12 മണിക്കൂർ 59 മിനിറ്റിൽ സഹ്യാദ്രി കീഴക്കി 29കാരൻ; ഒഡിഷയുടെ അഭിമാനമായി രാഹുൽ കുമാർ ബെഹേര
മത്സരത്തിൻ്റെ 14 മണിക്കൂർ കട്ട് ഓഫ് സമയം മറികടന്ന് 12 മണിക്കൂറിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ.
Published : June 10, 2026 at 1:34 PM IST
ഭൂവനേശ്വർ: കഠിനമായ വേനൽക്കാലത്ത് സഹ്യാദ്രി പർവതനിരകള് 12 മണിക്കൂർ 59 മിനിറ്റിൽ മാരത്തണിലൂടെ കീഴടക്കി ഒഡിഷയിലെ ബെർഹാംപൂർ സ്വദേശി രാഹുൽ കുമാർ ബെഹേര (29). മത്സരത്തിൻ്റെ 14 മണിക്കൂർ കട്ട് ഓഫ് സമയം മറികടന്ന് 12 മണിക്കൂറിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ. എഞ്ചിനീയറും അതിലുപരി അത്ലറ്റുമായ രാഹുൽ ഏറെ നാളത്തെ കഠിന പരിശീലനത്തിനൊടുവിലാണ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
2,500 മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള സഹ്യാദ്രിയിലെ 50 കിലോമീറ്റർ ഉയരമുള്ള പാതയായ സിംഹഗഡ്-രാജ്ഗഡ്-ടോർണ (SRT) റൂട്ടിൽ ജൂൺ ആറിന് അദ്ദേഹം എൻഡുറൻസ് മാരത്തൺ നടത്തിയിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ള മൂന്ന് കോട്ടകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ട്രെക്കിങ്, മത്സരം അൾട്രാ മാരത്തൺ ഇവൻ്റുകൾ നടത്തുന്ന പ്രീമിയം റേഞ്ച് ട്രെയിലുകളിൽ ഒന്നാണ്. 153 പേരിൽ 85 പേർ മാത്രമാണ് 14 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടിയത്. രാഹുൽ അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.
റെക്കോർഡ് നേട്ടം പിന്നിട്ടത് മുതൽ ബെർഹാംപൂർ പട്ടണത്തിൽ രാഹുലിൻ്റെ നേട്ടം ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ഒഡീഷയ്ക്ക് അഭിമാനമായി മാറിയതോടെ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. ബെർഹാംപൂരിലെ ചന്ദ്രമണി പേട്ട സ്വദേശിയായ പൂർണചന്ദ്രയുടെയും പുഷ്പലക്ഷ്മി ബെഹേരയുടെയും മകനായ രാഹുൽ, ബെർഹാംപൂരിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി, നിലവിൽ പൂനെയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.
ഫിറ്റ്നസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു ജിമ്മിൽ ചേർന്നപ്പോഴാണ് അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് എൻഡുറൻസ് സ്പോർട്സിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താത്പര്യം ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് ദിനചര്യ അദ്ദേഹത്തെ പർവതാരോഹണത്തിൻ്റെയും മാരത്തണ് ഓട്ടത്തിൻ്റെയും വെല്ലുവിളികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. 50 കിലോമീറ്റർ അൾട്രാ-ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവൻ്റ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിശ്രമം വേണ്ടിവന്നു.
പൂനെയ്ക്കടുത്തുള്ള ഭോർ മേഖലയിലെ ഗ്രേറ്റ് മാവ്ല ഘാട്ടിയിലാണ് ഈ പരിപാടി നടന്നത്. ഏറ്റവും കഠിനമായ പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പരിധികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ അത്ലറ്റുകളെയും ട്രെക്കർമാരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു യുടിഎംബി വേൾഡ് സീരീസ് ക്വാളിഫയറായി മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പൂനെയിലെ ഭോറിലുള്ള തേക്ക്വുഡ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ടിലാണ് ആരംഭ പോയിൻ്റും അവസാന പോയിൻ്റും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. 25 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടാൽ അത്ലറ്റുകൾ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് യു-ടേൺ എടുക്കണം. കഠിനമായ വേനൽക്കാല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും 3,020 മീറ്റർ ലംബമായ ഉയരം കയറാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.
പരിക്കുകളോ പേശിവലിവുകളോ ഇല്ലാതെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ചുരുക്കം ചില മത്സരാർഥികളിൽ ഒരാളായതുകൊണ്ടാകാം രാഹുലിൻ്റെ പ്രകടനം മറ്റെല്ലാവരെയും അപേക്ഷിച്ച് വേറിട്ടു നിന്നത്. അൾട്രാ-എൻഡുറൻസ് ഇനങ്ങളിൽ, കടുത്ത ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ മാനസിക പ്രതിരോധശേഷി, സ്ഥിരമായ പരിശീലനം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സാധ്യമാണെന്ന് രാഹുൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
“ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ജോലിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഞാൻ കർശനമായ ഫിറ്റ്നസ് രീതി പിന്തുടരുന്നു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ പർവത പരിശീലന സെഷനുകൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ദിവസവും 1.5 മണിക്കൂർ ജിം പരിശീലനവും സ്ട്രെച്ചിംഗും ചെയ്യുന്നു,” അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പ്രകൃതിദത്ത പോഷകാഹാരം, അച്ചടക്കം, സ്ഥിരോത്സാഹം എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്, ഡിസംബറോടെ 100 കിലോമീറ്റർ മൗണ്ടൻ അൾട്രാ പൂർത്തിയാക്കാൻ താൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.
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