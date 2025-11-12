ETV Bharat / bharat

സ്വര്‍ണം വരെ മാറിനില്‍ക്കും, ഇത് കള്ളന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച 141 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഇരുമ്പ് പെട്ടി

ബ്രിട്ടീഷ്‌ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പ് പെട്ടി ഇന്നും സംരക്ഷിച്ചുവരുന്നു. പണം, രേഖകൾ, സമ്പാദ്യം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാൻ അക്കാലത്ത് പെട്ടി ഉപയോഗിച്ചു.

HISTORICAL RELIC OF BRITISH ERA 141 YEARS OLD IRON BOX HISTORICAL RELICS IN INDIA BRITISH HISTORY IN INDIA
141 Years Old Iron Box protected in sub treasury office at andhra pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: മ്യൂസിയങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദര്‍ശിച്ച് പുരാതന വസ്‌തുക്കൾ കാണാനും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും താത്‌പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഏറെയും. ഒരു കാലത്ത് ഇവയ്‌ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാധാന്യം അത്രമേല്‍ വലുതായിരുന്നു. ചരിത്രാവശേഷിപ്പുകളായി രാജ്യത്ത് ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതനമായ വസ്‌തുക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബ്രിട്ടീഷ്‌ വസ്‌തുക്കളാണ്. തീവണ്ടിയെ വരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും അവരായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ധാരാളം വസ്‌തുക്കൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പകരം ഒട്ടനവധി വസ്‌തുക്കളാണ് അവർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. അവയിൽ ഒന്നാണ് രേഖകളും വിലപിടിപ്പുള്ളതും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്‌ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പു പെട്ടി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു ജില്ലയിലെ ചിന്തപ്പള്ളി സബ് ട്രഷറി ഓഫിസിൽ ഇത്തരമൊരു അപൂർവ ഇരുമ്പ് പെട്ടി കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ ഇന്നും സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ഇരുമ്പ് പെട്ടി 1884 ൽ മദ്രാസിൽ നിർമിച്ചതാണെന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. നൂറ്റിനാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പെട്ടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വെറുമൊരു ഇരുമ്പ് പെട്ടി എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഘടനയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ ആകർഷകമായ ചരിത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വളരെയധികം പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെട്ടിക്ക് ആവശ്യങ്ങളും ഏറെയായിരുന്നു അക്കാലത്ത്.

മൂവായിരത്തോളം കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുണ്ട് ഈ പെട്ടിക്ക്. മൂടിക്ക് തന്നെയുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരം. നാലുപേർ ഒന്നിച്ച് ശ്രമിച്ചാൽ പോലും വേഗത്തിൽ തുറക്കാനും സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ ബുദ്ധിയും പറയാതിരിക്കാനാകില്ല.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ്‌ ആഗമനത്തിന് ശേഷം പിടിച്ചുപറ്റിയതും ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കൊണ്ട് കൈപ്പറ്റിയതുമായി സമ്പാദ്യങ്ങളും രേഖകളും ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലിവ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സുരക്ഷാ പരിമിതികൾ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരം പെട്ടികളായിരുന്നു ഏക ആശ്രയം.

ബ്രിട്ടീഷ്‌ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പണം, സ്വർണം, രേഖകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് രഹസ്യ വസ്‌തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ഇത്തരം പെട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കരകൗശല വിദ്യകൊണ്ടും പെട്ടിയുടെ ഘടനകൊണ്ടും കള്ളന്മാർക്കുപോലും അത് തകർക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നതിനും ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷവും ഇരുമ്പു പെട്ടി വർഷങ്ങളോളം ഉപയോഗത്തിൽ തുടർന്നു. പിന്നീട് ഇത്തരം ഭാരിച്ച പെട്ടികളുടെ ഉപയോഗവും മറ്റ് സ്ഥങ്ങളിലേക്ക് വഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വർധിച്ചു.

സാങ്കേതികവിദ്യയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വളരുകയും കാലഘട്ടം മാറിവരികയും ചെയ്‌തപ്പോൾ ഇത്തരം ഭാരിച്ച പെട്ടികൾ മൂലകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ പെട്ടി പൂർണമായും ഉപയോഗശൂന്യമായി. എന്നാൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷ്‌ പെട്ടി ഇന്നും മങ്ങലേൽക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചിന്തപ്പള്ളി സബ് ട്രഷറി ഓഫിസിൽ. ആരും സ്‌പർശിക്കാതെ ചരിത്രാസ്വാദകർക്ക് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന കരകൗശല വിദ്യയുടെയും വൈദഗ്‌ധ്യത്തിൻ്റെയും ദീർഘ വീക്ഷണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് ഈ ചരിത്രവസ്‌തു.

നൂറ്റിനാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇരുമ്പ് പെട്ടി ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പ് മാത്രമല്ല മറിച്ച് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചു, പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചു ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

Also Read: സ്‌കൂളിലെ ശാസന ഭയന്ന് ഗുഹയിൽ ഒളിച്ചു, കാട്ടുപഴങ്ങള്‍ ഭക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞത് നാല് ദിവസം; ഒടുക്കം ഡ്രോണ്‍ പരിശോധനയില്‍ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി

TAGGED:

HISTORICAL RELIC OF BRITISH ERA
141 YEARS OLD IRON BOX
HISTORICAL RELICS IN INDIA
BRITISH HISTORY IN INDIA
BRITISH IRON BOX PROTECTED IN AP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.