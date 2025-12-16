പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ഗര്ഭിണികളുടെ എണ്ണത്തില് വന് വര്ദ്ധന, കര്ണാടകത്തില് മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിടെ ഗര്ഭിണിയായ കൗമാരക്കാരികളുടെ എണ്ണം 2,320
കൗമാരക്കാരായ ഗര്ഭിണികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വര്ദ്ധന വലിയ ആശങ്കയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : December 16, 2025 at 1:15 PM IST
ബെംഗളുരു: കര്ണാടകത്തില് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ഗര്ഭിണികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വര്ദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. പ്രണയത്തില് പെട്ടോ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏതായാലും വിവിധ കാരണങ്ങള് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തില് കൗമാരക്കാരായ ഗര്ഭിണികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വര്ദ്ധന വലിയ ആശങ്കയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉയര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് 2,320 പെണ്കുട്ടികളാണ് ഗര്ഭിണിയായത്. ഇക്കൊല്ലം ഒക്ടോബര് വരെ മാത്രം 749 പെണ്കുട്ടികള് ഗര്ഭം ധരിച്ചു. ചില നീലച്ചിത്രങ്ങളിലും വെബ്സീരീസുകളില് നിന്നും സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് മിക്ക പെണ്കുട്ടികളും പഠിക്കേണ്ട പ്രായത്തില് ഇത്തരം അനാവശ്യ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഫോണുകളില് കാണുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളും റീലുകളുമൊക്കെ കുട്ടികളില് ലൈംഗിക ചോദന ഉണര്ത്തുകയും അവര് പ്രണയത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മുതലാക്കുന്ന ചില യുവാക്കള് ഈ കൗമാരക്കാരായ പെണ്കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അവര് ഗര്ഭിണികളാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രതികള്ക്കെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തിയാലും കുടുംബത്തിന് അപമാനമാകുമെന്ന് ഭയന്ന് മിക്കവരും വിട്ടുവീഴ്ചകള്ക്ക് തയാറാകുന്നു. ഇതോടെ കുറ്റവാളികള് ശിക്ഷയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിടെ ശിശു ക്ഷേമ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ 2320 കൗമാരക്കാരായ ഗര്ഭിണികളുടെ പരാതികളാണ് വന്നത്. ബെംഗളുരു, മൈസൂരു, ചിത്രഗുഡ, ഗഡാഗ്, കോലാര് മേഖലകളില് നിന്ന് 729 കൗമാരക്കാരായ ഗര്ഭിണികളുടെ സംഭവങ്ങള് പുറത്ത് വന്നതായി വനിതാ-ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ശൈശവ ഗര്ഭം തടയാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് കഴിഞ്ഞ വര്ഷകാല സമ്മേളനത്തില് ശൈശവ വിവാഹ നിയമം 2006 പരിഷ്ക്കരണ ബില് ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ശൈശവ വിവാഹം നടത്തുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാന് അവസരമൊരുക്കുന്ന ബില്ലാണിത്.
ഇതിന് പുറമെ, കൗമാരഗര്ഭം തടയാന് ലക്ഷ്യമിട്ട് ജില്ലാ താലൂക്ക് തലങ്ങളില് കാര്യശേഷി സൃഷ്ടിക്കല് പരിശീലനം നല്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളും വകുപ്പ് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിജീവിതകളെ സംരക്ഷിക്കാനായി മുഴുവന് സമയവും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 1098 എന്ന ചൈല്ഡ് ഹെല്പ്പ് ലൈന് നമ്പരിലും സേവനങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. ഈ നമ്പരിലേക്ക് പരാതി കിട്ടിയാലുടന് തന്നെ നിര്ദ്ദിഷ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര് അടിയന്തരമായി പെണ്കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാന് വേണ്ട നടപടികള് കൈക്കൊള്ളും.
ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്കായി പുനരധിവാസത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി ശിശു ക്ഷേമ സമിതി, ശിശു പ്രത്യേക പൊലീസ് യൂണിറ്റ്, ശിശു ക്ഷേമ കേന്ദ്രം, ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് എന്നിവയും ഓരോ ജില്ലയിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇരകളായ കുട്ടികള്ക്ക് പതിനെട്ട് വയസുവരെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളില് കഴിയാനാകും. 23 വയസുവരെ ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സര്ക്കാര് നല്കും.
പെണ്കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് വയസാകുന്നത് വരെ ഒരു തവണ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും ആറായിരം രൂപ വരെ ചെലവ് വരുന്ന ആരോഗ്യ പരിചരണങ്ങളും നല്കും. പതിനെട്ട് വയസാകും വരെ പ്രതിമാസം നാലായിരം രൂപയും നല്കും. പ്രധാനമന്ത്രി ജന് ആരോഗ്യ യോജന പ്രകാരം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് പെണ്കുട്ടിക്കും അവളുടെ കുഞ്ഞിനും നല്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനുമുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസിജീയര് അഥവ എസ് ഒപി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറില് സര്ക്കാര് ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് ഒന്പതിനാണ് യാദ്ഗിര് ജില്ലയിലെ ഷഹപൂര് താലൂക്കില് ഒരു റസിഡന്ഷ്യല് വിദ്യാലയത്തിലെ ശുചിമുറിയില് ഒന്പതാം ക്ലാസുകാരി ഒരാണ്കുട്ടിക്ക് ജന്മം നല്കിയത്. സാമൂഹ്യ ക്ഷേമവകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയത്തിലാണ് സംഭവം. ഇത് സര്ക്കാരിനെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ ശിവമോഗയില് നിന്നും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.പതിനഞ്ചുകാരിയാണ് വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയില് ഒരാണ്കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത്. സഹോദരനാണ് തന്നെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പെണ്കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.