വടക്കന്‍ ബസ്‌തര്‍ നക്‌സല്‍ മുക്തം; 208 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങി, ഇത് ചരിത്രം

ഇന്നലെ 170 നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ വടക്കന്‍ ബസ്‌തറിലെ അബുജ്‌മർ കുന്നുകള്‍ നക്‌സല്‍ മുക്ത മേഖലയായി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 17, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
റായ്‌പൂര്‍: ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ വടക്കന്‍ ബസ്‌തര്‍ നക്‌സല്‍ രഹിത കേന്ദ്രമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. 208 മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രഖ്യാപനം. നക്‌സല്‍ ബാധിത ബസ്‌തറിന് ഒക്ടോബർ 17 ചരിത്ര ദിനമെന്ന് മന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കീഴടങ്ങലായി രാജ്യം ഇതിനെ കാണുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്നലെ 170 നക്‌സലൈറ്റുകള്‍ കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ വടക്കന്‍ ബസ്‌തറിലെ അബുജ്‌മർ കുന്നുകള്‍ നക്‌സല്‍ മുക്ത മേഖലയായി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് 208 പേർ കൂടി ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങിയത്. ജഗദൽപൂരിലെ പൊലീസ് ലൈനിൽ വച്ച് നടന്ന പരിപാടിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്‌ണു ദിയോ സായ്, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ എന്നിവരുടെ മുമ്പാകെയാണ് ഇവര്‍ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങിയത്.

കീഴടങ്ങിയവരിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം വാസുദേവ് ​​റാവു, സതീഷ്, രൂപേഷ് എന്നീ പേരുകളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വികല്‍പ്പ് ദണ്ഡകാരണ്യ, സ്പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ റാണിത, സന്തു എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം 20 ലധികം ഡിവിഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, 30 ലധികം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മറ്റ് കേഡർ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരും ആയുധം താഴെ വച്ചു.

"ഇതോടെ അബുജ്‌മറിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നക്‌സൽ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമാകും. കൂടാതെ വടക്കൻ ബസ്‌തറിൽ നക്‌സല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ അവസാനിക്കും. ഇപ്പോൾ തെക്കന്‍ ബസ്‌തർ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ," എംഎച്ച്എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. കീഴടങ്ങലിന് പിന്നാലെ 153 ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

1) 19 എകെ 47 റൈഫിളുകൾ

2) 17 എസ്‌എല്‍ആര്‍ റൈഫിളുകൾ

3) 23 ഇന്‍സാസ് റൈഫിളുകൾ

4) 1 ഇന്‍സാസ് എല്‍എംജി

5) 36.303 റൈഫിളുകൾ

6) 4 കാർബൈനുകൾ

7) 11 ബിജിഎല്‍ ലോഞ്ചറുകൾ

8) 41 12 ബോർ/ സിംഗിൾ ഷോട്ട്

9) 1 പിസ്റ്റൾ

മുഖ്യധാരയിൽ ചേരാൻ കൂടുതൽ വിമതർ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അവരുടെ തീരുമാനത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. അടുത്ത മാർച്ചോടെ നക്‌സലിസം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

"കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 258 ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദികൾ അക്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവരുടെ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ നക്‌സലിസം തുടച്ച് നീക്കും" ഷാ വ്യാഴാഴ്‌ച പറഞ്ഞു.

"കീഴടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ സേനയുടെ കോപം നേരിടേണ്ടിവരും. നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നവരോട് ആയുധങ്ങൾ താഴെവെച്ച് മുഖ്യധാരയിൽ ചേരാൻ ഞാൻ വീണ്ടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. 2026 മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പ് നക്‌സലിസത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

