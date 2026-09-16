ദേശീയ പരീക്ഷകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്താൻ എൻടിഎ; സബ്ജക്ട് മാറ്റർ വിദഗ്ധരെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും
യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകർക്കും ഗവേഷകർക്കും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർക്കും ഒക്ടോബർ 9 വരെ എൻടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
By PTI
Published : September 16, 2026 at 6:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ദേശീയതല മത്സരപരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിലും ചോദ്യപേപ്പർ നിർമാണത്തിലും വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കൊരുങ്ങി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻ ടി എ). വിജ്ഞാന സമഗ്രതയും മൂല്യനിർണയ നിലവാരവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി പരിചയസമ്പന്നരായ അധ്യാപകർ, ഗവേഷകർ, അക്കാദമിക് രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ എന്നിവരിൽ നിന്ന് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എക്സ്പെർട്ടുകളായി (വിഷയാധിഷ്ഠിത വിദഗ്ധർ) പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് താല്പര്യപത്രം (Expression of Interest - EoI) ക്ഷണിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ദേശീയതലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെയും യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളുടെയും സുതാര്യതയും നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ വിദഗ്ധർക്ക് എൻ ടി എയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒക്ടോബർ 9 വരെ താല്പര്യപത്രം സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്താനും പരീക്ഷാ സംവിധാനം കൂടുതൽ കുറ്റമറ്റതാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ പാനലിലൂടെ പങ്കാളികളാകാമെന്ന് എൻ ടി എയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. ഉന്നത ചിന്താശേഷി ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അപ്ലിക്കേഷൻ അധിഷ്ഠിതവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ നിർമിക്കുക, സിലബസിന് അനുസൃതമായി ചോദ്യങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചുമതലകൾ.
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കൂടാതെ, പരീക്ഷകളിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ആശയാത്മകമായ കൃത്യത, വ്യക്തത, കാഠിന്യത്തിൻ്റെ അളവ് എന്നിവ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുക, വംശീയമോ സാംസ്കാരികമോ ആയ പക്ഷപാതമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യവും സാംസ്കാരികമായി അനുയോജ്യവുമായ രീതിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പാനൽ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.
പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ വൻ പരിഷ്കാരം
ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളായ നീറ്റ് (NEET), ജെഇഇ (JEE), യുജിസി നെറ്റ് (UGC NET) തുടങ്ങിയവ നടത്തുന്ന പ്രധാന ഏജൻസിയാണ് എൻ ടി എ. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ചോദ്യപേപ്പർ ചോദ്യങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ചോദ്യ ബാങ്ക് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് എൻ ടി എ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പാനലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വിദഗ്ധർക്ക് പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നേരിട്ട് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കും. അക്കാദമിക് യോഗ്യതയും ബോധനശാസ്ത്രപരമായ പരിചയവുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
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