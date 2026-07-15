ഡേയ്.. രണ്ട് കളർ: ഒരു കണ്ണ് തവിട്ട്, മറ്റേത് നീല; തെലങ്കാനയിലെ ഈ അപൂർവ പൂച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ താരം
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി പൂച്ചകളെ തൻ്റെ ഓമനകളെപ്പോലെ വളർത്തുകയാണ് ഇവർ. ആദ്യം രണ്ട് പൂച്ചകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് നാലായി, എട്ടായി വർധിച്ചു.
Published : July 15, 2026 at 9:49 AM IST
ഖമ്മം: ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ണുകളാണെങ്കിൽ, ഒരു കണ്ണ് നീലയും മറ്റേത് തവിട്ടുനിറവുമുള്ള ഒരു പൂച്ച നിങ്ങളെ നോക്കിയാലോ? രക്താതിസമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ ഒരു തെലങ്കാന കുടുംബം വളർത്തിത്തുടങ്ങിയ പൂച്ചകളിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ അദ്ഭുതമായി മാറുന്നത്. രണ്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള കണ്ണുകളുള്ള ഈ അപൂർവയിനം പൂച്ച കൗതുകത്തിനപ്പുറം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാവുകയാണ്.
മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തവിട്ട്, നീല, പച്ച തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുള്ളതുപോലെ പൂച്ചകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ വിശാലമായ നിറഭേദങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുള്ളവയെ ഒഡ്-ഐഡ് ക്യാറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ഇവയുടെ ഒരു കണ്ണ് നീല നിറത്തിലും മറ്റേ കണ്ണ് പച്ച, മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തവിട്ട് നിറത്തിലുമായിരിക്കും. തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മത്തുള്ള നൂർജഹാൻ്റെയും ഭർത്താവ് ഷെയ്ഖ് സിദ്ദിഖ് മിയയുടെയും വീട്ടിലാണ് ഈ അപൂർവയിനം പൂച്ചയുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി പൂച്ചകളെ തൻ്റെ ഓമനകളെപ്പോലെ വളർത്തുകയാണ് ഇവർ. ആദ്യം രണ്ട് പൂച്ചകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് നാലായി, എട്ടായി വർധിച്ചു. ഇപ്പോൾ പത്തിലധികം പൂച്ചകളാണ് വീട്ടിലുള്ളത്. അവയിൽ മിക്കതും പേർഷ്യൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവയാണ്. പൂച്ചകളെ പരിപാലിക്കുന്നത് തൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയെന്നും കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തെപ്പോലെയാണ് എല്ലാവരും അവയെ കാണുന്നതെന്നും നൂർജഹാൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് കുടുംബത്തിന് മുഴുവൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് നൽകുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ എത്തിയവർ
സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈയൊരു ആശയം ഇവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. സിദ്ദിഖ് മിയയുടെ രക്താതിസമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാനും മാനസികസമ്മർദം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഡോക്ടർമാർ ഈ നിർദേശം നൽകിയത്. അങ്ങനെ 2016ലാണ് ആദ്യമായി ഒരു പൂച്ചയെ വാങ്ങാമെന്ന ആലോചനയിൽ ഇവർ എത്തുന്നത്. മൃഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനും വീട്ടിൽ മികച്ച അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നൂർജഹാൻ പറയുന്നു. പത്തിലധികം പൂച്ചകളുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിമാസ ചെലവ് അയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള ഈ വിനോദം വിലമതിക്കാനാവാത്ത മാനസികസന്തോഷമാണ് ഇവർക്ക് നൽകുന്നത്.
ഹെറ്ററോക്രോമിയ ഇറിഡം
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് പൂച്ചകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയിലെ നിറവ്യത്യാസം ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഒന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും പൂച്ചകളിൽ അപൂർവമായി കാണുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള കണ്ണുകൾ രോഗമല്ലെന്നും ഈ അവസ്ഥയെ ഹെറ്ററോക്രോമിയ ഇറിഡം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നും ഖമ്മം എസ്ആർബിജിഎൻആർ കോളജിലെ സുവോളജി അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. എം സുനന്ദ വിശദീകരിച്ചു. പൂച്ചക്കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാഘട്ടത്തിൽ ഐറിസിലേക്ക് മെലാനിൻ എന്ന വർണവസ്തു എത്തുന്നതിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിറം വരാൻ കാരണം. സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനിതക സവിശേഷതയാണിത്. ടർക്കിഷ് അങ്കോറ, ഖാവോ മണീ, പേർഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ഇനം പൂച്ചകളിലാണ് ഇത്തരം വ്യത്യാസം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്.
പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അദ്ഭുത പ്രതിഭാസമായ ഇത്തരം പൂച്ചകൾക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വളർത്തുമൃഗപ്രേമികൾക്കിടയിലും വലിയ ജനപ്രീതിയാണുള്ളത്. അതേസമയം നീലക്കണ്ണുള്ള വെളുത്ത പൂച്ചകളിൽ ചിലപ്പോൾ ജന്മനാ കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും വ്യത്യസ്ത കണ്ണുകളുള്ള എല്ലാ പൂച്ചകൾക്കും കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഈ അവസ്ഥ പൂച്ചയുടെ കാഴ്ചയെയോ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയോ ബാധിക്കില്ല. നൂർജഹാൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അപൂർവ പൂച്ച വെറുമൊരു വളർത്തുമൃഗമല്ല, മറിച്ച് മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകം കൂടിയാണ്.
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