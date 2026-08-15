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ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 44.20 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ പട്ടികയ്‌ക്ക് പുറത്ത്; വിശദീകരണം നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 28

അന്വേഷണത്തിനിടെ വോട്ടർമാർ നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങൾ തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, അവരുടെ പേരുകൾ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

NOTICES ISSUED TO 4 42 MILLION ELECTORAL ROLL BLO ENUMERATION ERRORS ANDHRA VOTER LIST REVISION
Notices Issued to 4.42 Million Voters in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 11:38 AM IST

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അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എസ്ഐആർ (സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) നടപടികളുടെ ഭാഗമായി, വിവരങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകളോ പിശകുകളോ ഉള്ള 4.42 ദശലക്ഷം (44.20 ലക്ഷം) വോട്ടർമാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നോട്ടീസുകൾ അയച്ചുതുടങ്ങി. വോട്ടർ പട്ടിക പുനഃക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർക്ക് ലഭിച്ച എന്യൂമറേഷൻ ഫോമുകളിലെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് നടപടി.

എസ്എസ്ആർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, നിലവിലെ പട്ടികയിലുള്ള വോട്ടർമാർ 2002-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിലവിലെ വോട്ടർമാരുടെയോ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള വയസ്സിൽ വരുന്ന പൊരുത്തക്കേടുകൾ, പേരുകളിലും വയസിലും മറ്റ് രേഖകളിലും കണ്ടെത്തിയ പിശകുകൾ എന്നിവയിൽ വിശദീകരണം കമ്മിഷൻ തേടിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനിടെ വോട്ടർമാർ നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങൾ തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, അവരുടെ പേരുകൾ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിലനിർത്തും.

സെപ്റ്റംബർ 28ആണ് വിശദീകരണം നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി. 2026 ഒക്ടോബർ 3ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. നോട്ടീസ് ലഭിച്ച വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങളും ആവശ്യമായ രേഖകളും നൽകിയാൽ മാത്രമേ അന്തിമ പട്ടികയിൽ വോട്ടവകാശം നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ. തിരുപ്പതി, അനന്തപൂർ, കടപ്പ, ശ്രീ സത്യസായി, പാൽനാട് ജില്ലകളിലെ വ്യക്തികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. നോട്ടീസ് നൽകിയ 44.20 ലക്ഷം പേരിൽ 36 ലക്ഷം പേരും പൊരുത്തക്കേടുകൾ വരുത്തിയതിൽ തെറ്റുകളും പിശകുകളും വരുത്തിയവരാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

9 തരം പിശകുകൾ

വോട്ടർമാർ ബിഎൽഒകൾക്ക് സമർപ്പിച്ച രേഖകളിൽ പ്രധാനമായും ഒന്‍പത് തരം പിഴവുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രായത്തിലും പേരുകളിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ​മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം 15 വയസ്സിൽ കുറവോ 50 വയസ്സിൽ കൂടുതലോ ആകുക, നിലവിലെ പട്ടികയിലെ വോട്ടറുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരും 2002 ലെ പട്ടികയിലെ വോട്ടറുടെ പിതാവിൻ്റെ പേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്‍, ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായ വ്യത്യാസം 9 മാസത്തിൽ താഴെയാകുക, നിലവിലെ പട്ടികയിലെ വോട്ടറുടെ പേരും 2002 ലെ പട്ടികയിലെ വോട്ടറുടെ പേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയവയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലാടിസ്ഥാന കണക്കുകൾ

  • തിരുപ്പതി - 4,01,070
  • അനന്തപൂർ - 3,81,307
  • വൈഎസ്ആർ കടപ്പ - 3,07,684
  • സത്യ സായി - 2,74,167
  • പൽനാട് - 2,51,559
  • വിശാഖപട്ടണം - 2,29,925
  • ശ്രീ പോറ്റി ശ്രീരാമുലു നെല്ലൂർ - 2,16,847
  • പ്രകാശം - 196339
  • എൻടിആർ - 194536
  • വിജയനഗരം - 193733
  • വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി - 192587
  • മാർക്കപുരം - 169223
  • ഗുണ്ടൂർ - 168218
  • ബപട്‌ല - 158519
  • ചിറ്റൂർ - 134306

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  • അന്നമയ്യ - 131084
  • പാർവതീപുരം മാന്യം - 127068
  • ശ്രീകാകുളം - 116258
  • കൃഷ്‌ണ - 109200
  • കുർണൂൽ - 102302
  • ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി - 86958
  • നന്ദ്യാൽ - 80281
  • ഏലൂർ - 74086
  • ഡോ.ബി.ആർ. അംബേദ്‌കർ കോണസീമ - 57902
  • കാക്കിനട - 31695
  • പോളവാരം - 16182
  • അനകാപ്പള്ളി - 14639
  • അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു - 4088

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TAGGED:

ELECTORAL ROLL
BLO ENUMERATION ERRORS
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