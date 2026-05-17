"വിദ്യാര്ഥികള് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട, ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് കൃത്യവും സുതാര്യവും"; പുനർമൂല്യനിർണയ നിരക്ക് കുറച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം
സിബിഎസ്ഇ ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനം അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം, ഒഎസ്എം പരിശോധന സുതാര്യവും കൃത്യവുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം.
By PTI
Published : May 17, 2026 at 3:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സിബിഎസ്ഇ ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയര്ന്ന പരാതികള് തള്ളി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. പരീക്ഷാ പേപ്പർ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും (revaluation) ഉത്തര പേപ്പർ പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള (answer sheet verification) നിരക്കുകൾ 100 രൂപയായി കുറച്ചതായും മന്ത്രാലയം ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സ്കോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് കുമാർ അറിയിച്ചു. ഒഎസ്എം പരിശോധന സുതാര്യവും കൃത്യവും ആണെന്നും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലത്തില് വിജയശതമാനക്കുറവും മാര്ക്ക് ഇടിവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ 12 -ാം ക്ലാസ് മാർക്ക് കുറയാൻ കാരണം ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകളാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പുനർമൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സഞ്ജയ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. മുംബൈ അടക്കമുളള സർവകലാശാലകൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള സുരക്ഷാമുന്കരുതലുകള് പാലിച്ചാണ് 12-ാം ക്ലാസിൻ്റെ 98 ലക്ഷം ഷീറ്റുകൾ സ്കാന് ചെയ്തത്. ഏകദേശം13,000 ഉത്തരക്കടലാസുകളിൽ ചില പേജുകൾ അവ്യക്തമായിരുന്നു. വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ച പേനയുടെ മഷി നേർത്തതായിരുന്നു. സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷവും അവ വ്യക്തമാകാതിരുന്നു. അധ്യാപകരോട് ആ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ച് അതനുസരിച്ച് മാർക്ക് നൽകാനും നിർദ്ദേശം നൽകി. മാനുവൽ മൂല്യനിർണയത്തിനുശേഷം, ലഭിച്ച മാർക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും സഞ്ജയ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
പുനർമൂല്യനിർണയ സമയത്ത് ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ മാർക്ക് വർധിച്ചാൽ, പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനായി അടച്ച തുക വിദ്യാർഥിക്ക് തിരികെ നൽകാന് തീരുമാനിച്ചുവെന്ന് സഞ്ജയ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. സിബിഎസ്ഇ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിംഗ് രീതിയാണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിലെ വിജയശതമാനവും മാർക്കും കുറയാൻ കാരണമെന്ന വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് സഞ്ജയ് കുമാറിൻ്റെ ഈ വിശദീകരണം.
വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കാണുന്നതിനായി 700 രൂപയ്ക്ക് പകരം 100 രൂപ ഫീസ് അടച്ചാല് മതിയാകും. ഉത്തരക്കടലാസ് പരിശോധിക്കാനോ സാധൂകരിക്കാനോ ആണെങ്കില് 500 രൂപയ്ക്ക് പകരം 100 രൂപ നൽകിയാല് മതിയാകും. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉത്തരം പുനഃപരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് 25 രൂപ ഫീസ് ആയിരിക്കും നല്കേണ്ടതെന്നും സഞ്ജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
