കേരളം മാത്രമല്ല! ഇന്ന് പിറവി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ!
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്ത്രിക തീയതിയാണ് നവംബർ 1. ഒരേ ദിവസം, ഒരേ പുലരിയിൽ ജന്മമെടുത്ത എട്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അവയുടെ പിന്നിലെ കൗതുകകരമായ കഥകളും..
Published : November 1, 2026 at 11:07 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ന് നവംബർ 1, മലയാളിക്ക് കേരളപ്പിറവി! എന്നാൽ ഇതേ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടുകാരും കന്നടക്കാരും ഒപ്പം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഒരുപിടി സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരേപോലെ ആഘോഷത്തിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാന്ത്രിക തീയതിയാണ് നവംബർ 1. ഒരേ ദിവസം, ഒരേ പുലരിയിൽ ജന്മമെടുത്ത എട്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അഞ്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും അവയുടെ പിന്നിലെ കൗതുകകരമായ കഥകളും അറിയാം.
ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാ വൈവിധ്യം, സാംസ്ക്കാരിക പൈതൃകം, ഫെഡറൽ ഘടനയുടെ വികാസം എന്നിവ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഹരിയാന, കർണാടക, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് രൂപീകരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ചണ്ഡീഗഢ്, ഡൽഹി, ലക്ഷദ്വീപ്, പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ചരിത്രത്തിൽ നവംബർ 1 ന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധൻ പ്രൊഫ. ദേബാശിഷ് ചക്രവകർത്തി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഭാഷാപരമായ സ്വത്വങ്ങൾ, ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ, പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി നടത്തിയ പ്രധാന പ്രാദേശിക പുനഃസംഘടനകളെ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം
ഈ പ്രക്രിയയിലെ ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു 1956 ലെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമമെന്ന് ദേബാശിഷ് ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 1956 നവംബർ 1 ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. കർണാടക മുൻപ് മൈസൂർ എന്നും തമിഴ്നാട് മദ്രാസ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1956 ൽ രൂപീകൃതമായ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന് 1969 ലാണ് തമിഴ്നാട് എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ലഭിച്ചത്.
മുൻപ് ഹൈദരാബാദ് സംസ്ഥാനത്തിലെ തെലുഗു സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ആന്ധ്രയുമായി ലയിപ്പിച്ചാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അതിൻ്റെ പുനഃസംഘടിത രൂപത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത്. കർണാടക കന്നഡ സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചപ്പോൾ, തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി മലബാർ മേഖലയുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് കേരളം രൂപീകരിച്ചത്. 1956 ലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിപുലമായ പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി മധ്യപ്രദേശും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ദേബാശിഷ് ചക്രവർത്തി വിശദീകരിച്ചു.
അടുത്ത വലിയ നാഴികക്കല്ല് 1966 ൽ ആയിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പഞ്ചാബ് പുനഃസംഘടനാ നിയമപ്രകാരം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഹരിയാന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. വിഭജനത്തെത്തുടർന്ന് പഞ്ചാബും അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രാദേശിക രൂപം കൈവരിച്ചു. ചണ്ഡീഗഢ് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി മാറുകയും പഞ്ചാബിൻ്റെയും ഹരിയാനയുടെയും സംയുക്ത തലസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി 2000 നവംബർ 1 നാണ് ഛത്തീസ്ഗഢ് ഇന്ത്യയുടെ 26-ാം മത് സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്. ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും ധാതുസമ്പത്തിനും സമ്പന്നമായ സാംസ്ക്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും പേരുകേട്ട ഈ പ്രദേശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭരണപരമായ സ്വത്വം വേണമെന്ന ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചത്.
ഈ അവസരം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും തനതായ സ്വത്വങ്ങളെയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. കർണാടക ഈ ദിനം കന്നഡ രാജ്യോത്സവമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, കേരളം കേരളപ്പിറവിയായി അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഹരിയാനയും പഞ്ചാബും പഴയ അവിഭക്ത പഞ്ചാബ് മേഖലയുടെ ചരിത്രപരവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ പൈതൃകത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഛത്തീസ്ഗഢ് അതിൻ്റെ ഗോത്ര പൈതൃകവും പ്രകൃതി സമ്പത്തും എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദേബാശിഷ് ചക്രവർത്തി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭാഷാപരവും സാംസ്ക്കാരികവുമായി സംരക്ഷണം
അഞ്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു തലം കൂടി നൽകുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ദ്വീപ് പ്രദേശങ്ങളെയും തീരദേശ പൈതൃകത്തെയും ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെയും വ്യത്യസ്തമായ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും ദേബാശിഷ് ചക്രവർത്തി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഔപചാരികമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രാദേശിക അഭിലാഷങ്ങളും ദേശീയ സമഗ്രതയും തമ്മിലുള്ള ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ ഘടന വികസിച്ചതെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് നവംബർ 1.
സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും രൂപീകരണം ഭരണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭാഷാപരവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ സ്വത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭരണം പ്രാദേശിക ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ദേബാശിഷ് ചക്രവർത്തി വ്യക്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം നിലകൊള്ളുന്നത് ഏക രൂപത്തിലല്ല മറിച്ച് പൊതുവായ ഒരു ഭരണഘടനാ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷകളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും പ്രാദേശിക സ്വത്വങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലാണെന്ന തത്വത്തെയാണ് ഈ ആഘോഷങ്ങൾ അടിവരയിടുന്നത്.
Also Read: ഡൽഹി മുതൽ ആഗ്ര വരെ 59 മിനിറ്റിൽ: വടക്കൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ ഇടനാഴിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരം