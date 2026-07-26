നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ രൂചി; രസഗുളയുടെ ചരിത്രം മുതൽ വ്യവസായം വരെ...
ഭുവനേശ്വർ-കട്ടക്ക് ഹൈവേയിലെ തിരക്കേറിയ ഒരു ചന്തയാണ് പഹൽ. ഒഡിഷയിലെ പ്രശസ്തമായ രസഗുളയുടെ കേന്ദ്രമാണിത്. ഏകദേശം 2000 കൂടുംബങ്ങളാണ് മധുരപലഹാരമായ രസഗുള നിർമ്മിക്കുന്നത്.
Published : July 26, 2026 at 8:48 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: രസുഗള, മധുരപ്രേമികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള പലഹാരമായിരിക്കും. എന്നാൽ രസഗുളയുടെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റി ഒഡിഷയും ബംഗാളും തമ്മിൽ തർക്കം വരെയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒഡിഷയിലെ ഭൂവനേശ്വറിനും കട്ടക്കിനും ഇടയിലുള്ള ദേശീയ പാതയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് പഹൽ. ഇവിടെ നിന്നാണ് രസഗുള ഉത്ഭവിച്ചതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
ഒഡീഷയുടെ മധുര പലഹാരമായ രസഗുള രുചിച്ച് അറിയാൻ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും നിന്നുമായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒഡിഷയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് രസഗുള ദിനം. ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് രസഗുളയുടെ ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണിപ്പോൾ.
ഏകദേശം 70 മുതൽ 80 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള കഥയാണ് രസഗുളയുടേത്. കട്ടക്കിലെ കേളു ചരൺ ബെഹേരയും ഭാര്യയും ചേർന്നാണ് ആദ്യമായി പഹലിൽ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് സമീപം ഒരു ചെറിയ കട തുറന്ന് രസഗുള ബിസിനസ് നടത്തുന്നത്.
പിന്നീട് ഭൂവനേശ്വർ വികസിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കേന്ദ്രപാറ, സാലെപൂർ, കട്ടക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യാപാരികൾ പഹലിൽ എത്തുകയും ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് ഹൈവേയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാർ ഇവിടെ വാഹനം നിർത്തുകയും രസഗുള വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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പിന്നീട് കാലക്രമേണ പഹൽ എന്ന ഗ്രാമം രസഗുള ഹബ് എന്നറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ 100 ലധികം വലുതും ചെറുതുമായ മധുര പലഹാരങ്ങളുടെ കടകളുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ രസഗുളയാണ് ഇവിടെ ദിവസവും തയ്യാറാക്കുന്നത്.
രസഗുളയെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ
പഹലിലെ മിക്ക ആളുകളും പണ്ട് പശുക്കളെ വളർത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പാലും പ്രദേശത്ത് സുലഭമായി തന്നെ ലഭിച്ചിരുന്നു. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാക്കി വന്നിരുന്ന പാൽ നാട്ടുകാർ കളയുകയായിരുന്നു പതിവ്.
ഇത് പൂരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു സേവകൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. പാൽ പാഴാകുന്നത് കണ്ട സേവകൻ പാലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവിധ മധുരപലഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് രസഗുള ഉണ്ടാവുന്നത്.
സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെ രസഗുളകളാണ് വിൽക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ രഥയാത്ര, ബഹുദ, നിലാദ്രി ബിജെ, ഗഷൻ ബന്ദ, ദീപാവലി, വിവാഹ സീസണുകൾ തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ലക്ഷം വരെയോ അതിൽ കൂടുതലോ രസഗുളകൾ വിൽക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ലിറ്റർ പാലാണ് രസുഗള ഉണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.
സംരക്ഷണത്തിനും പ്രചാരണത്തിനുമായി നടപടി സ്വീകരിച്ച് സർക്കാർ
ഒഡിഷക്ക് രസഗുളയുടെ ജിഐ ടാഗ് ലഭിച്ചതോടെ 'ഒഡിഷ രസഗുള' എന്ന ബ്രാൻഡിങ്ങിന് സർക്കാർ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പഹൽ രസഗോള ക്ലസ്റ്റർ ഡിപിആറിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വേഗം ആരംഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
രസഗുള വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനായി ഉത്കൽ സ്വീറ്റ്സ് ട്രേഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 7 വർഷം മുമ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു രസഗോള ഹബ് സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഡിപിആറിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ എംഎസ്എംഇ വകുപ്പ് അംഗീകാരം നൽകി.
ഇതിനായി പഹലിൽ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മധുരപലഹാര നിർമ്മാതാക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും അവരുടെ വികസനത്തിലും ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. ആധുനിക രീതിയിൽ മധുരപലഹാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെയും സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്കും മധുരപലഹാരങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം ഇതുവഴി നേടാൻ സാധിക്കും.
ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റെിൻ്റെ എംഎസ്എംഇ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും കട്ടക്കിലെ എംഎസ്എംഇ വികസന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ആകെ 10 കോടി രൂപ ബജറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 കോടി രൂപ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റും 2 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാരും 1 കോടി രൂപ മധുരപലഹാര നിർമ്മാതാക്കളും വഹിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
രസഗുള ബിസിനസിനെ ആശ്രയിച്ച് 2000 കൂടുംബങ്ങൾ
ഭുവനേശ്വർ-കട്ടക്ക് ഹൈവേയിലെ തിരക്കേറിയ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് പഹൽ. ഒഡിഷയിലെ പ്രശസ്തമായ രസഗുളയുടെ കേന്ദ്രമാണിത്. ഏകദേശം 2000 കൂടുംബങ്ങളാണ് മധുരപലഹാരമായ രസഗുള നിർമ്മിക്കുന്നത്. പഹലിൽ എല്ലാ ദിവസവും ലക്ഷകണക്കിന് രസഗുളകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഏകദേശം നൂറ് കടകൾ ഇവിടെയുണ്ട്.
ഒഡിഷയിലെ റൂർക്കേല, ജാർസുഗുഡ, കോരാപുട്ട്, സാംബാൽപൂർ, ബെർഹാംപൂർ തുടങ്ങിയ വലിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പഹലിൽ നിന്നും രസഗോള അയയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ, സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത്, കൊൽക്കത്ത, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, റായ്പൂർ തുടങ്ങിയ വലിയ നഗരങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്നും കയറ്റുമതി നടക്കുന്നുണ്ട്.
വിലയോ തുച്ഛം രുചിയോ കേമം
പഹലിൽ രസഗുളയുടെ വലിപ്പമനുസരിച്ചാണ് വില. അഞ്ച് രൂപ മുതൽ വലുപ്പമനുസരിച്ച് 10, 20, തുടങ്ങി 50 രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 10,000 ൽ അധികം മധുരപലഹാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് രസഗുള തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും കടയുടമ പറഞ്ഞു.
ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്ന് കട്ടക്കിലേക്കോ പാരദീപിലേക്കോ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പഹലിൽ ഇറങ്ങി രസഗുള കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ്. ആ രസഗുളക്ക് പ്രത്യേക രൂചിയാണെന്ന് യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. പുരിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി രസഗുള കഴിക്കുക എന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണെന്ന് മറ്റൊരു യാത്രക്കാരനും പറഞ്ഞു.
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