ETV Bharat / bharat

ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അപകടം; വയോധികൻ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചു

വീടിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടായതാകാം അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ELECTRICAL BIKE BLAST BIKE BLAST DEATH ELECTRICAL BIKE BENGALURU BIKE BLAST ACCIDENT
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 3:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വയോധികൻ മരിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ച (മെയ് 12) പുലർച്ചെ ഹലസുരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മർഫിടൗൺ നിവാസിയായ ലൂർദ് നാഥൻ (65) ആണ് മരിച്ചത്. ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടായതാകാം അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

വീടിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം നടന്നത്. തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി 11 മണിയോടെ പതിവുപോലെ ബൈക്കിൻ്റെ ചാർജർ ഓൺ ചെയ്‌ത ശേഷം ലൂർദ് നാഥൻ തൻ്റെ വീടിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങാൻ പോയി. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെ ഒരു ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ലൂർദ് നാഥനും കുടുംബവും സ്ഫോടന ശബ്‌ദം കേട്ട് ഉണർന്നു. അപ്പോഴേക്കും ലൂർദ് നാഥന് ശരീരമാകെ പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മകനും മരുമകളും എത്തി ലൂർദ് നാഥനെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരിശോധിച്ച ഡോക്‌ടർമാർ വഴിമധ്യേ അദ്ദേഹം മരിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്‌ഫോടനത്തിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ വീട്ടിലെ ടിവിയും കിടക്കയുമുൾപ്പെടെ നിരവധി വസ്‌തുക്കൾ കത്തിനശിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ലൂർദ് നാഥൻ്റെ മകൻ ഫ്രാങ്ക് ആൻ്റണി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ

  • ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ വച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • രാത്രി മുഴുവൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • കഴിവതും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
  • ബാറ്ററി ചൂടാകുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുക.
  • വാഹന നിർമാതാക്കൾ നിർദേശിക്കുന്ന ചാർജർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.
  • ഇടി, മിന്നൽ എന്നിവയുള്ളപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുക.

Also Read: പരിശീലന പറക്കലിനിടെ വിമാനം തകർന്ന് വീണു; സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

TAGGED:

ELECTRICAL BIKE BLAST
BIKE BLAST DEATH
ELECTRICAL BIKE
BENGALURU BIKE BLAST ACCIDENT
ELECTRICAL BIKE BLAST DEATH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.