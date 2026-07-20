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ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; ജമ്മു കശ്മീരിലും നാഗാലാൻഡിലുമായി 27 മരണം

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജമ്മു മേഖലയിലാണ് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നാലിടങ്ങളിലായി ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മിന്നൽ പ്രളയം രൂപപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത്.

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പുരിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശത്തുനിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 20, 2026 at 7:20 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തരേന്ത്യയിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിലും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിലുമായി 27 മരണം. ജമ്മു കശ്മീർ, നാഗാലാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മഴക്കെടുതി ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ മാത്രം 14 പേർ മരിച്ചപ്പോൾ നാഗാലാൻഡിൽ എട്ടുപേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു.

ജമ്മു കശ്മീരിൽ റെഡ് അലർട്ട്
ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജമ്മു മേഖലയിലാണ് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നാലിടങ്ങളിലായി ഉണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മിന്നൽ പ്രളയം രൂപപ്പെട്ടതാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിയത്. മഴക്കെടുതിയിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ മാത്രം 14 പേർ മരിച്ചു. പൂഞ്ച്, രജൗരി അതിർത്തി ജില്ലകളിലാണ് നാശനഷ്ടം കൂടുതൽ. നിരവധി വീടുകൾ തകരുകയും വാഹനങ്ങൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയും ചെയ്തു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു.

നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഉയർന്നതിനാൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അധികൃതർ കർശന ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് അമർനാഥ് യാത്ര താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സൈന്യത്തിൻ്റെയും ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ മേഖലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ നിർദേശിച്ചു.

നാഗാലാൻഡിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ നാഗാലാൻഡിലും മഴക്കെടുതി വലിയ നാശം വിതച്ചു. മോൺ ജില്ലയിലുണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ എട്ടുപേർ മരിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പരിക്കേറ്റ 12 പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. മണ്ണിനടിയിൽ നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി സംശയമുള്ളതിനാൽ ഊർജിതമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേന, സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന, പൊലീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

മോശം കാലാവസ്ഥയും തുടർച്ചയായ മഴയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വലിയ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പ്രധാന റോഡുകൾ ഗതാഗതയോഗ്യമല്ലാതായതിനാൽ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിനും തടസം നേരിടുന്നുണ്ട്. നാഗാലാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രി നെയ്ഫിയു റിയോ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ദുരിതബാധിതർക്കായി പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുന്നറിയിപ്പ്
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാറിൽ മിന്നലേറ്റ് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. ഡൽഹി, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപകട സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും മലയോര മേഖലകളിൽ രാത്രി യാത്രകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നദീതീരങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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