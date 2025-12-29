ETV Bharat / bharat

കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ബാലമുരുകൻ പിടിയിൽ; പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന്

ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് ബാലമുരുകൻ പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെങ്കാശി ആലങ്കുളം കാടയം അമ്മൻകോവിൽ സ്വദേശിയാണ് ബാലമുരുകൻ.

BALAMURUGAN BALAMURUGAN ARRESTED IN THENKASHI PRISONER ESCAPE CASE UPDATES PRISONER ARRESTED IN THENKASHI
Balamurugan (ETV Bharat)
ചെന്നൈ: കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ബാലമുരുകൻ പൊലീസ് പിടിയിൽ. തെങ്കാശിയിൽ വച്ചാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്. തമിഴ്‌നാട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി തിരികെ വിയ്യൂർ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നതിനിടെയാണ് ബാലമുരുകൻ പൊലീസ് പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് ബാലമുരുകൻ പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അഞ്ച് കൊലപാതകങ്ങളടക്കം 53 മോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് ബാലമുരുകൻ. വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കവേയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തെങ്കാശി ആലങ്കുളം കാടയം അമ്മൻകോവിൽ സ്വദേശിയാണ് ബാലമുരുകൻ. പല തവണയായി ഇയാൾ പൊലീസിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ബാലമുരുകനും സഹോദരൻ മഹേഷും പെരമ്പല്ലൂരിലെ പാത്തല്ലൂരിലുണ്ടെന്ന് വിവരം കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അവിടെ എത്തുകയും ഇരുവരെയും കസ്‌റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഒരു കേസന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിയ്യൂർ ജയിലിൽ നിന്നും ബാലമുരുകനെ തമിഴ്‌നാട് പൊലീസിന് കൈമാറിയത്. തിരിച്ച് വിയ്യൂർ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെടെയാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്. മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊലീസ് വാഹനം നിർത്തിയപ്പോൾ ബാലമുരുകൻ അടുത്തുള്ള മതിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നെന്ന് തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് വിയ്യൂർ ജയിലിന് സമീപം പാടൂക്കാട് വച്ച് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ഒളിവിൽ പോയ ബാലമുരുകനെ കണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. മോഷ്‌ടിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന സൈക്കിളിൽ വരികയായിരുന്ന ബാലമുരുകൻ. പൊലീസ് തന്നെ കണ്ടെന്നും മനസിലാക്കിയ ബാലമുരുകൻ സൈക്കിൾ ഉപേക്ഷിച്ച് സമീപത്തെ പാടത്തുകൂടി ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചു എങ്കിലും ബാലമുരുകനെ കണ്ടെത്താനായില്ല. രക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് സമീപം റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഉള്ളതിനാൽ ട്രെയിനിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും പൊലീസ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നില്ല. കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഷൊർണൂർ സംസ്ഥാനപാതയിലൂടെ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും പൊലീസ് കണക്കിൽ എടുത്തിരുന്നു.

ശക്തമായ തെരച്ചിൽ പൊലീസ് നടത്തിയിരുന്നു. വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ പരിസരത്ത് ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയത്. ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡിലെ ജിപ്‌സി എന്ന നായയെ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അതേസമയം തമിഴ്‌നാട് പൊലീസിൻ്റെ അശ്രദ്ധമൂലമാണ് ബാലമുരുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം ബാലമുരുകൻ മുണ്ട് അഴിച്ചു ഉടുത്ത് സ്വതന്ത്രനായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി പോകുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായിരുന്നു.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്‌നാട് പൊലീസ് ബാലരുകനെ കൊണ്ടുപോയതും കൈകാര്യം ചെയ്‌തതും ലാഘവത്തോടെയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി കൈവിലങ്ങ് അഴിച്ചുമാറ്റി എന്നായിരുന്നു തമിഴ്‌നാട് പൊലീസിൻ്റെ മൊഴിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

