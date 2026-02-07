ഓല,ഊബർ,റാപ്പിഡോ ഡ്രൈവർമാർ ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കിൽ; പിന്നിൽ വിവിധ പരാതികളും ആവശ്യങ്ങളും
ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഏകപക്ഷീയമായി കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നുവെന്നതടക്കം പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. പണിമുടക്കിനെ അനുകൂലിച്ച് വിവിധ സംഘടകൾ രംഗത്തുവന്നു.
Published : February 7, 2026 at 2:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ടാക്സി- ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ ഇന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കിൽ. മിനിമം കൂലി ഉറപ്പാക്കുന്നതും പാനിക് ബട്ടണുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്. ഓല, ഊബർ, റാപ്പിഡോ, പോർട്ടർ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഡ്രൈവർമാരും ഡെലിവറി തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കുചേരും.
മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അഗ്രഗേറ്റർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാൽ, ഏകപക്ഷീയമായി കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി. ഇത് ഡ്രൈവർമാരുടെ വരുമാനത്തെ ഗണ്യമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് രാജ്യവ്യാപകമായി ഏകദിന പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര കാംഗർ സഭ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വാഹനങ്ങളിൽ നിർബന്ധിത പാനിക് ബട്ടൺ സ്ഥാപിക്കൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തിവച്ചതായും പ്രസ്താവനയിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
"കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം വാഹനങ്ങളിൽ നേരത്തെ പാനിക് ബട്ടണുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ച പാനിക് ബട്ടൺ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ ഏകദേശം 70 ശതമാനവും അനധികൃതമാണെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൽഫലമായി മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും ഏകദേശം 12,000 രൂപയോളം ചെലവാകുന്നു. ഇത് ഡ്രൈവർമാർക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന് കാരണമാകുന്നു," എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തന്നെയുമല്ല ഓപ്പൺ പെർമിറ്റ് പോളിസി പ്രകാരം ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നു. ഇത് മൂലം വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയും ഡ്രൈവർമാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനധികൃത ബൈക്ക് ടാക്സികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ഇരകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
പിന്തുണച്ച് വിവിധ സംഘടകൾ
മഹാരാഷ്ട്ര കാംഗർ സഭയെ പിന്തുണച്ച് തെലങ്കാന ഗിഗ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ (TGPWU), ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആപ്പ് ബേസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് (IFAT) തുടങ്ങിയ സംഘടകൾ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. 2025 ലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അഗ്രഗേറ്റർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള മിനിമം അടിസ്ഥാന നിരക്കുകൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാരുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതുമൂലം ഡ്രൈവമാരുടെ വരുമാനം കുറയുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അഗ്രഗേറ്റർ കമ്പനികൾ ഏകപക്ഷീയമായി നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്നും ഇത് തൊഴിലാളികളെ സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നുണ്ടെന്നും ടിജിപിഡബ്ല്യുയു സ്ഥാപകനും പ്രസിഡൻ്റും ഐഎഫ്എടി സഹസ്ഥാപകനും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഷെയ്ഖ് സലാഹുദീൻ പറഞ്ഞു.
തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തണം
തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത ഗതാഗത സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന നിരക്കുകൾ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നതാണ് യൂണിയനുകളുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. വാണിജ്യ, യാത്രാ, ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനായി സ്വകാര്യ (വാണിജ്യേതര) വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 2025-ലെ മോട്ടോർ വാഹന നിയമവും അഗ്രഗേറ്റർ മാർഗനിർദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് വാണിജ്യ വിഭാഗ വാഹനങ്ങളാക്കി മാറ്റൽ നിർബന്ധമാക്കുക എന്നിവയും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
തൊഴിലാളികളുമായി ഉടനടി ചർച്ചകൾ നടത്തി ഗതാഗത മേഖലയുടെ ന്യായവും നിയമപരവുമായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കാൻ ടിജിപിഡബ്ല്യുയു, ഐഎഫ്എടി സംഘടനകൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. തുടർന്ന് ഓല, ഉബർ, പോർട്ടർ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ, ക്യാബ് ഡ്രൈവർമാർ റൈഡ് അഭ്യർഥനകൾ റദ്ദാക്കുകയോ റൈഡ്-ഹെയ്ലിംഗ് ആപ്പുകൾ പൂർണമായും ഓഫാക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സലാഹുദീൻ പറഞ്ഞു.
തെലങ്കാനയിൽ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം ഓട്ടോറിക്ഷ, 1.5 ലക്ഷം ക്യാബ്, 50,000 പോർട്ടർ ഡ്രൈവർമാരുണ്ട്. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിജിപിഡബ്ല്യുയു നേരത്തെ കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി, തെലങ്കാന ഗതാഗത മന്ത്രി പൊന്നം പ്രഭാകർ തുടങ്ങിയവർക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.
Also Read: ''സ്വന്തം നാട്ടിൽ വളർന്നുവന്ന ദോഷങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു''; ചാവേറാക്രമണത്തിൽ പാക് ആരോപണം തള്ളി ഇന്ത്യ