് ഇതെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പുകളാണ്. ഹിമാചലില് നിന്നുള്ള ഏറ്റവും വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പ്രതിരോധ നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്നത് പുനരധിവാസകേന്ദ്രങ്ങളിലാണെന്നതാണ്. ഇത് വീട്ടില് നിന്ന് തുടങ്ങണം, ക്ലാസ്മുറികളില് നിന്ന് ആരംഭിക്കണം, കളിയിടങ്ങളിലും തീന്മേശകളിലും നിന്ന് തുടങ്ങണം. മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും ഇത് ആഴത്തില് വേരുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
അതേസമയം ബിഹാര് നല്കുന്നത് മറ്റ് ചില കാഴ്ചകളാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യനിരോധനം വന്ന് ഒരുപതിറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും മദ്യ വിലക്കും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗവും തമ്മില് സങ്കീര്ണമായ ഒരു ബന്ധം സംസ്ഥാനത്ത് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ബിഹാറിലെ സമസ്യകള്ക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് ഉത്തരം നേടാനാകുന്നില്ല. പൊതുനയങ്ങള് സ്വഭാവത്തെ മാറ്റി മറിച്ചേക്കാം. ഇത് ലഭ്യത കുറച്ചേക്കാം. സാമൂഹ്യ ചിട്ടകളെ ഇത് മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. എന്നാല് മയക്കുമരുന്ന് ശീലങ്ങള് കേവലം നിയമനിര്മ്മാണത്തിലൂടെ മാത്രം ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ല. യഥാര്ത്ഥ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ബദലുകള് കണ്ടെത്താന് അസാമാന്യമായ വൈഭവമാണ് ഉള്ളത്.
പഞ്ചാബില് കണക്ക് ശേഖരണം നടക്കുമ്പോള് മഹാരാഷ്ട്രയില് സാമൂഹ്യപങ്കാളിത്തമുള്ള മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. സര്ക്കാരും പൊലീസും നിയമവും എല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും മയക്കുമരുന്ന് അടിമത്തം പലപ്പോഴും ആദ്യം മനസിലാക്കാന് സാധിക്കുന്നത് അയല്ക്കാര്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്കും പ്രാദേശിക സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകര്ക്കും മറ്റുമാകും. സാധാരണക്കാര് പ്രതിരോധത്തില് പരമപ്രധാനമാകുന്നുവെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മാതൃക വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുടുംബങ്ങളില് നിന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവരെ കണ്ടെത്താന് ഇവര് സഹായകമാകുന്നു.
ഇന്ത്യന് ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മയക്കുമരുന്നുകളുടെ വേരുകള് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു റിപ്പോര്ട്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന്. ഭൂമിശാസ്ത്രം പലപ്പോഴും വിധിയല്ല. തീര്ച്ചയായും ഇത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങള് വിശദീകരിക്കാന് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യ രണ്ട് കുപ്രസിദ്ധ മയക്കുമരുന്ന് ഉത്പാദക മേഖലകള്ക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അഫ്ഗാന്, ഇറാന്, പാകിസ്ഥാന് എന്നീ രാജ്യങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന ദ ഗോള്ഡന് ക്രെസന്റ്, മ്യാന്മര്, ലാവോസ്, തായ്ലന്ഡ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുന്ന ഗോള്ഡ് ട്രയാങ്കിള് എന്നിവയ്ക്കിടയില്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില് ചരക്കുകള് കടത്തുന്ന കമ്പനികളെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അതിര്ത്തിയില് മയക്കുമരുന്നുകള് എത്തുന്നത്. എല്ലാം മറന്ന് ആഘോഷിക്കാന് കാത്തിരിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ അരികിലേക്ക് ഹെറോയിനും മെത്താഫറ്റമിനും സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നുകളും കാടും മേടും ദേശീയപാതകളും തുറമുഖങ്ങളും താണ്ടി ഇവ എത്തുന്നു. ഇവയെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആര്ക്കും കാണാനാകുന്നില്ല. ഇവ ഒരു കേടുപാടുകളുമില്ലാതെ ആവശ്യക്കാരന് അരികില് സുരക്ഷിതമായി എത്തുന്നു.
മധ്യപ്രദേശിലും ഝാര്ഖണ്ഡിലും നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്ത് വന്നത്. ദേശീയപാതയോരത്തെ ഭക്ഷണശാലകള് കറുപ്പ് ശൃംഖലയുടെ അധോലോക കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്ട്ടാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് പുറത്ത് വന്നത്. ഇതില് മറ്റ് ചിലത് കൂടിയുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയപാതകളിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും വാണിജ്യവും സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് ഒഴുകുന്നത്. എന്നിട്ടും ട്രക്കുകളിലും ചായക്കടകളിലും വഴിയോരത്തെ ഭക്ഷണശാലകലിലും പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് കാണാനാകാത്ത ഒരു വിപണി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലകള് ഇരുളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇവയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി.
പരമ്പരയിലെ മുഴുവന് റിപ്പോര്ട്ടുകളും പറയുന്നത് ഇത് കേവലം ഒരു ക്രമസമാധാന വിഷയമല്ല, മറിച്ച് ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരുശൈലിയാണ്
ഇവര് ഒരു പൊതുജനാരോഗ്യ, സാമ്പത്തിക, മാനസികാരോഗ്യ കുടുംബ വിഷയമാണ്. ഇത് യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നമാണെന്നതാണ് പരമപ്രധാനം. ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങള് സംസാരിച്ച വിദഗ്ദ്ധരെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്ന നിഗമനവും ഇത് തന്നെയാണ്. വിതരണശൃംഖല തകര്ക്കണം, കടത്തുകാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കണം,എന്നാല് നിയമപാലകരെ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പോരാട്ടം വിജയിക്കാനാകില്ല. യുവാക്കള്ക്ക് അവസരമുണ്ടാകണം, സമൂഹത്തില് ബോധവത്ക്കരണം വേണം,കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണയുണ്ടാകണം, വിദ്യാലയങ്ങള്ക്ക് വിഭവങ്ങള് വേണം, സര്ക്കാരിന് നയങ്ങളുണ്ടാക്കാന് കൃത്യമായ വിശ്വസ്യതയുള്ള വിവരങ്ങള് വേണം.
രാജ്യാന്തര മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധദിനം പലപ്പോഴും മയക്കുമരുന്നിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ദിനമായാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും നിന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു ആശയം കൂടി ഇതിന് പിന്നലുണ്ടെന്നാണ്. ഈ ദിനം സാധ്യതകള് സംരക്ഷിക്കാന് വേണ്ടിയുള്ളത് കൂടിയാകണം. മയക്കുമരുന്നില് നിന്ന് വഴിതിരിച്ച് വിടുന്ന ഓരോ കൗമാരക്കാരനെയും സംബന്ധിച്ച് ഇത് കേവലം ഒരു ജീവന് രക്ഷികലല്ല. മറിച്ച് ഭാവി പുനസൃഷ്ടക്കലാണ്.
കപൂര്ത്തലയില് അഞ്ച് ആണ്മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി അറിയാം. അവരുടെ ദുഃഖം ഇതിനകം തന്നെ നഷ്ടമായ ജീവനുകളെക്കുറിച്ചല്ല. അവരുടെ മക്കള്ക്ക് ജീവിക്കാന് കഴിയാതെ പോയ ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അതാണ് മയക്കുമരുന്നിന് നല്കേണ്ടി വരുന്ന വില. 2026 ജൂണ് 26ന് ഭാരത് എഗനെസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ പരമ്പര അവസാനിക്കുമ്പോള് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങലില് നിന്നു ഉയരുന്ന സന്ദേശം ഒന്ന്ത് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് കേവലം അറസ്റ്റുകള് കൊണ്ട് ഈ വിപത്ത് തടയാനാകില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ പുനരധിവാസം കൊണ്ടോ നിയമനിര്മ്മാണത്തിലൂടെയോ ഇതില്ലാതാക്കാനാകില്ല.ഇതിനുള്ള പരിഹാരം മറ്റെവിടെയോ ആണ്. കുടുംബങ്ങള്, സമൂഹം, വിദ്യാലയങ്ങള്, ആരോഗ്യസംവിധാനം, സര്ക്കാരുകള് എന്നിവ ഒന്നിച്ച് നിന്നാല് മാത്രമേ ഈ മഹാവിപത്തിനെ നമുക്ക് നേരിടാനാകൂ. പ്രശ്നമില്ലെന്ന് നടിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്നതാണ് ഈ പരമ്പര നല്കുന്ന പാഠം. രാജ്യം നേരിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രത്യാശ ആരംഭിക്കുന്നത്. കണക്കുകള് എടുക്കൂ, ഇത് മനസിലാക്കൂ, ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കൂ. ഈ മഹാവിപത്തിനെ തുടച്ച് നീക്കാന് ഇത് പരമപ്രധാനമാണ്.