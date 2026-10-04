ഇവി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത! വാഹന പോളിസി കാലാവധി നീട്ടി ഒഡീഷ; ഇളവുകൾ ഡിസംബർ 31 വരെ തുടരും
സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിത ഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാർബൺ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് ഒഡീഷ സർക്കാർ കാലാവധി നീട്ടി ഉത്തരവിറക്കിയത്.
By PTI
Published : October 4, 2026 at 1:41 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: ഇലക്ട്രിക് വാഹന പോളിസി കാലാവധി നീട്ടി ഒഡീഷ സർക്കാർ. 2021 ൻ്റെ കാലാവധിയാണ് 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഹരിത ഗതാഗതം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാർബൺ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് ഒഡീഷ വാണിജ്യ-ഗതാഗത വകുപ്പ് ഈ ഉത്തരവിറക്കിയത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം വാണിജ്യ-ഗതാഗത വകുപ്പ് ശനിയാഴ്ചയാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
ഒഡീഷ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ പോളിസി, 2021-ലെ ഖണ്ഡിക 11.5 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരം വിനിയോഗിച്ച് ഈ നയത്തിൻ്റെ കാലാവധി 2026 ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ കാലാവധി നീട്ടലിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഉപഭോക്താക്കൾക്കും നിർമാതാക്കൾക്കും പോളിസി പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭിക്കും. ഈ നയപ്രകാരം, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് റോഡ് നികുതിയിൽ നിന്നും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിൽ നിന്നും 100 ശതമാനം ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സീഡിയും ഒഡീഷ സർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട്.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്ത് ഇവയുടെയും അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളുടെ നിർമാണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഒഡീഷ സർക്കാർ ഈ നയം ആവിഷ്കരിച്ചത്. നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിർമാണ വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡി, പഴയ വാഹനങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിനുള്ള ആനുകൂല്യം, വായ്പകൾക്കുള്ള പലിശയിളവ്, റോഡ് നികുതിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും ഒഴിവാക്കൽ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
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ഈ നയപ്രകാരം, ഇരുചക്ര വാഹനം വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന് വാഹന വിലയുടെ 15 ശതമാനം (പരമാവധി 5,000 രൂപ വരെ) അല്ലെങ്കിൽ കിലോവാട്ട്-അവറിന് 5,000 രൂപ (പരമാവധി 20,000 രൂപ വരെ) എന്നിങ്ങനെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും. മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് വാഹന വിലയുടെ 15 ശതമാനം (പരമാവധി 10,000 രൂപ വരെ) അല്ലെങ്കിൽ 30,000 രൂപയുടെ നിശ്ചിത സബ്സിഡി എന്നിങ്ങനെയാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. നാല് ചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക്, വാഹനത്തിൻ്റെ വിലയുടെ 15 ശതമാനം (പരമാവധി 50,000 രൂപ വരെ) അല്ലെങ്കിൽ കിലോവാട്ട്-അവറിന് (kWh) 10,000 രൂപ (പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ) എന്നിങ്ങനെയാണ് സബ്സിഡി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യാത്രാ ബസുകൾക്ക് വാഹന വിലയുടെ 10 ശതമാനം സബ്സിഡി ലഭിക്കും. വാഹനത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ച് ഇത് 4 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകാം. അതേസമയം, ചരക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റുകൾക്ക് 30,000 രൂപ സബ്സിഡി ലഭിക്കുമെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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