എന്ജിനീയറും നിര്മ്മിത ബുദ്ധി വിദഗ്ദ്ധയുമായ ഒഡിഷ പെണ്കുട്ടി പൂനം മഹാറാണ വിശ്വസുന്ദരിപട്ടത്തിനുള്ള ഇന്ത്യ ഫൈനലില്
പൂനം മഹാറാണ തന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് സമിര് കുമാര് ആചാര്യയുമായിയുമായി ടെലിഫോണില് സംസാരിച്ചു
Published : June 26, 2026 at 2:13 PM IST
ബെര്ഹാംപൂര്: വിശ്വസുന്ദരിയാകാന് ഒഡിഷക്കാരി. ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ പൂനം മഹാറാണെ എന്ന പെണ്കുട്ടിയാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റില് ഡല്ഹിയില് നടക്കുന്ന മിസ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സ് അന്തിമ മത്സരത്തില് ഇവള് മാറ്റുരയ്ക്കും.
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നിലവില് കഠിനമായ പരിശീലനത്തിലാണ് പൂനം. ഈ മത്സരത്തെ താന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് അവള് ഇടിവിയോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് കേവലം ഒരു പേര് നേടാനുള്ള മത്സരമല്ല തനിക്ക്. കുട്ടിക്കാലം മുതല് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള നാഴികകല്ലാണ്. ഒഡിഷയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇത്രയും അഭിമാനകരമായ ഒരുവേദിയിലേക്ക് എത്തുന്നതില് തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും പരിശീലകരുടെയും ശക്തമായ പിന്തുണയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തനിക്ക് ഇത് സാധ്യമായതെന്നും അവള് പറയുന്നു.
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ബെരംപൂര്സ്വദേശിയായ പൂനം കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സില് ബിരുദധാരിയാണ്. നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയിലും മെഷീന് ലേണിങിലും വിദഗ്ദ്ധയും. രാജ്യമെമ്പാടും നിന്നുള്ള സുന്ദരിമാര് മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന വേദിയില് പൂനവും അണിചേരും.
കമ്പ്യൂട്ടര് സയന്സില് ബിടെക് പാസായ ശേഷം പൂനം ജോലിക്കായി പൂനെയിലെത്തി. അവിടെ വച്ചാണ് അവള് തന്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അണയാനുള്ള ചുവട് വയ്പുകള് ആരംഭിച്ചത്. ഇത് കേവലം ഒരു വിഷയത്തിന് അപ്പുറം അവള്ക്ക് ഇതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു.
തികച്ചും അജ്ഞാതമായ ഒരു പാത വെട്ടിത്തെളിക്കുക എന്നത് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് അവള് പറയുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പോലും അതികഠിനമായ മത്സരമായിരുന്നു. ഓഡിഷന് നൂറിലേറെ പേര് മാറ്റുരച്ചു. അതിലാണ് താന് വിജയിയായതെന്നും പൂനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി രാജ്യാന്തര വേദിയില് മത്സരിക്കാന് അവസരം കിട്ടിയാല് ഫൈനലിലും താന് വിജയിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വസുന്ദരി പട്ടം നേടുമെന്നും ഇവള് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നു.
സംസ്ഥാനതല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് നടന്നത്. ആത്മവിശ്വാസവും ആശയവിനിമയ നൈപുണ്യവും വേദിയിലെ സാന്നിധ്യവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന് തന്നെ സഹായിച്ചത് പിതാവ് ബിഭുദേന്ദ്ര മഹാറാണയും അമ്മ സംഗീത മഹാറാണയും പരിശീലകരായ നിഖില്, അംജത്, ഋത്വിക എന്നിവരുമാണെന്ന് പൂനം പറയുന്നു.
ഒരിടത്തേക്ക് മാത്രമായി തന്റെ സ്വപ്നങ്ങള് ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്ന് അവള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വളരും തോറും തനിക്ക് എല്ലാമേഖലയിലും കൈവയ്ക്കണമെന്ന മോഹമുണ്ടായി. പഠനത്തിനും പാഠ്യേതരപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും ഒരു പോലെ പ്രാധാന്യം നല്കി. അപ്പോഴും വലിയൊരു സ്വപ്നം ഉള്ളില് വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
വിശ്വസുന്ദരി എന്നത് എക്കാലത്തെയും തന്റെ വലിയ സ്വപ്നം തന്നെ ആയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ചരിത്രത്തില് ഭാഗമാകണെന്ന് താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഈ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനായി താന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും അവള് വ്യക്തമാക്കി.
പല മത്സരാര്ത്ഥികള്ക്കും കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണ ബാലികേറാമലയാകാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് പൂനം ഭാഗ്യവതിയാണ്. മാതാപിതാക്കള് ശക്തമായ പിന്തുണയുമായി തുടക്കം മുതല് തന്നെ ഒപ്പമുണ്ട്. എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും എത്തിപ്പിടിക്കാന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം പ്രതിബദ്ധതയോടും ആത്മാര്ത്ഥതയോടും അവര് നല്കുന്നു.
തന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്തുണയെന്ന് അവള് ആവര്ത്തിക്കുന്നു. താന് എന്ത് ചെയ്താലും അതില ഏറ്റവും മികച്ചതാകാന് അവര് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
വിശ്വസുന്ദരി ഇന്ത്യ ഫൈനലിന് വേണ്ടി തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ നവീകരിക്കാനാണ് പൂനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ആത്മവിശ്വാസവും വേദിയിലെ പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടുത്താനും. ഭാവിയില് ചലച്ചിത്രരംഗത്തും ഒരു കൈവയ്ക്കണമെന്ന് അവള്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാല് ദേശീയതലത്തില് മികച്ച രീതിയില് പ്രകടനം നടത്തുക എന്നതാണ് തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനതലത്തിലെ വിജയ കേവലം തിരിച്ചറിയലിന് അപ്പുറം വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യസേവനം, സംരംഭകത്വം എന്നിവയിലും പൂനം പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിയാണ്.