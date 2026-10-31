ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബർ വരെ കശ്മീരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 23 പേർ; 19 ഭീകരർ, 2 ജവാൻമാർ, 2 സാധാരണക്കാർ, കണക്കുകള് പുറത്ത്
ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 19 ഭീകരരും, രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, രണ്ട് സാധാരണ പൗരന്മാരും, തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
Published : October 31, 2026 at 3:09 PM IST
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒക്ടോബർ മാസം ഇതുവരെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതോടെ, 2026-ൽ ഈ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തുണ്ടായ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആകെ എണ്ണം 23 ആയി. ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 19 ഭീകരരും, രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും, രണ്ട് സാധാരണ പൗരന്മാരും, തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
വടക്കൻ കശ്മീരിലെ കുപ്വാര ജില്ലയിലുള്ള കെരാൻ മേഖലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒക്ടോബർ 17-ന് നിയന്ത്രണരേഖയിൽ (LoC) നുഴഞ്ഞുകയറാനുള്ള ശ്രമം സുരക്ഷാ സേന പരാജയപ്പെടുത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കെലാണ്ടിക്ക് സമീപമുള്ള ജുംഗുണ്ട് മേഖലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഈ പ്രദേശത്ത് സൈനികർ സംശയാസ്പദമായ ചില നീക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും, ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ നിയന്ത്രണരേഖ (LoC) കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ തടയുകയും ചെയ്തു.
ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടുനിന്ന വെടിവെപ്പിനൊടുവിൽ രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം നിയന്ത്രണരേഖയിൽ നടന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനുകളുടെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ സംഭവങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയായാണ് ഒക്ടോബറിലെ ഈ കണക്കുകൾ പുറത്ത് വരുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് തയ്യാറാക്കിയതും 'ഇടിവി ഭാരത്' അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞതുമായ ചില വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കണക്കുകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ ഫെബ്രുവരി, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീകരവാദ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
ജനുവരിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മൂന്ന് കേസുകൾ
ജമ്മു കശ്മീരിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ മാസമുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു ഭീകരനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. സാധാരണക്കാരാരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സേന ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിരുദ്ധ നടപടികളും തുടരുന്ന ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ജനുവരിയിലെ ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്ന് ഭീകരവാദ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടാവുകയും, ആറ് ഭീകരവാദികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ മാസം സാധാരണ പൗരന്മാരോ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളോ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. പൊലീസ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സെപ്റ്റംബറിനൊപ്പം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീകരവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ മരണസംഖ്യ കുറവ്
മാർച്ചിൽ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും, രണ്ട് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഈ മാസം സാധാരണക്കാരോ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളോ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഏപ്രിലിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നായി കുറഞ്ഞു.
ഒരു ഭീകരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ, സാധാരണക്കാരോ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളോ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പൊലീസ് രേഖകളിൽ ഇല്ല. മെയ് മാസത്തിലും ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവവും ഒരു ഭീകരൻ്റെ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഏപ്രിലിലെപ്പോലെ തന്നെ മെയ് മാസത്തിലെ കണക്കുകളിലും സാധാരണക്കാരോ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളോ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും എണ്ണം കുറവായിരുന്നു.
ജൂണിലും ഓഗസ്റ്റിലും മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല
ജൂണിലും ഓഗസ്റ്റിലും മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. പൊലീസ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജൂണിൽ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളോ മരണങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ മാസം സാധാരണ പൗരന്മാരോ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഭീകരവാദികളോ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ജൂലൈയിൽ അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ വർധനവുണ്ടായെങ്കിലും, ഓഗസ്റ്റിലും മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.
ജൂലൈയിൽ ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിൽ രണ്ട് സാധാരണ പൗരന്മാരും ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു ഭീകരവാദിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആകെ നാല് പേരാണ് ആ മാസം കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്ന മുൻ മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ജൂലൈയിലെ കണക്കുകൾ. ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് നടന്നത്. പൊലീസ് കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഓഗസ്റ്റിലും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളോ തുടർന്നുള്ള മരണങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
സെപ്റ്റംബറിൽ അഞ്ച് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സെപ്റ്റംബറിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീണ്ടും വർധനവുണ്ടായി. ഈ മാസം സാധാരണക്കാർക്കോ സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്കോ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരിയിൽ ആറ് ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ അപേക്ഷിച്ച്, സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്ക് ഒന്നുകുറവാണ്. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഈ വർഷം ഭീകരർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം സംഭവിച്ച രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് സെപ്റ്റംബർ. ഒക്ടോബർ 17-ന് കുപ്വാരയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള കാലയളവിലാണ് ഈ വർധനവ് ഉണ്ടായത്. നിയന്ത്രണരേഖ വഴി നുഴഞ്ഞുകയറാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ സേന, അന്ന് രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു.
നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ജാഗ്രത
നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ശ്രീനഗറിലെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എടുത്തുപറഞ്ഞു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ജാഗ്രത തുടരേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സായുധ സംഘങ്ങൾ നിയന്ത്രണരേഖ കടക്കുന്നത് തടയുന്നതിന്, നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിരുദ്ധ നടപടികൾ, രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ കൈമാറൽ, സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം എന്നിവ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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മുൻനിര മേഖലകളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സേനാവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തെയും, കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ, കശ്മീർ ഡിവിഷനിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ, ഭീകര ശൃംഖലകൾക്കും അവയെ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾക്കുമെതിരായ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാർ, സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടുമാർ, മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കവെ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനും; ജില്ലാ ഭരണകൂടം, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ്, കരസേന, കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകൾ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിലെ ദേശവിരുദ്ധ ഘടകങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും, തീവ്രവാദ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രവണതകളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും അദ്ദേഹം ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി. മയക്കുമരുന്ന്-തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങൾക്കും, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ശൃംഖലകൾക്കുമെതിരായ നടപടികളും ഈ അവലോകനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. മയക്കുമരുന്ന്-തീവ്രവാദികളുടേയും, തീവ്രവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടേയും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്ന നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിമാസ അവലോകനം നടത്തണമെന്ന് സിൻഹ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാർക്കും വിൽപനക്കാർക്കുമെതിരായ നടപടികൾ തുടരണമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
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