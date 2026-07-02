ഗൾഫിൽ പൊലിയുന്ന പ്രവാസി ജീവിതങ്ങൾ; മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന് കുടുംബങ്ങൾ
മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഗൾഫ് നിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതിന് അനുവദിക്കാറില്ല. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അവിടുത്തെ എംബസികളും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും പ്രവാസി സംഘടനകളും ഇടപെട്ടാണ് പലരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
Published : July 2, 2026 at 1:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മരുഭൂമിയിലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കി കുടുംബത്തിൻ്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചേതനയറ്റ ശരീരമായി മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ ആ കണ്ണീരിലലിയുന്നത് ഒരുപിടി സ്വപ്നങ്ങളാണ്. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാനും കുടുംബത്തിന് താങ്ങാകാനും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പലരുടെയും ജീവിതം അവിടെ പൊലിയുകയാണ്. തെലങ്കാനയിലെ ആദിലാബാദ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓരോ വർഷവും 50 പേരാണ് ഗൾഫിൽ മരിക്കുന്നത്.
നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ പെട്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ
ആദിലാബാദ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് മാത്രം 50,000-ത്തിലധികം തൊഴിലാളികളാണ് വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 40,000 പേർ കമ്പനി വിസയിൽ പോയവരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ സന്ദർശക വിസയിലെത്തി പിന്നീട് അനധികൃതമായി അവിടെ തുടരുന്നവരാണ്. കമ്പനി വിസയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചാൽ, മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ നടപടികളും മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്.
ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രാദേശിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സമർപ്പിക്കണം. എന്നാൽ പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, വിവിധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ, സന്ദർശക വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് നിരവധി നിയമക്കുരുക്കുകളുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഗൾഫ് നിയമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതിന് അനുവദിക്കാറില്ല. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അവിടുത്തെ എംബസികളും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും പ്രവാസി സംഘടനകളും ഇടപെട്ടാണ് പലരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
പോയി രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം മരണം
നിർമൽ ജില്ലയിലെ സാരംഗപൂർ മണ്ഡലത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠപൂരിൽ നിന്നുള്ള ലുഗ്ഗം ജഗദീഷ് (37) കഴിഞ്ഞ മാസം 17-നാണ് ദുബൈയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ ജോലി ശരിയാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് 19-ന് കമ്പനി അധികൃതർ ഇദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ജഗദീഷ് അവിടെത്തന്നെ നിന്നു.
കുറച്ചുസമയത്തിന് ശേഷം റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ കാറിടിച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗൾഫിലേക്ക് പോയി വെറും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജഗദീഷ് മരിച്ചത് ഭാര്യ കവിതയെയും മകൻ വംശിയെയും മകൾ സവിതയെയും കടുത്ത ആഘാതത്തിലാക്കി. ജഗദീഷിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനും തങ്ങളെ സഹായിക്കാനും അധികൃതരോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം.
കണ്ണീരായി മൂന്ന് പെൺമക്കൾ
സാരംഗപൂരിൽ നിന്നുള്ള ശിവരാത്രി നരസിംഹുലുവിൻ്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും മക്കളാണ് ശൈലജ, ശിരീഷ, പൂജ എന്നിവർ. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും കുടുംബം പോറ്റാനുമായി ദുബൈയിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നരസിംഹുലു (44) കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിച്ചു. ഇതോടെ ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക പ്രതീക്ഷയാണ് ഇല്ലാതായത്. ശിരീഷയും പൂജയും പഠിക്കുമ്പോൾ, ദാരിദ്ര്യം കാരണം മൂത്ത മകൾ ശൈലജ അമ്മയോടൊപ്പം ദിവസവേതനത്തിന് ജോലിക്ക് പോവുകയാണ്. നരസിംഹുലുവിൻ്റെ മൃതദേഹം എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.
സർക്കാരുകൾ നടപടിയെടുക്കണം
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എൻആർഐ സംസ്ഥാന ഉപദേശക സമിതി അംഗം സ്വദേശ് പരികിപാൻഡ്ല പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പ്രത്യേക മുൻകൈ എടുക്കുകയും മൃതദേഹങ്ങൾ എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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