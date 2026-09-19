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റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞുകയറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസവും സന്ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത്

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റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇടിവി ഭാരത് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 9:08 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്തമായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ സേനയുടെയും (എൻഎസ്‌ജി) തെലങ്കാന പൊലീസിൻ്റെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സേനയായ ഒക്ടോപസിൻ്റെയും സംയുക്ത മോക്ഡ്രിൽ. സിനിമാ ചിത്രീകരണങ്ങളും സന്ദർശകരുമായി എപ്പോഴും തിരക്കുള്ള ഫിലിം സിറ്റിയിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച സുരക്ഷാ പരിശോധന സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ സ്റ്റുഡിയോ സമുച്ചയങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസവും സന്ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.

തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതും ബന്ദികളെ സുരക്ഷിതമായി മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സേനാംഗങ്ങൾ മോക്ഡ്രില്ലിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞുകയറിയെന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നതോടെയാണ് മോക്ഡ്രില്ലിന് തുടക്കമായത്. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ഒക്ടോപസ് സേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി.

ഓപ്പറേഷൻ ഇടിവി ഭാരത് എന്ന് പേരിട്ട ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് സുരക്ഷാ സേന ഉടൻ തന്നെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോപസ് സംഘം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും സ്നൈപ്പർമാരെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനൊപ്പം പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച അസാൾട്ട് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനെയും സ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിലുള്ളവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് സേനാംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും മോക്ഡ്രില്ലിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലെ പ്രതികരണം

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ നടന്ന മോക്ഡ്രില്ലിൽ എൻഎസ്ജി കമാൻഡോകളും ഒക്ടോപസ് സേനയും പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറുന്നതും, മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതും, തീവ്രവാദ ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമായ തന്ത്രങ്ങൾ അവർ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.

അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ഇരുട്ടിൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച കമാൻഡോകൾ ഓരോ നിലകളിലുമുള്ള ഭീഷണി ഒഴിവാക്കിയാണ് മുന്നേറിയത്. കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ സേനാംഗങ്ങൾ സ്പൈഡർമാൻ ശൈലിയിൽ ചുവരുകളിലൂടെ നടന്നാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സുരക്ഷാ സേനകളുടെ ഏകോപനമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.

ലക്ഷ്യം ബോധവത്കരണം

താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു തീവ്രവാദി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യവും മോക്ഡ്രില്ലിൻ്റെ ഭാഗമായി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എൻഎസ്ജി കമാൻഡോകൾ തീവ്രവാദിക്ക് നേരെ നീങ്ങിയപ്പോൾ കെ9 അസാൾട്ട് ഡോഗിനെയാണ് നേരിടാനായി അയച്ചത്. കുതിച്ചെത്തിയ നായ തീവ്രവാദിയെ ആക്രമിക്കുകയും അയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം പിടിച്ചെടുത്ത് കമാൻഡോകൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.

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തുടർന്ന് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഒരു ബാഗ് റിമോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി നിർവീര്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രകടനവും നടന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസവും എത്തുന്ന റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി പോലൊരു സ്ഥലത്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ ബോധവത്കരണം നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ മോക്ഡ്രില്ലിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് എൻഎസ്ജി, ഒക്ടോപസ് സേനാംഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

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NSG AND OCTOPUS MOCK DRILL
MOCK DRILL IN RAMOJI FILMB CITY
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