കാണാതായ ഇന്ത്യൻ മർച്ചൻ്റ് നേവി ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പേരിൽ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കുടുംബം; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ഒമാൻ
വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കകുയാണെന്ന് മസ്കറ്റിലെ അധികൃതർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : September 1, 2026 at 9:45 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രണത്തിൽ കാണാതായ ഇന്ത്യൻ മർച്ചൻ്റ് നേവിയുടെ കുടുംബത്തിന് മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോൺ കോൾ വന്നുവെന്ന് അവകാശവാദം. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കകുയാണെന്ന് മസ്കറ്റിലെ അധികൃതർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. മർച്ചൻ്റ് നേവി ക്യാപ്റ്റൻ ആശിഷ് കുമാറിനെയാണ് അക്രണത്തിൽ കാണാതായത്.
കപ്പലിന് അടുത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആശിഷിൻ്റെതാണെന്നാണ് നിഗമനം. അതേസമയം മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഎൻഎ പ്രൊഫൈലിങ് മസ്കറ്റ് അധികൃതർക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.
ആശിഷ് കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ അൻഷു കുമാരി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിൽ നിർണായകമായ ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാലും കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച മോചനദ്രവ്യം സംബന്ധിച്ച കോളുകൾ മൂലവും ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവകാശവാദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശങ്കകളെക്കുറിച്ച് അധികാരികളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബെഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞു.
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"കണ്ടെടുത്ത അസ്ഥികൾ വളരെ കത്തിക്കരിഞ്ഞതിനാൽ ഡിഎൻഎ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല" സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിനെക്കുറിച്ച് കുടുംബം മറ്റൊരു ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കണ്ടെത്തിയതായും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അതേസമയം അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ചിത്രവും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മസ്കറ്റിലെ തങ്ങളുടെ എംബസി ഇക്കാര്യം അവരുടെ എതിർകക്ഷിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സോളിസിറ്റർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാർച്ചിൽ കുടുംബത്തിന് നിരവധി മോചനദ്രവ്യ കോളുകൾ ലഭിച്ചതായും അതിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. സംശയാസ്പദമായ മോചനദ്രവ്യ കോളുകളും അനിശ്ചിതത്വമുള്ള ഡിഎൻഎ പരിശോധനയും കണക്കിലെടുത്ത് ക്യാപ്റ്റനെ കണ്ടെത്താനും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ അന്വേഷിക്കാനും കുടുംബം തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു.
മസ്കറ്റ് അധികൃതർ ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അവരുടെ കഴിവിനുള്ളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയോട് പറഞ്ഞു. വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം, സോളിസിറ്റർ ജനറൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് വാങ്ങാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും കേസ് അടുത്ത തിങ്കാളാഴ്ച്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
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