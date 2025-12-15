ഒന്നര ഏക്കറില് 'ആഡംബര' ജീവിതം; കുടിക്കാൻ ഒരുകുടം ബദാം പാൽ, ചുറ്റും പരിചാരകര്; ഒരു കോടി വിലമതിക്കുന്ന കുതിര കുരുക്ഷേത്രയിൽ
മൃഗമേളയില് താരമായി പ്രതാപ് രൂപ്. വാങ്ങിയത് 60 ലക്ഷത്തിന്. വില്ക്കാന് തയ്യാറല്ലെന്ന് ഉടമ. കാണാന് ജനം ഒഴുകിയെത്തി.
ഛണ്ഡിഗഡ്: നല്ല ചുവന്ന ആപ്പിളിനൊപ്പം ഒരു കുടം ബദാം പാല് കുടിക്കുന്നു. തല മുതല് കുളമ്പ് വരെ തൂവെള്ള നിറം. ഈ കുതിരയെ കണ്ടാല് ആരുമൊന്ന് നോക്കും. ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിലാണ് ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കുതിര ഉള്ളത്. കുതിരയെ കാണാന് ആളുകള് ഓടിയെത്തി. എന്നാല് വില കേട്ടതോടെ എല്ലാവരെയും കണ്ണ് തള്ളി. ഒരു കോടി രൂപയോ! അതെ ഒരു കോടി രൂപ തന്നെ.
സ്വകാര്യ ക്ഷീരസംഘം കുരുക്ഷേത്രയിലെ ഉസ്മാൻപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മൃഗമേള സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഹരിയാനയിൽ നിന്നും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നൂറുകണക്കിന് കന്നുകാലി ഉടമകൾ അവരുടെ മൃഗങ്ങളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അവിടെ താരമായത് പഞ്ചാബിലെ സംഗ്രൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കന്നുകാലി ഉടമ മേളയിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്ന ഒരു കുതിരയാണ്. ഇത് എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറിയിരിക്കുന്ന വാര്ത്തകളാണ് ഇപ്പോള് പുറത്ത് വരുന്നത്.
നുക്ര, മാർവാരി ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട നിരവധി കുതിരകൾ തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബിലെ സംഗ്രൂർ ജില്ലയിലെ സർപഞ്ച് ഹർപ്രീത് സിങ് പറഞ്ഞു. അവയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരവും ഉയരമുള്ളതുമായ കുതിരയാണ് പ്രതാപ് രൂപ്. പ്രതാപ് രൂപിന് ഒരു കോടി രൂപ വിലവരും.
മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുതിരയെ വാങ്ങാൻ നിരവധിയാളുകള് സർപഞ്ച് ഹർപ്രീത് സിങിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. അതില് ചിലർ ഒരു കോടി രൂപ വരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതാപ് രൂപിനെ വിൽക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഈ കുതിര പണത്തിന് അതീതമാണെന്നും വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിലെ ഉസ്മാൻപൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന മൃഗമേളയിൽ ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന കുതരയെത്തിയതോടെ കാണാനായി ആളുകള് ഒഴുകിയെത്തി. തല മുതൽ കുളമ്പ് വരെ പൂർണ്ണമായും വെളുത്ത നിറമുള്ള ഈ പ്രത്യേക കുതിര മേളയിലെ ആകർഷണ കേന്ദ്രമായി. ആളുകൾ അതിനൊപ്പം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനായി തടിച്ച് കൂടി.
പ്രതാപ് രൂപിനെ വാങ്ങിയത് 60 ലക്ഷത്തിന്
കുതിരകളെ വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ 60 ലക്ഷം രൂപ നല്കിയാണ് പ്രതാപ് രൂപിനെ വാങ്ങിയതെന്ന് ഹർപ്രീത് സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രതാപ് രൂപിന് 28 മാസം പ്രായമുണ്ട്, 67 ഇഞ്ച് ഉയരമുണ്ട്, ഇത് മറ്റ് കുതിരകളേക്കാൾ വളരെ ഉയരമുള്ളതാണ്. അതിനാൽ, പ്രതാപ് രൂപ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.
സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിലും വിജയി
മൃഗ മേളയിൽ നടന്ന സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിൽ പ്രതാപ് രൂപ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയതായി കുതിരയുടെ ഉടമ പറഞ്ഞു. ഹരിയാനയിൽ നിന്നും പഞ്ചാബിൽ നിന്നുമുള്ള 20 ലധികം കുതിരകൾ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തു. അവരെയെല്ലാം മറികടന്നാണ് പ്രതാപ് രൂപ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. രാവും പകലും തൻ്റെ കുതിരയായ പ്രതാപ് രൂപിനെ പരിപാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം മൂന്ന് പേരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുതിരയ്ക്കായി ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫാമും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മസാജ് ചെയ്യാന് ആളുകള്
പ്രതാപ് രൂപിനെ ദിവസവും കുളിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു മണിക്കൂറോളം എണ്ണ പുരട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. മുടി നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നു. പ്രതാപ് രൂപിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണ ക്രമം ഉണ്ട്. സീസണനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നു. രാവിലെ പ്രതാപിന് 2 മുതൽ 3 കിലോഗ്രാം വരെ കറുത്ത കടല നൽകുന്നു.
പ്രതാപ് രൂപിന് പാൽ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ശൈത്യകാലത്ത് ബദാമിനൊപ്പം ചൂടുള്ള പാൽ നൽകുന്നു. ആപ്പിളും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടുതവണ ഇത് നൽകുന്നു. കൂടാതെ പ്രതാപ് രൂപിന് വേവിച്ച ബാർലിയും നൽകുന്നു.
പ്രതാപ് രൂപിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി വീട്ടിൽ നിന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് വയലുകളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുതിരയുമായി തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴെല്ലാം പ്രതാപ് രൂപിനെ കാണാൻ ഒരു ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
