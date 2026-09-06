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ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് 'ഓഫായി', മൊബൈൽ വെളിച്ചത്തിൽ ബസ് 'ഓൺ'!, കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാഹസിക യാത്ര

അപകടകരമായ രീതിയിൽ നടത്തിയ യാത്രയിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് എൻഡബ്ല്യുആർടിസി മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടർ ഉത്തരവിട്ടു.

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യാത്രക്കാരുടെ മൊബൈൽ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവർ ബസ് ഓടിക്കുന്നു. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 8:45 AM IST

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ബെംഗളൂരു: രാത്രിയിലെ കൊടും ഇരുട്ടിൽ വിജനമായ പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചില്ലെങ്കില്‍ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഭയമുണർത്തുന്ന, ഒരു ത്രില്ലർ അനുഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകയിൽ ഒരു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിലെ യാത്രക്കാർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

ഹുബ്ബള്ളിക്കടുത്ത് വെച്ചാണ് കണ്ണ് തള്ളിക്കുന്ന ഈ അപൂർവ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് പൂർണമായും തകരാറിലായ ബസിന് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി കാട്ടിയത് യാത്രക്കാരുടെ കൈകളിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ടോർച്ചുകളായിരുന്നു!. വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കർണാടക റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ (NWKRTC) രാത്രികാല ബസിലാണ് യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള ഈ സാഹസിക യാത്ര നടന്നത്.

മാർഗമധ്യേ അണഞ്ഞ ഹെഡ്‌ലൈറ്റും തുടർന്നുള്ള യാത്രയും

വെള്ളിയാഴ്‌ച രാത്രി 8:05 ന് ഹുബ്ബള്ളിയിൽ നിന്ന് അത്തിഗേരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ബസാണ് സാങ്കേതിക തകരാറിലായത്. രാത്രി 9:20 ഓടെ ഗുഡഗേരിയിൽ എത്തേണ്ടിയിരുന്ന ബസ് സാന്ഷി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രധാന ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനരഹിതമായി. വഴിമധ്യേ സർവീസ് മുടങ്ങുമെന്ന ആശങ്കയിലായതോടെ, ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ടോർച്ചുകൾ തെളിയിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകുകയായിരുന്നു.

സാന്ഷിയിൽ നിന്ന് ഗുഡഗേരിയിലേക്കുള്ള 20 മിനിറ്റ് ദൂരം ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഡ്രൈവർ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ബസ് ഓടിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ബസ് ഗുഡഗേരിയിലും തുടർന്ന് അത്തിഗേരിയിലും സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേർന്നു.

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യാത്രക്കാരുടെ അമർഷവും വകുപ്പുതല അന്വേഷണവും

രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്ക് ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് ബസുകൾ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃത്യമായ സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് യാത്രക്കാരനായ മോഹൻ ബുഡഹാല ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേടുപാടുകളില്ലാത്ത ബസുകൾ മാത്രം റൂട്ടുകളിലേക്ക് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ വൻ അപകടത്തിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് എൻഡബ്ല്യുആർടിസി മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടർ എം പ്രിയങ്കയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഡിവിഷണൽ കൺട്രോളർ എച്ച് രമണ ഗൗഡ അറിയിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്‌ചയോ വീഴ്‌ച വരുത്തിയ നടപടികളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ കെകെആർടിസി (KKRTC) ഡിവിഷനിലും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. കലബുറഗിയിൽ നിന്ന് ചിഞ്ചോളിയിലേക്ക് പോയ ബസിൻ്റെ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് കേടായപ്പോൾ മൊബൈൽ ടോർച്ച് വെളിച്ചത്തിൽ ബസ് ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ അന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം അനാസ്ഥകൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട്, എൻഡബ്ല്യുആർടിസി സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ.

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