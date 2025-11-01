ഗ്വാളിയോറിനെയും ഇന്ഡോറിനെയും പിന്തള്ളി ഭോപ്പാല് തലസ്ഥാനമായതെങ്ങനെ? മധ്യപ്രദേശിന്റെ എഴുപതാം പിറന്നാള് ദിനത്തില് ചരിത്രകാരന്മാര് പറയുന്നു ആ കഥ
പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുമ്പ് കടുത്ത മത്സരത്തിന് ശേഷമാണ് ഭോപ്പാലിനെ മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മധ്യ ഇടമെന്നതും ഡല്ഹിയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള ട്രെയിന് ബന്ധവും ഭോപ്പാലിന് ഈ നേട്ടത്തിന് തുണയായി.
Published : November 1, 2025 at 1:13 PM IST
ഭോപ്പാല്: കേരളത്തിനൊപ്പം പിറന്നാള് ആഘോഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ്. 1956 നവംബര് ഒന്നിന് തന്നെയാണ് മധ്യപ്രദേശിന്റെ പിറവിയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മധ്യപ്രദേശിന്റെ എഴുപതാം സ്ഥാപക ദിനമാണ്.
അഭ്യുദയ മധ്യപ്രദേശ് അഥവ അഭിവൃദ്ധ മധ്യപ്രദേശ് എന്ന സന്ദേശവുമായാണ് ഇക്കുറി ഇവര് പിറവി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഭോപ്പാലിലെ ലാല് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടില് ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡ്രോണ് പ്രദര്ശനം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനം വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രദര്ശനം തുടങ്ങിയവ ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിന്റെ ജന്മ കഥ ഏറെ രസകരമാണ്. മധ്യ ഇന്ത്യ, വിന്ധ്യപ്രദേശ്, ഭോപ്പാല് തുടങ്ങിയവ കൂട്ടിച്ചേര്ത്താണ് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈമേഖല മധ്യ ഇന്ത്യയെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന പ്രക്രിയയിലൂടെ 1956 നവംബര് ഒന്നിനാണ് മധ്യപ്രദേശിന് പൂര്ണ സംസ്ഥാന പദവി ലഭിച്ചത്.
പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കര് ശുക്ലയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായത്. സംസ്ഥാന രൂപീകരണ സമയത്ത് പല നഗരങ്ങളും തലസ്ഥാനമാകാനുള്ള മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അവസാനം ഭോപ്പാലിനാണ് അതിനുള്ള യോഗമുണ്ടായത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങളറിയാമോ?
1956ല് രാജ്യത്ത് പതിനാല് പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രൂപീകരിച്ചത്. അതിലുള്പ്പെട്ടവയാണ് കേരളവും മധ്യപ്രദേശും. 1950 മുതല് 1956 വരെ മധ്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് തലസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്വാളിയോര് ആയിരുന്നു ശൈത്യകാല തലസ്ഥാനം, ഇന്ദോര് വേനല്ക്കാല തലസ്ഥാനവും. ഇതിന് പുറമെ വിന്ധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായി രേവയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭോപ്പാല് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായി ഭോപ്പാലും. ഈ ചെറു നാട്ടുരാജ്യങ്ങള് ചേര്ന്നാണ് മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായത്.
സംസ്ഥാന രൂപീകരണ സമയത്ത് നാല് പ്രമുഖ നഗരങ്ങളാണ് തലസ്ഥാനമാകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഭോപ്പാല്, ഗ്വാളിയോര്, ഇന്ദോര്, ജബല്പൂര് നഗരങ്ങളാണ് തലസ്ഥാനമാകാന് അവകാശവാദമുയര്ത്തിയത്. ആദ്യം ഭോപ്പാലും ഗ്വാളിയോറും ഇന്ദോറും ആറ് മാസം വീതം തലസ്ഥാന പദവി അലങ്കരിച്ചു.
ഇന്ദോറും ഗ്വാളിയോറും ഒരിക്കല് മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. ഈ നഗരങ്ങള് 1950 മുതല് 56 വരെ ആറ് മാസം വീതം തലസ്ഥാന നഗര പദവി അലങ്കരിച്ചു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായ ഇന്ദോറും ഗ്വാളിയോറും തലസ്ഥാനമാകാന് അവകാശവാദമുയര്ത്തി. എന്നാല് മധ്യത്തിലുള്ള നഗരമെന്ന നേട്ടം ഭോപ്പാലിന് അനുകൂലമാകുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഡല്ഹിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിന് സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നതും ഭോപ്പാലിന് അനുകൂല ഘടകമായി.
ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് നഗരങ്ങളെക്കാള് കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ മുന് രാഷ്ട്രപതി ശങ്കര് ദയാല് ശര്മ്മ, മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു തുടങ്ങിയവര്ക്ക് ഈ നഗരവുമായുള്ള ബന്ധവും നേട്ടമായി.ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ നഗരത്തിന്റെ കിടപ്പും ഇതിനെ തലസ്ഥാനമാക്കാന് സഹായിച്ചു.
ബ്രിട്ടീഷ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയായി മധ്യപ്രദേശ് 1950ല് തന്നെ സംസ്ഥാനമായി രൂപീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ചിന്മയി മിശ്ര വിശദീകരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് യശ്വന്ത് റാവു ഹോല്ക്കര് രണ്ടാമനും ജീവാജി റാവു സിന്ധ്യയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണപ്രകാരം ഇന്ദോറും ഗ്വാളിയോറും ആറ് മാസം വീതം തലസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിച്ചു.
എന്നാല് സംസ്ഥാന രൂപീകരണം ആരംഭിച്ചതോടെ വിന്ധ്യ പ്രദേശ്, ഭോപ്പാല് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഭാഗമായി.ഭോപ്പാല് നാട്ടുരാജ്യത്തിന് പുറമെ ഛത്തീസ്ഗഡും വിന്ധ്യയും കൂടി ചേര്ന്നോടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം ഭോപ്പാലിന് ഗുണകരമായി.ഗ്വാളിയോറില് നിന്നും മറ്റിടങ്ങളില് നിന്നും ഇതിന് തുല്യദൂരമായിരുന്നുവെന്നും മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ജബല്പൂരിനും ഇന്ദോറിനും ഹൈക്കോടതി കിട്ടി. ഗ്വാളിയോര് റവന്യൂ ബോര്ഡിന്റെ ആസ്ഥാനമായെന്നും മിശ്ര പറയുന്നു.
തലസ്ഥാനമായി ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ഗ്വാളിയോറിനെ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ജബല്പൂരും ഇന്ദോറും പരിഗണനയിലേക്ക് വന്നു.എന്നാല് ജീവനക്കാര്ക്ക് താമസിക്കാനും മറ്റും കൂടുതല് കെട്ടിടങ്ങള് ലഭ്യമായിരുന്നത് ഭോപ്പാലില് ആയിരുന്നു. എന്നാല് ഭോപ്പാലിലെ നവാബ് ആയിരുന്ന ഹമീദുള്ളയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില് ലയിക്കാന് താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.ഇതിനായി അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദ് നൈസാമുമായി ചേര്ന്ന് ഇന്ത്യയെ എതിര്ക്കാന് പദ്ധതികള് മെനഞ്ഞു. ഭോപ്പാല് നാട്ടുരാജ്യത്തില് നിന്നുള്ള എതിര്പ്പ് മറികടക്കാന് രാജ്യത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്നതും പരിഗണിച്ച് മുന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് നടന്ന ചര്ച്ചകളിലൂടെ ഭോപ്പാലിനെ മധ്യപ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനമായി നിശ്ചയിച്ചുവെന്നും മിശ്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംസ്ഥാന രൂപീകരണ സമയത്ത് തലസ്ഥാന പദവിക്കായി ഗ്വാളിയോര് ശക്തമായ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. റെയില്വേ ശൃംഖല ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആയിരുന്നു അവകാശവാദങ്ങളെന്ന് ചരിത്രകാരനായ സത്യനാരായണ സത്തന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇന്ദോറിന് റെയില്വേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് ഭോപ്പാലിന്റെയും ഹൈദരാബാദിന്റെയും എതിര്പ്പുകള് മറികടക്കാനായതെന്നും ഈ രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.