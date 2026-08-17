മൂന്ന് വിഷയങ്ങളില് യുജിസി-നെറ്റ് പുനഃപരീക്ഷകൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ; പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർഥി സംഘടനകള്
ഗുരുതരമായ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 'ന്യായവും പിശകില്ലാത്തതുമായ പരീക്ഷ' വീണ്ടും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി എൻടിഎ അറിയിച്ചു.
By ANI
Published : August 17, 2026 at 4:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള യുജിസി-നെറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അധിക ഫീസില്ലാതെ തിങ്കളാഴ്ച നടത്തും. ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് സെപ്റ്റംബർ 9, 10 തീയതികളിലായി വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 9-ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഒന്നാം ഷിഫ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മുതൽ 6 വരെ കൊമേഴ്സ് പരീക്ഷയും നടക്കും. സോഷ്യോളജി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 10-ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 12 വരെ നടക്കും.
ന്യായവും കൃത്യവും പിശകുകളില്ലാത്തതുമായ ഒരു പരീക്ഷാ നടത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് എൻടിഎ പറഞ്ഞു. പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എന്ടിഎയുടെ നടപടി. ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ അവലോകനത്തിലാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യോളജി പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചിക പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഇവയിലെ പിശകുകളെക്കുറിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.
ഗുരുതരമായ അപാകതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. അതിൻ്റെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 'ന്യായവും പിശകില്ലാത്തതുമായ പരീക്ഷ' ഉറപ്പാക്കാൻ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തണമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി. പരാതികൾ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് എൻടിഎ അറിയിച്ചു.
പ്രതിഷേധ പ്രകടനവുമായി എൻഎസ്യുഐ
2026 ലെ യുജിസി-നെറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ നാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻഎസ്യുഐ) തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ എൻടിഎയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പിന്നീട്, സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. 2026 ലെ യുജിസി-നെറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പറുകൾക്ക് കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യോളജി വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് എൻടിഎ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം.
Modi ji, look at what your NTA has just done.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2026
UGC-NET exams for Sociology, English and Commerce were held between 22 and 30 June. Nearly two months later, NTA has cancelled all three because it set faulty papers and repeated old questions.
Thousands of candidates who prepared… https://t.co/TUMhhMhjvL
ഗുരുതര പിഴവ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പേപ്പറിൽ തെറ്റായതും ആവർത്തിച്ചുള്ളതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടന വാദിച്ചു. ' തെറ്റായ ചോദ്യങ്ങളും പേപ്പറിലെ പഴയ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആവർത്തനവും കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ പരീക്ഷ വീണ്ടും എഴുതേണ്ടിവരുന്നു. തെറ്റ് എൻടിഎയുടേതാണ്, പക്ഷേ ശിക്ഷ വിദ്യാർഥികളാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന്,' പ്രതിഷേധക്കാർ വിമർശിച്ചു.
വിദ്യാർഥികളുടെ വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം, പണം, സമയം, മാനസികാരോഗ്യം എന്നിവയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് എൻടിഎ ഉത്തരം നൽകണം. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ചോർന്നോ? ധരമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും പരീക്ഷകൾ ശരിയായി നടത്താൻ പോലും കഴിയാത്ത സംവിധാനമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നതെന്നും എൻഎസ്യുഐ പറഞ്ഞു.
വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്
പരീക്ഷ നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സംവിധാനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ കുറ്റം വിദ്യാർഥികളുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കുകയുമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു. പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരുകൾ തെറ്റായി എഴുതുക, പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരുകൾ വളച്ചൊടിക്കുക, വ്യാകരണ പിഴവുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി തെറ്റുകളാണ് സമിതി കണ്ടെത്തിയത്.
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എൻടിഎയുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികൾ എന്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നും ഇത്തരം തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ രണ്ട് മാസം വേണ്ടിവന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിലെ കാലതാമസം കാരണം സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആര് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നും ജയറാം രമേശ് ചോദിച്ചു.
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