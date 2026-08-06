പൊതുജനങ്ങളുടെ ശബ്ദമാകാൻ 'പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പായി' സി.ജെ.പി; സെപ്റ്റംബർ മുതൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ക്യാമ്പെയ്ൻ
'ക്യാ ബോൽതി പബ്ലിക്' എന്ന പേരിൽ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ
Published : August 6, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 4:12 PM IST
ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ (മഹാരാഷ്ട്ര): കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തെ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാധാരണക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശക്തമായ ഒരു 'സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പായി' പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം സർക്കാരിലെത്തിക്കാൻ 'ക്യാ ബോൽതി പബ്ലിക്' എന്ന പേരിൽ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
സി.ജെ.പി ഒരു പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി മാറുകയോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല, മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പായി നിലകൊള്ളും. ഭരണവർഗത്തോട് ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും പരാതികളും ശേഖരിച്ച് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് 'ക്യാ ബോൽതി പബ്ലിക്' പ്രചാരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
#WATCH | Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra | Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "Institutional accountability is in a dangerous situation in our country today. This is a dangerous sign for our democracy. Earlier, voters used to choose a government.… pic.twitter.com/W1kMLjWtI9— ANI (@ANI) August 6, 2026
വിദ്യാർഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും നേരെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ തുടർന്നും ശക്തമായി പോരാടുമെന്നും, ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്നും അഭിജിത് ദീപക് വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ നടന്ന സംഘടനയുടെ രണ്ടു ദിവസത്തെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും സ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന അതൃപ്തിയും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇപ്പോൾ സി.ജെ.പി ഒരു പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പായി തുടരും, കാരണം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യം അത്തരമൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു
രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, മാധ്യമങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നിവയാകട്ടെ, ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം വിശ്വാസം പൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവയിലൊക്കെ നിഷ്പക്ഷതയും ഉത്തരവാദിത്തവും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പൊതുജന പ്രസ്ഥാനത്തിനും സമ്മർദ്ദത്തിനും മാത്രമേ സാധിക്കൂ. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജാർഖണ്ഡിലെ വിദ്യാർഥി സമരങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അഴിമതികൾക്കെതിരെ പോരാട്ടം ശക്തമാക്കുമെന്ന് സി.ജെ.പി വ്യക്തമാക്കി. ജാർഖണ്ഡിൽ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദിപ്കെ പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം ജാർഖണ്ഡ് നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രണ്ടു ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ സംഘടനയുടെ ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഘടനയുടെ ഗ്രാസ്റൂട്ട് തലത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കും. സുതാര്യത, ഭരണപരിഷ്കാരം എന്നിവ മുൻനിർത്തി രാജ്യവ്യാപകമായി യുവാക്കളെ അണിനിരത്തി വലിയ ക്യാമ്പെയ്നുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ, ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് ഭരണാധികാരികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഒരു പൗരസമൂഹ പ്രസ്ഥാനമായി മാറാനാണ് സി.ജെ.പി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ദിപ്കെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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