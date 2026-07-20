രാഹുലിനെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി; 56കാരനായ യുവാവിനെക്കുറിച്ചല്ല താന് പറയുന്നതെന്ന് മോദി
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വകാര്യമേഖലയില് ആദ്യമായി തദ്ദേശീയമായി യുവാക്കള് നിര്മ്മിച്ച റോക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു പരോക്ഷമായി രാഹുലിനെ പരാമര്ശിച്ചത്.
Published : July 20, 2026 at 2:31 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുലിനെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സ്വകാര്യമേഖലയില് വികസിപ്പിച്ച റോക്കറ്റിന് പിന്നിലുള്ള യുവാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു മോദിയുടെ പരാമര്ശം. താന് 56 വയസുള്ള യുവാവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നതെന്നായിരുന്നു മോദി പറഞ്ഞത്.
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കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം രാജ്യം പല നാഴികകല്ലുകളും സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും മുമ്പ് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ ആയിരുന്നു മോദിയുടെ പരാമര്ശങ്ങള്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരുടെ അന്തസ് ഉയര്ത്തുന്നതാണെന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദേശീയവും അന്തര്ദേശീയവും എന്തിനേറെ ബഹിരാകാശത്ത് പോലും നാം നേട്ടങ്ങള് കൊയ്തെടുത്തുവെന്ന് മോദി അവകാശപ്പെട്ടു.
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പാര്ലമെന്റിന്റെ വര്ഷകാലസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരന് ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ഒരു പുത്തന് ഇന്ത്യന് സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് അസാധാരണമായ ഒരു നേട്ടം കൊയ്തത്. ശനിയാഴ്ച ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച സ്കൈറൂട്ട് എയ്റോ സ്പെയ്സിന്റെ വിക്രം വണ് റോക്കറ്റിന്റെ കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്ശം. രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്വകാര്യമേഖലയിലെ റോക്കറ്റാണിത്. ബഹുവിധ സാങ്കേതിക പേ ലോഡുകള് ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാന് ഇത് സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും ശേഷം സ്വകാര്യമേഖലയില് റോക്കറ്റ് നിര്മ്മാണത്തിന് സാധിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ ഇതോടെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങള്ക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരമൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ എന്നും മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യുവ നൂതന സംരംഭകര് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങള്ക്ക് പുത്തന് വര്ണങ്ങള് പകരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും മോദി പങ്കുവച്ചു. ഇത് ശരിക്കും വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശരാശരി 28 വയസ് മാത്രമാണ് സ്കൈറൂട്ട് സ്റ്റാര്ട്ട്അപില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരുടെ പ്രായം. യുവ മനസുകള്ക്കാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത്. ഞാന് ആ അന്പത്താറു വയസുള്ള യുവാവിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഞാന് ആ സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് സംഘത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
28 വയസ് മാത്രമുള്ള ആ യുവാക്കള് ഇന്ത്യയുടെ പതാക ബഹിരാകാശത്ത് പാറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ യുവാക്കള് ശരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യടി അര്ഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം നേട്ടങ്ങള് രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്ത് ആദരവുള്ള വിശ്വസ്ത പങ്കാളിയായി തുടരാന് ഇത്തരം നേട്ടങ്ങള് രാജ്യത്തെ സഹായിക്കുമെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊന്പതിനാണ് രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് 56 വയസ് തികഞ്ഞത്.