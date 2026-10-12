കേരളത്തിന് പുതിയ ഗവർണർ; ഓംപ്രകാശ് മാഥൂറിനെ നിയമിച്ചു
രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിൻ്റെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ നേതാക്കളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം
Published : October 12, 2026 at 10:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഗവർണറായി മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് ഓംപ്രകാശ് മാഥൂറിനെ നിയമിച്ചു. നിലവിൽ സിക്കിം ഗവർണറായ അദ്ദേഹത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ഉത്തരവിറക്കി. തമിഴ്നാട്, കർണാടക ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതിയ ഗവർണർമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകനിൽ നിന്ന് ഗവർണർ പദവിയിലേക്ക്
രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിൻ്റെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തരായ നേതാക്കളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം. നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചത് മാഥൂറായിരുന്നു. ദീർഘകാലം ആർഎസ്എസ് പ്രചാരകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് ബിജെപിയുടെ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. 2016ൽ രാജ്യസഭാംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്തിന് പുറമെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നിലവിൽ സിക്കിം ഗവർണറായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണത്തലവനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ
കേരളത്തിന് പുറമെ മറ്റ് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി പുതിയ ഗവർണർമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് ഗവർണറായിരുന്ന ആർ.എൻ രവിയെ മാറ്റിയ ഒഴിവിലേക്ക് രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറെ നിയമിച്ചു. നേരത്തെ ഈ പദവിയുടെ അധിക ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്നു. കർണാടകയുടെ പുതിയ ഗവർണറായി മുൻ എംപിയും ബിജെപി പാർലമെൻ്ററി ബോർഡ് അംഗവുമായ സുധ യാദവിനെയാണ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാവാണ് സുധ യാദവ്.
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ള അഴിച്ചുപണി
വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് പാർട്ടിയെയും സർക്കാരിനെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ഗവർണർമാരുടെ നിയമനം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി പാർലമെൻ്ററി ബോർഡിലും ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയിലും കാര്യമായ അഴിച്ചുപണികൾ നടന്നിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗവർണർമാരുടെ നിയമനത്തിലും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ദേശീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത്. പാർട്ടിക്കായി ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഓംപ്രകാശ് മാഥൂറിനെയും സുധ യാദവിനെയും പോലുള്ള നേതാക്കളെ സുപ്രധാന പദവികളിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത്.
കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ പല വിഷയങ്ങളിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ഗവർണറുടെ കടന്നുവരവ് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സർവകലാശാലാ നിയമനങ്ങൾ, ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ രാജ്ഭവനും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ നേരത്തെ വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണറായി എത്തുമ്പോൾ അത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഭരണഘടനാ പദവികളിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളെ നിയമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണനിർവഹണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.