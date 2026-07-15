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നോയിഡയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ചു; പുക ശ്വസിച്ച് രണ്ട് മരണം, കെട്ടിട ഉടമ അറസ്റ്റിൽ

ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

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തീപിടുത്തം (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 15, 2026 at 4:42 PM IST

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നോയിഡ : ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലുള്ള മമുറ ഗ്രാമത്തിൽ ബഹുനില റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ രണ്ട് പേർ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടു. പുക ശ്വസിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയുമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും ചേർന്ന് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്പതോളം താമസക്കാരെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉടമയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നോയിഡ സെക്‌ടർ 66 ലെ മമുറ ഗ്രാമത്തിലുള്ള നാല് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ബുധനാഴ്‌ച അപകടമുണ്ടായത് . നിരവധി സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടമാണിത്.

തുടക്കം ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ

കെട്ടിടത്തിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഇലക്‌ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയുണ്ടായ തകരാറാണ് തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവി ചാർജിങ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പടർന്ന തീ സമീപത്ത് പാർക്ക് ചെയ്‌തിരുന്ന മറ്റ് പെട്രോൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലേക്കും അതിവേഗം വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹനങ്ങൾ കത്തിയമർന്നതോടെ കെട്ടിടമാകെ കനത്ത പുക നിറഞ്ഞതാണ് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടിയത്. കറുത്ത പുക മുകളിലെ നിലകളിലേക്ക് പടർന്നതോടെ താമസക്കാർ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു.

സാഹസിക രക്ഷാപ്രവർത്തനം

തീപിടിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ അത്യാധുനിക ഹൈഡ്രോളിക് പ്ലാറ്റഫോം അടക്കമുള്ള ഫയർ ടെൻഡറുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം താമസക്കാരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു.

"തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കനത്ത പുക ശ്വസിച്ച്, നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് കടുത്ത അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ ആംബുലൻസിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല" എന്ന് ജോയിന്റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് മിശ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

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സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള നിർമ്മാണവും ചാർജിങ് സംവിധാനങ്ങളിലെ അപാകതയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന പേരിലാണ് കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നോയിഡ സെക്‌ടർ 66-ലെ മമുറ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ ഈ ദാരുണമായ തീപിടിത്തം, ജനസാന്ദ്രതയേറിയ വാടകക്കെട്ടിടങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) ചാർജിങ് സംവിധാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. താഴത്തെ നിലയിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ ഇവി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലുണ്ടായ തകരാറാണ് വൻ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത്. ഈ തീപിടിത്തം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പെട്രോൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം പടരുകയും, വാഹനങ്ങൾ കത്തിയമർന്നുണ്ടായ കനത്ത കറുത്ത പുക കെട്ടിടമാകെ മൂടുകയുമായിരുന്നു.

ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും ചേർന്ന് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങളെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, പുക ശ്വസിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ രണ്ട് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് അപകടത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ആവശ്യമായ അഗ്നിശമന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നതിനും നിയമലംഘനങ്ങൾക്കും കെട്ടിട ഉടമയെ പൊലീസ് ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നഗരങ്ങളിലെ സമാനമായ ബഹുനില റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പാർക്കിങ് ഏരിയകളിലെ ചാർജിങ് സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിങ് ആവശ്യമാണെന്ന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സംഭവം നൽകുന്നത്.

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TAGGED:

EV CHARGING FIRE NOIDA
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