ഇന്ത്യയിലില്ലാത്ത 5 ഒറാങ്ങുട്ടാനുകൾ ഒഡിഷ വനത്തിൽ; വില 25 ലക്ഷം, അന്വേഷണം ഊർജിതം
രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒറാങ്ങുട്ടാനുകൾക്ക് പഴങ്ങളും ഒആർഎസ് ലായനിയും നൽകി. മൃഗഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക മിശ്രിതവും ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Published : September 9, 2026 at 10:57 AM IST
ഭുവനേശ്വർ: ഒഡിഷയിലെ ബാലസോർ ജില്ലയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ അഞ്ച് ഒറാങ്ങുട്ടാനുകളെ വനംവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ഈ വന്യജീവികളെ കടത്തുകാർ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ രാജ്യാന്തര വന്യജീവി കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ബാലസോർ ജില്ലയിലെ ഭോഗ്റായി ബ്ലോക്കിലുള്ള ഉദയ്പുർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷന് കീഴിലെ റാങ്കോത്ത ബഡാപാഹി മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഇവയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. അഞ്ച് കുരങ്ങുകളെ കണ്ടെത്തിയെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ ഇവ ഒറാങ്ങുട്ടാനുകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വനംവകുപ്പ് തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം
രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒറാങ്ങുട്ടാനുകൾക്ക് പഴങ്ങളും ഒആർഎസ് ലായനിയും നൽകി. മൃഗഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക മിശ്രിതവും ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇവ പൂർണ ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ബാലസോർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ (ഡിഎഫ്ഒ) ഇന്ദാൽകർ പ്രതീക് പ്രകാശ് അറിയിച്ചു. നന്ദൻകാനനിൽ നിന്നുള്ള മൃഗഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക സംഘം ഭോഗ്റായിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇവയെ നന്ദൻകാനൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മാറ്റും. അവിടെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണത്തിൽ (ക്വാറൻ്റൈൻ) പാർപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു വയസുവരെ പ്രായമുള്ള ഒറാങ്ങുട്ടാനുകളെയാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഗണേഷ് റാം സിങ് ഖുന്തിയ പറഞ്ഞു. മലേഷ്യ, സുമാത്ര, ഇന്തോനേഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 25 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലവരും. മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത പ്രകൃതക്കാരാണ് ഒറാങ്ങുട്ടാനുകൾ. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ രാജ്യാന്തര ബന്ധം അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഈ മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഡിഷയിൽ എത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വനംവകുപ്പിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വിഭാഗം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്സ് (പിസിസിഎഫ്) പ്രേം ഝാ വ്യക്തമാക്കി. പ്രാദേശിക പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനംവകുപ്പ് സംഘം ഭോഗ്റായിലേക്ക് തിരിച്ചതായി റീജിയണൽ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഡോ. പ്രകാശ് ചന്ദ് ഗോഗിനേനിയും അറിയിച്ചു.
നന്ദൻകാനനിലെ ബിനി
ഇന്ത്യയിൽ ഒറാങ്ങുട്ടാനുകളെ സ്വാഭാവിക വനങ്ങളിൽ കാണാറില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇവയെ അനധികൃതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നേരത്തെ നന്ദൻകാനൻ മൃഗശാലയിൽ ബിനി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഒറാങ്ങുട്ടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2003ൽ പുണെയിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ ഒഡിഷയിൽ എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് 2019ൽ 41-ാം വയസിൽ ബിനി ചരിഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷം നന്ദൻകാനനിൽ ഒറാങ്ങുട്ടാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
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പുതിയതായി അഞ്ച് ഒറാങ്ങുട്ടാനുകളെ ലഭിച്ചത് മൃഗശാലയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടികളാണ് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുക. ഏഷ്യൻ വൻകരയിൽ പ്രധാനമായും ബോർണിയോ, സുമാത്ര ദ്വീപുകളിലെ മഴക്കാടുകളിലാണ് ഒറാങ്ങുട്ടാനുകൾ ജീവിക്കുന്നത്. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ വനപ്രദേശത്ത് ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വലിയ വാർത്തയാകുന്നത്.
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