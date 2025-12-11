Kerala Local Body Elections2025

ആർത്തവമില്ലെന്നത് മറച്ചുവച്ച് വിവാഹം: 'ഭാര്യയുടേത് മാനസിക പീഡനം', കുടുംബ കോടതിയുടെ വിധി ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി

ആർത്തവമില്ലെന്ന കാര്യം മറച്ചുവച്ചതായും വിവാഹശേഷം വിവാഹബന്ധം നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഭാര്യ പരാജയപ്പെട്ടതായുമുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. 2015 ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് വിവാഹം നടന്നത്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 11:00 AM IST

റായ്‌പൂർ: വിവാഹമോചനം സംബന്ധിച്ച കുടുംബ കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ ഭാര്യ നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളി ഛത്തീസ്‌ഗഢ് ഹൈക്കോടതി. ആർത്തവമില്ലെന്നത് മറച്ചുവച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ വാദം ശരിവച്ച കുടുംബ കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആർത്തവമില്ലെന്നത് മറച്ചുവച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചത് ക്രൂരതയാണെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

ആർത്തവമില്ലെന്ന കാര്യം മറച്ചുവച്ചതായും വിവാഹശേഷം വിവാഹബന്ധം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായും ഭർത്താവ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. വാദം കേട്ട കോടതി യുവതിയുടേത് മാനസിക പീഡനമാണെന്ന് പരാമർശിച്ചു. ശേഷം കോടതി വിവാഹമോചനം ശരിവക്കുകയായിരുന്നു. ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ കബീർധാം സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളുടേതാണ് വിവാഹ മോചന കേസ്. 2015 ജൂൺ അഞ്ചിന് ഹിന്ദു ആചാര പ്രകാരം വിവാഹിതരായ ഇവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസമാണ് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചത്.

ശേഷം ഭാര്യയ്‌ക്ക് ആർത്തവം നിലച്ചതായി വിവാഹ ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തിയതായും ഡോക്‌ടർ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതായും ഭർത്താവ് വിവാഹ മോചനത്തിൽ വാദം ഉന്നയിച്ചു. ഇതോടെയാണ് കുടുംബ കോടതി വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചത്. ഭാര്യയെ ഡോക്‌ടറെ കാണിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഭാര്യയ്‌ക്ക് ആർത്തവം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് മറ്റ് ഡോക്‌ടർമാർ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയെന്നും യുവാവ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചു.

വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഭാര്യയും കുടുംബവും ഈ വിവരം മനപൂർവം മറച്ചുവച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം നടക്കില്ലെന്ന് ഭയന്ന് യുവതി ഇക്കാര്യം മറച്ചുവച്ചെന്നും ഭർത്താവ് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളെയും പരിപാലിക്കുന്ന തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ഭാര്യ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയതും മാനസികമായി തളർത്തിയെന്നും യുവാവ് വാദിച്ചു.

എന്നാൽ വിവാഹശേഷം വീട്ടുജോലിക്കാരിയെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട് എല്ലാ വീട്ടുജോലികളും ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്നാണ് യുവതി ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. വന്ധ്യതയുള്ളവള്‍ എന്ന് വിളിച്ച് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്നും യുവതി കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. എന്നാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് കുടുംബ കോടതി കണ്ടെത്തി വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെ കുടുംബ കോടതി തീരുമാനത്തെ എതിർത്ത് യുവതി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു. ഇരു കക്ഷികളെയും കേട്ട ശേഷം, 2016 മുതൽ ഇരുവരുടെയും വേർപിരിയൽ അംഗീകരിച്ച കുടുംബ കോടതി വിധിയെ ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചു. ഭാര്യ ചികിത്സയിലാണെന്ന മെഡിക്കൽ രേഖകള്‍ വാദത്തിൽ നിർണായകമാവുകയും ചെയ്‌തു.

