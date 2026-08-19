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രാജ്യത്തെ 5.1 കോടി സ്‌ത്രീകള്‍ അമിതവണ്ണമുള്ളവര്‍, മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെയും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെയും മൂന്നില്‍ ഒരു സ്‌ത്രീ അമിത വണ്ണമുള്ളവര്‍

അമിത വണ്ണത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഛത്തീസ്‌ഗഢാണ് ഏറ്റവും പിന്നില്‍. ഝാര്‍ഖണ്ഡും രാജസ്ഥാനും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്. പുരുഷന്‍മാരെക്കാള്‍ കൂടുതലായി സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് അമിതവണ്ണമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാം

WOMEN OBESITY INDIA NFHS OBESITY REPORT OBESITY RATE IN INDIA EB PREMIUM
Women in India are Overweight (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 8:30 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വേഗമേറിയ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അമിത വണ്ണക്കാരുടെ എണ്ണവും അപകടകരമാം വിധത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പോലും ഈ പ്രതിഭാസത്തില്‍ തന്‍റെ ആശങ്കകള്‍ പല വേദികളില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021ലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം പതിനഞ്ചിനും 49നുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരില്‍ 25 ശതമാനവും അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരായിരുന്നു. 2024ല്‍ ഉത് മുപ്പത് ശതമാനമായി വര്‍ദ്ധിച്ചു. അതായത് മൂന്ന് വര്‍ഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം വര്‍ദ്ധന. ഏറ്റവും സവിശേഷമായ കാര്യം അമിത വണ്ണം ഏറെയുള്ളത് സ്‌ത്രീകളിലാണെന്നതാണ്.

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ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്‍വേ പ്രകാരം രാജ്യാന്തര ജനസംഖ്യാ ശാസ്‌ത്ര കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത് നഗരമേഖലകളില്‍ മൂന്നില്‍ ഒരു വനിത അമിത വണ്ണം ഉള്ളയാളാണ് എന്നതാണ്. അതേസമയം പത്തില്‍ മൂന്ന് പുരുഷന്‍മാര്‍ മാത്രമാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ വരുന്നത്. അമിത വണ്ണമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വനിതകളെ കാണാനാകുന്നത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാണ്. തൊട്ടുപിന്നില്‍ മഹാരാഷ്‌ട്രയും പിന്നാലെ പശ്ചിമബംഗാളുമുണ്ട്. അമിത വണ്ണ നിരക്കില്‍ പുതുച്ചേരിയാണ് മുന്നില്‍.

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എന്താണ് അമിത വണ്ണത്തിന് കാരണമെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലൂടെ ഇടിവി ഭാരത്? എന്ത് കൊണ്ടാണ് സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത്? അമിത വണ്ണം എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും? എങ്ങനെ ഇത് ഒഴിവാക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഈ ലേഖനം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

രാജ്യത്തെ പതിനെട്ട് കോടിയിലേറെ പേര്‍ അമിത വണ്ണമുള്ളവരാണെന്ന് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്‍വേയും ആഗോള കണക്കുകളും പറയുന്നു. ഇതില്‍ 5.1 കോടി പേര്‍ ഇരുപത് വയസിന് മുകളിലുള്ള സ്‌ത്രീകളാണ്. രാജ്യത്തെ 30.7ശതമാനം സ്‌ത്രീകളും 27.3ശതമാനം പുരുഷന്‍മാരും അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരാണെന്നും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരില്‍ ആശങ്കാജനകമാം വിധം അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു.

എത്രമാത്രം വണ്ണം ആകാം?

ബോഡി മാസ് ഇന്‍ഡക്‌സ് അഥവ ബിഎംഐ ആണ് ശരീരഭാരത്തിന്‍റെ മാനദണ്ഡം. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ബിഎംഐ ഒരു പരിശോധനാ ഉപകരണമാണ്. ശരീരത്തിലെ ആകെ കൊഴുപ്പ് അളക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ പൊക്കവും ഭാരവും തമ്മില്‍ താരതമ്യം ചെയ്‌താണ് ഇത് കണ്ടെത്തുക. പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ വനിതകളില്‍ ആരോഗ്യ സംഘടനകള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രകാരം ശരാശരി 25 ചതുരശ്രമീറ്ററിര്‍ കിലോഗ്രാം മുതല്‍ 29.9ശതമാനം ചതുരശ്ര മീറ്റര്‍ കിലോഗ്രാം വരെയാകാം.

മുപ്പത് ചതുരശ്രമീറ്റര്‍ കിലോഗ്രാമില്‍ കൂടുതലുള്ള ബിഎംഐ അമിതവണ്ണമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 2023-24ല്‍ രാജ്യത്ത് പതിനഞ്ചിനും 49നുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ള 30.7ശതമാനം വനിതകള്‍ അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരായിരുന്നു. 2019-21ല്‍ ഇത് 24 ശതമാനമായിരുന്നുവെന്നും കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം അമിത വണ്ണമുള്ള പുരുഷന്‍മാരുടെ എണ്ണം 22.9ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 27.3 ശതമാനമായി വര്‍ദ്ധിച്ചു.

പതിനഞ്ചിനും 49നുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ള അമിത വണ്ണമുള്ള സ്‌ത്രീകള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാണ്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ 1.65 കോടി സ്‌ത്രീകളും അമിത വണ്ണക്കാരാണ്. മഹാരാഷ്‌ട്രയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്. 1.05 കോടിയാണ് ഇവിടുത്തെ അമിത വണ്ണമുള്ള സ്‌ത്രീകളുടെ എണ്ണം. പശ്ചിമബംഗാളാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് 95 ലക്ഷമാണ് ഇവിടുത്തെ അമിത വണ്ണമുള്ള സ്‌ത്രീകള്‍.

പുതുച്ചേരിയില്‍ 51.3ശതമാനം സ്‌ത്രീകള്‍ അമിത വണ്ണമുള്ളവരാണ്. തൊട്ടുപിന്നില്‍ 50.1ശതമാനവുമായി ലക്ഷദ്വീപുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ ഇത് 47.9ശതമാനമാണ്. സിക്കിമില്‍47.5ശതമാനമാണ് അമിത വണ്ണക്കാരികളുടെ എണ്ണം. 46.7ശതമാനവുമായി കേരളം അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്.

അമിത വണ്ണമുള്ള സ്‌ത്രീകളുടെ നിരക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് അതത് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ സ്‌ത്രീകളുടെ എണ്ണവും അമിത വണ്ണമുള്ള സ്‌ത്രീകളുടെ എണ്ണവും തമ്മില്‍ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ്. ഛത്തീസ്‌ഗഢ്, ഝാര്‍ഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അമിത വണ്ണ നിരക്കില്‍ പിന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്നത്.

ചൈന കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അമിത വണ്ണമുള്ള കുട്ടികളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് ലോക ഒബിസിറ്റി അറ്റ്‌ലസ് 2026 പറയുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും ശരാശരി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന നിരക്കിലാണ് രാജ്യത്തെ അമിത വണ്ണമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത്. ഇത് ലോകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വേഗമേറിയ വളര്‍ച്ചാനിരക്കാണ്. വസ്‌തുതാപരമായി ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗതമായി പോഷകക്കുറവിനെതിരെ പോരാടാന്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ രാജ്യം സങ്കീര്‍ണായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. പോഷകാഹാരക്കുറവും അമിത പോഷണവും ഒന്നിച്ച് നാം നേരിടുകയാണ്.

അമിത വണ്ണം ഗൗരവമുള്ള രോഗങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുന്നു

അമിത വണ്ണം പല ഗൗരവമായ രോഗങ്ങള്‍ക്കും ജീവന് വെല്ലുവിളിയാകുന്ന രോഗങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകുന്നു. അമിത വണ്ണം ശരീരത്തിലെ ഇന്‍സുലിന്‍റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് മൂലം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നു. ഇത് ടൈപ്പ്2 പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം അമിത വണ്ണം രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ചീത്തകൊളസ്‌ട്രോളിന്‍റെ അളവും കൂട്ടുന്നു. ഇത് ഹൃദയാഘാത സാധ്യതകളും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഇതിന് പുറമെ കരളില്‍ അമിത കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നതിലൂടെ മദ്യേതരഫാറ്റി ലിവര്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കുന്നു. ഇത് കരളിന് കടുത്ത ആഘാതങ്ങളാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. അമിതമായ ശരീരഭാരം കാല്‍മുട്ടുകള്‍ക്കും സന്ധികള്‍ക്കും അമിത സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് വാതത്തിനും സന്ധികളിലെ വേദനയ്ക്കും വഴി വയ്ക്കുന്നു. അമിതവണ്ണം, സ്‌തനാര്‍ബുദം, മലാശയാര്‍ബുദം, ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലെ അര്‍ബുദങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വിവിധ അര്‍ബുദങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ശ്വാസം മുട്ട്, ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസം തടസം എന്നിവയും അമിത വണ്ണത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങളാണ്.

അമിത വണ്ണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങള്‍

അമിത വണ്ണം ഒഴിവാക്കാന്‍ സന്തുലിതമായ ആഹാരശീലങ്ങള്‍ പിന്തുടരുക, കൃത്യമായ ശാരീരിക പ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതചര്യ ശീലിക്കുക തുടങ്ങിയവ പരമപ്രധാനമാണ്. ജങ്ക് ഫുഡുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക, പച്ചക്കറികള്‍ ആഹാരത്തില്‍ ധാരാളമായി ഉള്‍പ്പെടുത്തുക, ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും നിത്യാഹാരത്തിന്‍റെ ഭാഗമാക്കുക, ഒപ്പം ഇനിപ്പറയുന്ന ഏഴ് മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയും അമിത വണ്ണം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനാകും.

  • ധാരാളം പച്ചഇലക്കറികള്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുക, മുഴുധാന്യങ്ങളും പരിപ്പുകളും പഴങ്ങളും കഴിക്കുക
  • വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുക, ടിന്നിലടച്ച സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും
  • മധുരമുള്ളവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, ശീതളപാനീയങ്ങളും പാക്കറ്റില്‍ വരുന്ന പാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക
  • ദിവസവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക, ഇത് ശരീരഭാരം ശരിയായി നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കിടെ വിശപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതും തടയുന്നു
  • ആഴ്‌ചയില്‍ 150 മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കില്‍ നിത്യവും അരമണിക്കൂര്‍ വ്യായാമം, ജോഗിങ്, നടത്തം, യോഗ തുടങ്ങിയവ ആകാം.
  • ഏഴെട്ടു മണിക്കൂര്‍ സുഖമായി ഉറങ്ങുക, ഉറക്കമില്ലായ്‌മ അമിത വണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കും
  • യോഗയിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുക, സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും ശരീരഭാരം കൂട്ടാം

അമിത വണ്ണം സമ്പന്നര്‍ക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രശ്‌നമല്ല. ഇത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരെയും ബാധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ. ഇന്ന് അമിതമായി സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണം വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ ലഭ്യമാകുന്നു.വരുമാനം കുറഞ്ഞവര്‍ ഇത് ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നു. ഇത് അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഇതിന് പുറമെ ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ അമിത വണ്ണത്തിന് കാരണമാണ്.കായികാദ്ധ്വാനത്തിന്‍റെ കുറവ് ദീര്‍ഘനേരം ഒരേയിരുപ്പ് തുടങ്ങിയവയും അമിത വണ്ണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതിന് പുറമെ അമിതമായ പഞ്ചസാര ഉപയോഗം, കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്നിവയും അമിത വണ്ണത്തിനും ടൈപ്പ്2 പ്രമേഹത്തിനും ഹൃദ്രോഗങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകുന്നു.

പുരുഷന്‍മാരെക്കാള്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ എന്ത് കൊണ്ട് അമിത വണ്ണത്തിന് അടിപ്പെടുന്നു?

ഇതിന് പല ജൈവ, ജീവിത ശൈലി, സാമൂഹ്യ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഗര്‍ഭം, ആര്‍ത്തവവിരാമം, തൈറോയ്‌ഡ്, ഹോര്‍മോണ്‍ അസന്തുലിതത്വങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍. ഇവയൊക്കെ ദഹനപ്രക്രിയയെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. കലോറി നഷ്‌ടമാകാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാല്‍ അമിത വണ്ണത്തിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നു.

ഇതിന് പുറമെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ തന്നെ ദീര്‍ഘനേരം ചെലവിടുന്നതും കുട്ടിക്കാലത്ത് കായികപ്രവൃത്തികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാത്തതും ഒക്കെ അമിത വണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അമിതമായി സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ജങ്ക്ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നതും അമിതമായ എണ്ണയും മറ്റും കലര്‍ന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വണ്ണം കൂടാന്‍ ഇടയാക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ സ്വന്തം ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാനാകാതെ പോകുന്നു. ജോലിയും കുടുംബവും ഒക്കെ കൂട്ടിയിണക്കി പോകേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ പലപ്പോഴും സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉറക്കമില്ലായ്‌യ്‌മയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതും അമിത വണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

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