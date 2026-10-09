നട്സുകൾക്കും ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങൾക്കും റെക്കോർഡ് വില: 70 % വർധന, വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം എന്ത്?
ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയിൽ മിക്കയിനം നട്സുകളുടെയും ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളുടെയും വിലയിൽ ജിഎസ്ടി കുറച്ചിട്ടും 70% വരെ വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
Published : October 9, 2026 at 5:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയിൽ മിക്കയിനം നട്സുകളുടെയും ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളുടെയും (ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്) വില റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. ചരക്ക് സേവന നികുതി (GST) കുറച്ചിട്ടും, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വിലയിൽ 70% വരെ വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
2025-ലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി, സെപ്റ്റംബറിൽ നട്സുകളുടെ മേലുള്ള ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5 ശതമാനമായി സർക്കാർ കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇറാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിതരണത്തിലെ കുറവ്, ആഗോളതലത്തിൽ ബദാം ഉൽപ്പാദനത്തിലുണ്ടായ ഇടിവ്, ഉയർന്ന ചരക്ക് ഗതാഗത ചെലവ്, രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച എന്നിവ ഇറക്കുമതി ചെലവ് വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി.
2025-ലെ ദീപാവലിക്ക് ശേഷം തോടോടുകൂടിയ പിസ്തയുടെ വിലയിൽ 60-70 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനത്തിനനുസരിച്ച് ബദാം വിലയിൽ 20 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ വർധന രേഖപ്പെടുത്തി.
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കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ കശുവണ്ടി വിലയിൽ അഞ്ച് മുതൽ എട്ടു ശതമാനം വരെ വർധനയുണ്ടായി. ഉണക്കമുന്തിരി വിലയിൽ 2-5 ശതമാനവും ഈന്തപ്പഴത്തിന് 5-10 ശതമാനവും ഉണങ്ങിയ അത്തിപ്പഴത്തിന് (അഞ്ജീർ) 5-15 ശതമാനവും വർധനയുണ്ടായി.
കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ പെഷവാരി പിസ്തയുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്നു. കിലോയ്ക്ക് 4,000 രൂപ എന്ന നിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ വില റെക്കോർഡ് നിരക്കായ കിലോയ്ക്ക് 44.53 യുഎസ് ഡോളറിലെത്തി. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെയുണ്ടായ ഏകദേശം 40 ശതമാനം വർധനവാണ്. തോടോടുകൂടിയ പിസ്തയുടെ മൊത്തവിലയിൽ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 74 ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവുണ്ടായി. കിലോയ്ക്ക് 1,650 രൂപ എന്ന നിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ ഇത് കിലോയ്ക്ക് 18.37 യുഎസ് ഡോളറാണ്.
വില റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലെത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട്?
യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം ഇറാനിൽ നിന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുമുള്ള പരിപ്പുവർഗങ്ങളുടെയും ഉണങ്ങിയ പഴങ്ങളുടെയും ഇറക്കുമതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറക്കുമതിയിലുണ്ടായ കുറവ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ വിലയിൽ വലിയ വർധനവിന് കാരണമായി.
ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടമായ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗത നിരക്ക് വർധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നട്ട്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൗൺസിൽ (ഇന്ത്യ) പ്രസിഡൻ്റ് ഗുഞ്ജൻ ജെയിൻ പറഞ്ഞു. ഉയർന്ന ചരക്ക് കൂലി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾ ചൈനയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതും അതുമൂലം യുഎസിൽ നിന്നുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിലുണ്ടായ കാലതാമസം ഇറക്കുമതിയെ ബാധിച്ചതും കാലിഫോർണിയൻ ബദാം വില വർധിക്കാൻ കാരണമായി.
വളപ്രയോഗം കുറഞ്ഞതിനാൽ വിളവ് മുൻപ് കണക്കാക്കിയതിലും കുറവായിരിക്കുമെന്ന് 'ക്ലാസ് ആൽസോൺ' (Class Alzone) മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രവീന്ദ്ര മേത്ത പറഞ്ഞു. ഉത്സവകാലത്തെ ആവശ്യം വിലയിൽ കൂടുതൽ വർധനവിന് കാരണമാകുമെന്നാണ് വ്യാപാരികളും ഇറക്കുമതിക്കാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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