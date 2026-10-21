മെയ്തെയ് വിഭാഗക്കാരുടെ മരണം; മണിപ്പൂരില് എന്പിസിഎം ബന്ദ് പൂര്ണം, ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു
മണിപ്പൂരിൽ 'നേറ്റീവ് പീപ്പിൾസ് കമ്മിറ്റി മണിപ്പൂർ' ആഹ്വാനം ചെയ്ത 48 മണിക്കൂർ ബന്ദ് ജനജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു.
By ANI
Published : October 21, 2026 at 12:20 PM IST
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് മെയ്തെയ് വിഭാഗക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ 'നേറ്റീവ് പീപ്പിൾസ് കമ്മിറ്റി മണിപ്പൂർ' (എൻപിസിഎം) ആഹ്വാനം ചെയ്ത 48 മണിക്കൂർ ബന്ദ് ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിച്ചു. ഖോങ്ബാൽ തങ്ഖുൽ മേഖലയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് മെയ്തെയ് വിഭാഗക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന് കാരണക്കാരായ സായുധ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് എൻപിസിഎം സംസ്ഥാന വ്യാപക ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.
ഒക്ടോബർ 19ന് അർധരാത്രിയാണ് ബന്ദ് ആരംഭിച്ചത്. മലയോര, താഴ്വര ജില്ലകളിലുടനീളം ബന്ദ് ബാധകമായിരുന്നു. ബന്ദിനെത്തുടർന്ന് കടകൾ, വിപണികൾ, വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ, സ്വകാര്യ ഓഫിസുകൾ, സ്കൂളുകളും കോളജുകളും സർവകലാശാലകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുങ്ങിയവയെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടന്നു. മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ, അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം, മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ അവശ്യ സേവനങ്ങളെ ബന്ദിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. പൊലീസ്, സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള പൊതു-സ്വകാര്യ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു.
വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റ് വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചു. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു. താഴ്വരയിലും മലയോര ജില്ലകളിലുമുള്ള പ്രധാന റോഡുകൾ വിജനമായി കിടന്നു. അവശ്യ സേവന വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത്. റോഡുകൾക്ക് നടുവിൽ മരത്തടികൾ നിരത്തിയും സ്ത്രീകൾ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നും ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തി.
അന്തർസംസ്ഥാന റോഡ് ഗതാഗതം നിർത്തിവച്ചത് മണിപ്പൂരിനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുറം ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു. എന്നാൽ, വിമാന സർവീസുകൾ പതിവുപോലെ തുടർന്നു. മലയോര ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് താഴ്വര പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ബന്ദിൻ്റെ ആഘാതം കൂടുതൽ പ്രകടമായത്. ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ്, ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ്, ബിഷ്ണുപൂർ, തൗബാൽ, കക്ചിങ് തുടങ്ങിയ താഴ്വര ജില്ലകളെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ജില്ലയിലെ ക്വാകിത്തേൽ, ചിങ്മെയ്റോങ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിലെ ഖുറൈ ലാംലോങ് എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭകർ റോഡുകളിൽ ടയറുകൾ കത്തിച്ചിരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. മുൻ കരുതൽ നടപടിയായി സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തും പരിസരത്തും സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. 2023ൽ ആരംഭിച്ച കുക്കി- മെയ്തെയ് വംശീയ സംഘർഷത്തിൽ നിരവധി പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി സർക്കാർ വിശ്വസനീയമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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