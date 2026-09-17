ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസ് വധക്കേസ്; പ്രതി ധാരാ സിങ്ങിൻ്റെ മോചന ഹർജി തള്ളി ഒഡീഷ സർക്കാർ
ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് ആൺമക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ധാരാ സിംഗിൻ്റെ ഹർജി തള്ളി ഒഡീഷ സർക്കാർ.
By PTI
Published : September 17, 2026 at 1:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓസ്ട്രേലിയൻ മിഷനറി ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ധാരാ സിങ്ങിൻ്റെ ഹർജി തള്ളി ഒഡീഷ സർക്കാർ. അപേക്ഷകൻ്റെ ഹർജി തള്ളിയുള്ള തീരുമാനം ഒഡീഷ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് അനുഭവിക്കുന്ന രവീന്ദ്ര പാൽ എന്ന ധാരാ സിംഗിൻ്റെ ശിക്ഷാകാലാവധി ഇളവ് ചെയ്യണമെന്ന അപേക്ഷയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഒഡീഷ സർക്കാർ തള്ളിയത്.
കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രതിയുടെ മോചന അപേക്ഷ തള്ളിയതെന്ന് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എല്ലാ വസ്തുതകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ഒഡീഷ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. ധാരാ സിങ്ങിൻ്റെ ശിക്ഷാ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷ തള്ളാൻ ഒഡീഷ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് ചേർന്ന സംസ്ഥാന ശിക്ഷാ പുനഃപരിശോധനാ ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ വാദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാരണവും ഉന്നയിക്കാമെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഹർജി ഭേദഗതി ചെയ്ത ശേഷം വാദിക്കുകയെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ മനോജ് മിശ്ര, വിജയ് ബിഷ്ണോയി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് സിംഗിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകനോട് പറഞ്ഞു. ശിക്ഷാകാലാവധി ഇളവ് ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഓഗസ്റ്റ് 31-ലെ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് ധാരാ സിങ്ങിൻ്റെ അഭിഭാഷകന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹർജിക്കാരനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ഉചിതമായ ഭേദഗതി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയും കോടതി അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഷയം വീണ്ടും പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി, ധാരാ സിംഗിൻ്റെ ഹർജി മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വാദം കേൾക്കുന്നതിന് മാറ്റിവച്ചു. ധാരാ സിങ്ങിൻ്റെ ശിക്ഷാകാലാവധി ഇളവ് ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാത്തതിന് ഒഡീഷ സർക്കാരിനെ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു.
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നേരത്തെയും ധാരാ സിങ്ങിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ സംസ്ഥാന ശിക്ഷാ പുനഃപരിശോധനാ ബോർഡ് തള്ളിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്താമാക്കി. 2016 നവംബർ 24, 2019 ജൂൺ 24, 2020 ഡിസംബർ 24, 2022 ജനുവരി 12, 2023 ഫെബ്രുവരി 20 എന്നീ കാലയളവിലാണ് അപേക്ഷകൾ തള്ളിയത്. അപേക്ഷ പരിഗാണിച്ചാലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, പ്രദേശത്ത് വർഗീയ സംഘർഷമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ കാരണങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അപേക്ഷകൾ തള്ളിയത്.
63-കാരനായ ധാരാ സിങ് 25 വർഷത്തിലേറെയായി തടവിൽ കഴിയുന്നു.താൻ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ധാരാ സിങ് 2024-ൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. താൻ കർമ്മ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും തൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നാക്കാനും ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും അവസരം നൽകണമെന്നും ധാരാ സിംഗ് തൻ്റെ ഹർജിയിൽ അഭ്യർഥിച്ചു.
കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം
1999 ജനുവരി 22 അർധരാത്രിയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളായ ഫിലിപ്പ് (11), തിമോത്തി (8) എന്നിവരാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന മൂവരെയും ധാരാസിങ്ങും സംഘവും ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച ശേഷം തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ഈ മൂന്ന് കൊലപാതക കേസുകളിലെയും പ്രധാന പ്രതിയായ ധാരാ സിങ്ങിനെ 2003-ൽ സിബിഐ കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. 2005-ൽ ഒഡീഷ ഹൈക്കോടതി വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവായി കുറച്ചു. ഈ വിധി 2011-ൽ സുപ്രീം കോടതി ശരിവെച്ചു. ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ ഭാര്യ ഗ്ലാഡിസ് സ്റ്റെയിൻസ് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയവരോട് താൻ ക്ഷമിച്ചുവെന്നും അവരോട് യാതൊരുവിധ വിദ്വേഷവുമില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.ഇത് ശിക്ഷാ വിധിയെയും സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി.
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