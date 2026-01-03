ഉത്തരബംഗാളിലെ 54 സീറ്റുകള്, ഇക്കുറിയെങ്കിലും കൈപ്പിടിയിലാക്കാന് തൃണമൂലിനാകുമോ?
2021 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും വടക്കന് ബംഗാള് തൃണമൂലിന് ബാലികേറാ മല തന്നെയാണെന്ന സൂചനയാണ് നല്കിയത്. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ പയറ്റാന് തന്നെയാണ് തൃണമൂലിന്റെ നീക്കം.
Published : January 3, 2026 at 1:57 PM IST
ദീപാങ്കര് ബോസ്, സഞ്ജീബ് ഗുഹ, ശുഭദീപ് റോയ് നന്ദി എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ ലേഖനം
ഉത്തരബംഗാളിലെമ്പാടും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി തന്റെ കാറില് സഞ്ചാരികളുമായി കറങ്ങുകയും അല്ലറ ചില്ലറ സാധനങ്ങള് കൊണ്ട് നടന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സുകാന്ത ബര്മന്. ശൈത്യകാലത്തെ ഒരു തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തില് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതുമായി അല്പ്പനേരം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പങ്കിട്ടു.
ഇപ്പോള് ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആരെയാണ് തങ്ങള് എതിര്ക്കുന്നതെന്നോ ആര്ക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നോ അവരിപ്പോള് ചോദിക്കാറില്ല. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നതാണ് അവരുടെ ചോദ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യമാകും ഉത്തര ബംഗാളിലെ 54 സീറ്റുകളില് 2026 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുക.
2011 മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിന് വടക്കന് ബംഗാള് രാഷ്ട്രീയം അതീവ സങ്കീര്ണമായി തുടരുകയാണ്. ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളില് ജനങ്ങള്ക്ക് വിശ്വാസ്യതയുണ്ടാക്കാനാകുന്നില്ല. ഒരു ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്വത്വം. ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധികള് പലപ്പോഴും ഭരണക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമാകുന്നുമില്ല. ദക്ഷിണ ബംഗാള് ആകട്ടെ തൃണമൂലിന്റെ ഉറച്ച കോട്ടയാണ്. എന്നാല് ഉത്തരബംഗാളില് കാര്യങ്ങള് തൃണമൂലിന് കാര്യങ്ങള് കടുകട്ടിയാണ്.
2021 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 294 സീറ്റില് 213ഉം നേടിയാണ് തൃണമൂല് സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. 48ശതമാനം വോട്ട് പങ്കാളിത്തവും അവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ വിജയത്തിന് കടകവിരുദ്ധമാണ് ഉത്തരബംഗാളിലെ കഥ. ഇവിടുത്തെ 54 സീറ്റുകളില് ബിജെപി തൃണമൂലിന് ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയര്ത്തുന്നു. നിര്ണായകമായ എണ്ണം സീറ്റുകള് ഇവര് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഡാര്ജിലിങ് കുന്നുകളിലും ആദിവാസി ആധിപത്യമുള്ള അലിപുര്ദൗറിലും ജല്പായ്ഗുഡിയിലെ തേയിലത്തോട്ട മേഖലകളിലും, സിലിഗുഡിയിലെ നഗരമേഖലകളിലും അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം ബിജെപിയാണ് മേല്ക്കൈ നേടുന്നത്.
തൃണമൂലിന് മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ ഉത്തര് ദിനജ്പൂരിലും കൂച്ച് ബിഹാറിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും കളം പിടിക്കാന് കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്നാല് മൊത്തത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നോക്കിയാല് വളരെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ കിട്ടാറുള്ളത്. ഒപ്പം വലിയ ധ്രുവീകരണവും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ഇവിടുത്തെ വളര്ച്ച ആക്സ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. 2014 മുതല് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന നിരന്തരമായ പ്രയത്നമാണ് ഇവര്ക്ക് ഇവിടെ ശക്തമായ അടിത്തറ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു വോട്ടുകള് സമാഹരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. 2009ന്റെ തുടക്കം മുതല് തന്നെ കാവി പാര്ട്ടി ഇവിടെ സ്വത്വ രാഷ്ട്രീയം പയറ്റുകയും മൂന്ന് പര്വത നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളുള്പ്പെടുന്ന ഡാര്ജിലിങ് ലോക്സഭ സീറ്റില് മൃഗീയഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. 2014 മുതല് സമതലങ്ങളിലും ബിജെപി ഇതേ കാര്ഡ് ഇറക്കി കളിക്കാന് തുടങ്ങി. രജബന്ഷികളുടെയും ഗോത്രവര്ഗക്കാരുടെയും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും ഇടയില് ഇവര്ക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാന് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.
തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് 2021 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെുപ്പില് ഉത്തരബംഗാളില് വിജയമോ പരാജയമോ ആയിരുന്നില്ല സംഭവിച്ചത്. മറിച്ച് അതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു. സിലിഗുഡി മേയറും സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഗൗതം ദേബിന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി അറിയുമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി ഇടതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് സിപിഎമ്മിനെ നേരിടാനായി പിറന്ന കക്ഷിയാണ് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം. തങ്ങള് പോരാടുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മതം, ജാതി, ഭാഷ തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാസങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്ന് വരുമ്പോള് ഞങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരമില്ലാതാകുന്നു. ഇത് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതുമയുള്ള കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതൃയശാസ്ത്രത്തെ നേരിടാന് പരിശീലനം നേടിയവരാണ് തങ്ങള്. പക്ഷേ ഇത് അതല്ലെന്നും ദേബ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഉത്തരബംഗാളില് ബിജെപി ഒരു കേഡര് പാര്ട്ടിയല്ല. അവര്ക്ക് കൂടുതലായും ജാതി വോട്ടുകളാണ് കിട്ടുന്ത്. ഒപ്പം ആര്എസ്എസ് പിന്തുണയും. ആര്എസ്എസ് കേഡറുകള് നിശബ്ദ പ്രവര്ത്തകരാണ്. അവരെ നമുക്ക് എങ്ങും കാണാനാകില്ല. എന്നാല് അവരാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രധാന കരുത്ത്. വര്ഷം മുഴുവനും അവര് സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്നു. അവരുടേതായ രീതിയില് ജനങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നു. അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു ജനകീയാടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിനാകട്ടെ അവരുടെ മത-ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാനും ആകുന്നില്ലെന്ന് മമത ബാനര്ജിയുടെ മുന് മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗവും പിന്നീട് കസേര ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോള് സ്ഥാനം ഒഴിയുകയും ചെയ്ത ദേബ് വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തരബംഗാള് കേവലമൊരിടമല്ല. ആറ് ജില്ലകളും നിരവധി വംശീയ സ്വത്വവും ബഹുഭാഷകളും അതിര്ത്തി വെല്ലുവിളികളും അറിയാക്കഥകളും അസാധാരണമായ വികസനവും ഉള്ള പ്രദേശമാണ്. സുശാന്തയെ പോലെ രജബന്ഷിക്കാരനായ ഒരു കാര് ഡ്രൈവര് പോലും ഗൂര്ഖകളും നേപ്പാളികളും മലനിരകളില് ഗൂര്ഖാലാന്ഡ് എന്ന ആവശ്യവുമായി നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തെയും ഇവിഎം മെഷീനിലെ ബട്ടണമര്ത്തുന്നതിനെയും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഡാര്ജിലിങ് കുന്നുകളിലെയും ഇസ്ലാംപൂരിലെയോ ഛോപ്രയിലെയോ വോട്ടര്മാര് വ്യത്യസ്തരായി ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അലിപുര്ദൗറിലെ ഒരു തോട്ടം തൊഴിലാളി നഗരത്തിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനെയോ സിലിഗുഡിയിലെ ഒരു തൊഴിലന്വേഷിയെയോ പോലെ ആകില്ല വോട്ട് ചെയ്യുക.
ഈയൊരു വിടവ് ചരിത്രപരായി തന്നെ ഭരണകക്ഷികള്ക്ക് എതിരാണ്. ഇടതുപാര്ട്ടികളുടെ പുഷ്കല കാലത്ത് പോലും വടക്കന് ബംഗാളിലെ ചില സീറ്റുകളില് വ്യത്യസ്തമായ വോട്ടിങ് ശൈലി കാണാം. തൃണമൂലിലേക്കും ഈ സങ്കീര്ണത വന്നു ഭവിച്ചു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടത് കേഡര് പാര്ട്ടിയുടെ ശക്തമായ തട്ടകങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് കയറാനുള്ള തൃണമൂലിന്റെ നിരന്തര ശ്രമത്തിനിടെ മറ്റൊരു വസ്തുത ഇവര് കണ്ടില്ല, തങ്ങളുടെ കാലിനടിയില് കൂടി ബിജെപി എന്ന മറ്റൊരു പാര്ട്ടി തുരങ്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന്.
ദക്ഷിണ ബംഗാളിലെ വാര്പ്പ് മാതൃകകള് ഉത്തര ബംഗാളില് നടപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഗൗതം ദേബിനെ പോലെയുള്ള തൃണമൂലിന്റെ മുതിര്ന്ന നേതാക്കള് സമ്മതിക്കുന്നു. പകരം ക്ഷേമ പദ്ധതികളായ സ്ത്രീകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പണമെത്തിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ഭന്ദര്, ആരോഗ്യ ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതിയായ സ്വാസ്ഥ്യ സാത്തി, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതിയായ ഖദ്യസാത്തി എന്നിവയെപ്പോലുള്ളവയില് പാര്ട്ടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
അലിപുര്ദൗറിലെ മദ്രിഹട്ട് സീറ്റില് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി തൃണമൂല് നേടിയ വിജയം ചരിത്രം ആയിരുന്നു. ഈ സീറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കല് പോലും എത്തി നോക്കാന് തൃണമൂലിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഉത്തരബംഗാളിലെ മമതയുടെ സംഘത്തിന് ഈ ക്ഷേമ പദ്ധതികള രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസമായി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം തങ്ങള്ക്ക് ക്ഷേമ പദ്ധതികള് വഴി പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായി തങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുവെന്ന് അതിര്ത്തി ജില്ലകളായ കൂച്ച് ബിഹാറിലെയും അലിപുര്ദൗറിലെയും മമതയുടെ അനുഭാവികളായ സ്ത്രീ വോട്ടര്മാര് പറയുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ വൈകാരിക കൂറായി മാറ്റുക എന്ന വെല്ലുവിളി കൂടി ഇപ്പോള് തൃണമൂലിന് മുന്നിലുണ്ട്.
മലനിരകളിലെ ജനങ്ങള് വലിയ തോതില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് എതിരാണെന്ന് ഗൗതം ദേബ് പറയുന്നു. മമത ബാനര്ജി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാന് ശ്രമിച്ചു. മമത വിവിധ ക്ഷേമ ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിച്ചു. റോഡ് , ഭവന നിര്മാണ മേഖലകളില് വലിയ തോതില് പണം ചെലവിട്ടു. എന്നാല് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. ഡാര്ജിലിങ്, കുര്സെയോങ്, കാലിംപോങ് തുടങ്ങിയ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലേതെങ്കിലും ഒന്നില് നിന്നെങ്കിലും അനിത് താപയെ രംഗത്തിറക്കാന് തൃണമൂല് ആലോചിക്കുന്നു്ട്. എന്നാല് ബിജെപിക്കെതിരെ ഇദ്ദേഹം മത്സരമേറ്റെടുക്കമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്.
കുര്സെയോങിലെ ബിജെപി എംഎല്എ ബിഷ്ണു പ്രസാദ് ശര്മ്മയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കകളൊന്നുമില്ല. കാര്യങ്ങള് തനിക്ക് അനുകൂലമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്. രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. കുന്നുകളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സിലിഗുഡിയിലെ വീട്ടില് വച്ച് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ച ബിഷ്ണുപ്രസാദ് ശര്മ്മ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഉള്ളില് ചില കനലുകളുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാകും വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിക്കുക എന്ന് തനിക്ക് പറയാനാകില്ല. വോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിന് ശേഷമേ ശരിക്കും ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കു. വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ശര്മ്മയും പാര്ട്ടിയുടെ ഡാര്ജിലിങ് എംപി രാജു ബിസ്തയും തമ്മില് നിരന്തരം കലഹത്തിലാണ്. ബിസ്ത ഇവിടുത്തകാരനല്ല. കഴിഞ്ഞ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില് ശര്മ്മയ്ക്കെതിരെ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാന് പോലും അയാള് തയാറായി. ഡാര്ജിലിങ് എംഎല്എ നീരജ് സിമ്പയുമായും അദ്ദേഹം അത്ര സുഖത്തില് അല്ല. മലനിരകളുടെ ആറാം പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള പ്രത്യേക പദവിയാണ് ഇവര് തമ്മിലുള്ള അസ്വാരസ്യത്തിന് കാരണം. സ്വന്തം പാര്ട്ടിയില് ഇടമില്ലാത്ത ആളെന്ന പരിവേഷമാണ് ശര്മ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ആറാം പട്ടിക വിഷയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത ആളുമാണ് ശര്മ്മ. ഇത് ഗൂര്ഖ സമൂഹത്തിന്റെ അകാല ചരമത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് ശര്മ്മയുടെ വാദം.
2016ലെ മൂന്ന് സീറ്റില് നിന്ന് 77 സീറ്റിലേക്കും 38 ശതമാനം വോട്ട് പങ്കാളിത്തത്തിലേക്കുമുള്ള ബിജെപിയുടെ വളര്ച്ച ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിന്റെ കൃത്യമായ ദിശാസൂചികയാണ്. വടക്കന് ബംഗാളാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കൂടുതല് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ്. ഡാര്ജിലിങ് കുന്നുകള്, സിലിഗുഡി, ഫാന്സിദെവ, മാത്തിഗാര, നക്സല്ബാരി തുടങ്ങിയ സുപ്രധാനമണ്ഡലങ്ങള് പാര്ട്ടി സ്വന്തമാക്കി. മിക്കതും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തന്നെയാണ്. ഹിന്ദു, ആദിവാസി വോട്ടര്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടാക്കാനായ സംഘടനാപരമായ നേട്ടത്തിന്റെ തെളിവാണിത്.
ഉത്തര ദിനാജ്പൂര് ജില്ലയിലെ തൃണമൂലിന്റെ വിജയം മുസ്ലീം- ഗ്രാമീണ വോട്ടര്മാരുടെ ഇടയില് ഇവര്ക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വടക്കന് ബംഗാള് ആരുടെയും കുത്തകയല്ലെന്ന തന്ത്രപരമായ യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ് ഈ വോട്ടിങ് ശൈലി അടിവരയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.അതിര്ത്തികള്, ജാതി, തേയില തോട്ടം തൊഴിലാളി സമൂഹം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജില്ലയിലെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. 2026 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ചുരുങ്ങിയത് 215 സീറ്റിലെങ്കിലും വിജയിക്കണമെന്നാണ് മമത ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ബിജെപി തട്ടകങ്ങളില് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇവര് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. താഴേത്തട്ടിക്ക് പ്രവര്ത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുക, പൊതുസേവനങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുക, പ്രാദേശിക വികസന വാഗ്ദാനങ്ങള്, ബംഗാളി സ്വത്വം തുടങ്ങിയവ ഒക്കെയാണ് മമത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
തൃണമൂല് തങ്ങളുടെ ജില്ലാ ഘടകങ്ങളെ കരുത്തുറ്റതാക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയെ മാത്രം എതിര്ക്കുക എന്ന സന്ദേശമല്ല ഇവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. മറിച്ച് പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങള് മുതല് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കുറവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയും ഗൂര്ഖകളുടെയും ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഇടയിലുള്ള വംശീയ ആശങ്കകള് തുടങ്ങിയവയും മമതയുടെ പോരാട്ട പട്ടികയിലുണ്ട്. എങ്കിലും ബിജെപി തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഈ മേഖലയിലെ മുഖ്യ എതിരാളി. സംഘടനാപരമായി ബിജെപി കരുത്തരാണ് ഇവിടെ. ഇടതിനെ പുറത്താക്കി അധികാരത്തിലേറിയ തൃണമൂലിനെതിരെ ഇവിടെയൊരു വിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്ക്കൊരു ബദല് എന്ന തോന്നല് ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കാന് ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ തൊഴിലാളി വിഭാഗമായ ഐഎന്ടിടിയുസി ജില്ലാ അധ്യക്ഷന് നിര്ജല് ദേ പറയുന്നു. ഡാര്ജിലിങ് ജില്ലയിലെ നക്സല്ബാരിക്ക് സമീപമുള്ള തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏകമാര്ഗമായ ഒരു അഴുക്കുചാലിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം വ്യത്യസ്തമാണ്. തൊഴിലാളികള്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരുടെ വാക്കുകള്ക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. എന്നാല് അവരുടെ വോട്ടുകളും വിവിധ കക്ഷികള്ക്കായി പോകുന്നു. ഇല്ലാതായി പോയ ഇടതിന്റെ ശൂന്യത അവശേഷിക്കുകയാണ്. അത് വേഗത്തില് നികത്താന് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു. തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിനെതിരെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങള് ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ഇത് വോട്ടര്മാരില് ചില മുന്വിധികളുണ്ടാക്കുന്നു. അതിലൂടെയാണ് വടക്കന് ബംഗാളില് കാവിപ്പാര്ട്ടി കരുത്താര്ജ്ജിക്കുന്നതന്നും ഇടതില് നിന്ന് തൃണമൂലിലേക്ക് എത്തിച്ചേര്ന്ന നിര്ജല് പറയുന്നു.
വടക്കന് ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയം രണ്ട് ഇടങ്ങളില് മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നില്ല. തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും അപ്പുറം ഇടതിനും കോണ്ഗ്രസിനും ചില മണ്ഡലങ്ങളില് തിരിച്ച് വരവ് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമുള്ളിടത്താണ് ഇത് കൂടുതല്. തെക്കന് ബംഗാളിന്റെ കവാടമായ മുര്ഷിദബാദില് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങള് 2026 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കാര്യമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. തൃണമൂല് വിമത എംഎല്എ ഹുമയൂണ് കബീറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്പതിലേറെ സീറ്റുകളില് മത്സരിക്കാന് നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് ഉറപ്പൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വോട്ട് വിഘടിച്ച് പോകാന് വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്.
വടക്കന് ബംഗാളില് തൃണമൂല് സ്വന്തം നിലയില് പ്രയ്ത്നം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സിലിഗുഡി മഹാകുമ പരിഷത് സഹകാരി സഭാധിപതി റോമ രശ്മി എക്ക ഫാന്സിദെവ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ജനവിധി തേടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അവരുടെ ആദിവാസി പാരമ്പര്യവും ആദിവാസി വോട്ടര്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള സ്വാധീനവും അവര്ക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിനുള്ളിലുള്ള ജില്ലാ തല ഭരണകൂടമാണ് മഹാകുമ പരിഷത്. നമ്മുടെ ജില്ലാ പരിഷത്തിന് സമാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. അത് പോലെ തന്നെ സഞ്ജയ് തിബെര്വാളിനെ ഡാര്ജിലിങ് സമതല ജില്ലയുടെ തൃണമൂല് അധ്യക്ഷനാക്കിയതും ദിലീപ് ദുഗറിനെ സിലിഗുഡി ജല്പായ്ഗുഡി വികസന അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷനായിക്കിയതും ബംഗാളി ഇതര വോട്ടുകള് സമാഹരിക്കാന് സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. സിലിഗുഡി നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് ഇവര് വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. അതേസമയം ബിജെപിയും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല. മതിഗാര, നക്സല്ബാരി, സിലിഗുഡി മണ്ഡലങ്ങളില് എംഎല്എമാരുള്ള ബിജെപി തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ തട്ടകങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
തനിക്ക് ചില വാഗ്ദാനങ്ങള് കിട്ടിയിരുന്നുവെന്ന് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് ഫാന്സിദെവ ബ്ലോക്ക് വണ് അധ്യക്ഷന് മുഹമ്മദ് അക്തര് അലി വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല് താന് അത് നിരസിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് കൂടുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
വടക്കന് ബംഗാളിലെ സിതായ്, ദിന്ഹട്ട, നതാബാരി, തുഫാന്ഗഞ്ജ് തുടങ്ങിയമണ്ഡലങ്ങളില് തൃണമൂലും ബിജെപിയും മുമ്പ് ഇടതുമെല്ലാം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും സഖ്യങ്ങളില് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലൂടെ ഈ സീറ്റുകളില് നോട്ടമിട്ടിരിക്കുകയാണ് തൃണമൂല്. പിന്നാക്ക -ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ ഇതിലൂടെ ഒപ്പം കൂട്ടാമെന്ന് അവര് കണക്കുകൂട്ടുന്നു. എന്നാല് ഗൗതം ദേബിന് അക്കാര്യത്തില് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ല.
കൂച്ച് ബിഹാറില് തങ്ങളുടെ ഇടയില് ഭിന്നതയു്ട്. പലവട്ടം യോഗങ്ങള് ചേര്ന്നു. എന്നാല് കാര്യങ്ങള് അത്ര പന്തിയല്ല. എന്നാല് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപി തങ്ങളുടെ പരമാവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുറത്തെടുക്കും. അതിര്ത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങള്, കുടിയേറ്റം, തൊഴില് ആശങ്കകള് തുടങ്ങിയവയെ തങ്ങള്ക്ക് അനുകൂലമാക്കാനാകും ബിജെപിയുടെ ശ്രമം.
എന്നാല് കൂച്ച് ബിഹാറില് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടി തൃണമൂലിന്റെ വടക്കന് ബംഗാള് സ്വപ്നങ്ങള് തകര്ത്ത് കളയും. ഇക്കാര്യം മമതയ്ക്കും അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജര്മാര്ക്കും നന്നായി അറിയാം. അത് കൊണ്ട ്തന്നെ വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് ബൂത്ത് തലത്തില് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ച വോട്ടര്മാര്, സ്ഥിരമായി താമസം മാറിയപ്പോയവര്, കണ്ടെത്താനാകാത്തവര് തുടങ്ങിയവരുടെ കാര്യത്തില് തങ്ങള് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും പട്ടിക തങ്ങള് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പേരും പരിശോധിക്കാനാകുമെന്നും ഗൗതം ദേബ് പറഞ്ഞു.
തൃണമൂല് ക്ഷേമ പദ്ധതികള് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോള് ബിജെപി സുരക്ഷയും സാംസ്കാരിക സ്വത്വവുമാണ് ഇറക്കി കളിക്കുന്നത്. സിലിഗുഡി പോലുള്ള നഗരമേഖലകളില് തൊഴിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യവുമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നാല് ചരിത്രപരമായ കൂറിനുമപ്പുറം അവസരങ്ങളാണ്.
ഉത്തര ദിനാജ്പൂരിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൃണമൂലിന്റേത് ധ്രൂവീകരണ രാഷ്ട്രീയമാണ്. കന്നി വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമപ്രചാരണങ്ങള് ഇവര് നടത്തുന്നുണ്ട്.
വടക്കന് ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയം പ്രവചനാതീതമാണ്. രാഷ്ട്രീയ കാറ്റുകള് മാറി വീശുന്നുണ്ട്. പുത്തന് കളിക്കാര് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നു. വടക്കന് ബംഗാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒരൊറ്റ നൂലിഴയില് കോര്ത്തതാണ്. അത് സ്വത്വം, സ്വപ്നങ്ങള്, ഇച്ഛാഭംഗം എന്നിവ കൊണ്ട് പരുവപ്പെടുത്തിയതും....