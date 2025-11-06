ബിഹാറില് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവം; ആഘോഷങ്ങളില് നിന്നകന്ന് ഈ ഗ്രാമം,ഒറ്റയാള് പോലും വോട്ട് ചെയ്തില്ല
സംസ്ഥാനത്താകമാനം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആഘോഷ ലഹരിയിലാണ്. എന്നാല് നളന്ദയിലെ ഈ ഗ്രാമം ആഘോഷങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നില്ക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരാള് പോലും ഇന്ന് പോളിങ് ബൂത്തില് എത്തിയില്ല.
Published : November 6, 2025 at 7:30 PM IST
നളന്ദ: ബിഹാര് നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് നടന്നു. പതിനെട്ട് ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന 121 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള പോളിങാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഏവരും തങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. എന്നാല് നളന്ദ ജില്ലയിലെ ദിഹ്രിയില് ഒരാള് പോലും വോട്ട് ചെയ്തില്ല.
ഗ്രാമവാസികള് പൂര്ണമായും വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്ക്കരിച്ചു. കാരണം അവരുടെ ദീര്ഘനാളായുള്ള ഒരാവശ്യത്തോട് അധികൃതര് മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങള്ക്ക് ഒരു മേല്പ്പാലമോ അടിപ്പാതയോ വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അധികൃതര് ഇനിയും അംഗീകരിക്കാത്തത്. ഇതിനോടുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്ക്കരണം.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ഹര്ണൗതിലെ ദിഹ്രിയിലാണ് ജനങ്ങള് ഇങ്ങനെയൊരാവശ്യവുമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. മുഷാരി ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്ക്കരിച്ചത്. ഒരു അങ്കണവാടിയില് തയാറാക്കിയിരുന്ന ബൂത്ത് നമ്പര് 280ലാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ ഒരൊറ്റ വോട്ട് പോലും രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നത്.
ദിഹ്രി പഞ്ചായത്തില് രണ്ട് ബൂത്തുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ മൊത്തം 1500 വോട്ടര്മാരുണ്ട്. എന്നാല് ഒരാള് പോലും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയില്ല. ദേശീപാത 20ല് ഒരു നാലുവരിപ്പാത നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് മുഷാരി ഗ്രാമത്തിന് സമീപം ഒരു അടിപ്പാത നിര്മ്മിച്ചിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കണമെങ്കില് മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റര് താണ്ടേണ്ടി വരുന്നെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു.
തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിലുറച്ച് നാട്ടുകാര്
ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധിയിടങ്ങളില് മുന്കാലങ്ങളില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും തങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് ആരും ഇക്കുറി വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് തങ്ങള് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
280ാം നമ്പര് ബൂത്തില് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അടക്കം ആകെ 715 വോട്ടര്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരൊറ്റ വോട്ട് പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന വിവരമറിഞ്ഞ ഉടന് തന്നെ സൂപ്പര് സോണല് മജിസ്ട്രേറ്റ് രഞ്ജിത് കുമാര് ഗ്രാമത്തിലെത്തി നാട്ടുകാരെ കാര്യങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചു. വോട്ട് ബഹിഷ്ക്കരണത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ഉടന് തന്നെ തങ്ങള് ഗ്രാമത്തില് പോയി നാട്ടുകാരെ കാര്യങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവര് തങ്ങളുടെ നിലപാടില് ഉറച്ച് നില്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സൂപ്പര് സോണല് മജിസ്ട്രേറ്റ് രഞ്ജിത് കുമാര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പും നല്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.