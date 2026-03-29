നോയ്ഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം: പ്രാദേശിക ഗതാഗതത്തില് വന് കുതിച്ച് ചാട്ടം, വെല്ലുവിളികള് ബാക്കി
നോയ്ഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം തുറന്ന് കൊടുത്തു. അതേസമയം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്താന് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തത് വെല്ലുവിളി, ടാക്സികള് എത്രമാത്രം വിശ്വസനീയമാണെന്നതും ആശങ്ക ഉയര്ത്തുന്നു. ഇടിവി ഭാരതിന്റെ ഷഹസാദ് അബിദിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട്
Published : March 29, 2026 at 2:41 PM IST
നോയ്ഡ: ഇന്ത്യന് വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് കുതിച്ച് ചാട്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ജിവാറിലെ നോയ്ഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. എന്നാല് വളരെ നിര്ണായകമായ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. യാത്രികര് എങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് എത്തും?
വിമാനത്താവളം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങള് ഉടന് സര്വീസ് തുടങ്ങുമെന്നുമാണ് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഇവിടേക്ക് മതിയായ യാത്രാസൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് ഇതിനകം തന്നെ വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴി വച്ചിരുന്നു. വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് എത്താന് നേരിട്ട് ട്രെയിന്, മെട്രോ എന്തിന് ബസ് സൗകര്യം പോലും ഇല്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങള്ക്ക് ക്യാബുകളെയോ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളെയോ ഇവിടേക്ക് എത്താന് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വര്ഷങ്ങളായി ഡല്ഹിയിലെയും ദേശീയ തലസ്ഥാനമേഖലയിലെയും യാത്രക്കാര് ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. ജിവാര് വിമാനത്താവളം ഇതിനൊരു അവശ്യ ബദലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നോയ്ഡ, ഗാസിയാബാദ്, പശ്ചിമ ഉത്തര്പ്രദേശ് മേഖലയില് നിന്നുള്ള യാത്രികര്ക്ക്. സാധാരണക്കാരായ നാട്ടുകാര്ക്ക് ഈ കൂറ്റന് വിമാനത്താവളം വലിയ അമ്പരപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. യാത്രാസമയവും തിരക്കും ഇന്ധന ഉപഭോഗവും കുറയ്ക്കാന് പുത്തന് വിമാനത്താവളം സഹായകമാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തല്.
വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരാന് മെട്രോയോ ട്രെയിനോ ബസോ ഇല്ല
നോയ്ഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇതുവരെയും മെട്രോ സര്വീസ് ഇല്ല. വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രികര്ക്ക് ഇപ്പോള് മെട്രോയില് ബോട്ടാണിക്കല് ഗാര്ഡന് വരെയോ നോയ്ഡ സെക്ടര് 35 വരെയോ മാത്രമേ എത്താനാകൂ. അവിടെ നിന്ന് യമുന അതിവേഗ പാതവഴി ടാക്സികളോ അനൗദ്യോഗിക വൈദ്യുതി ബസുകളോ ആണ് ആശ്രയം.
വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ബസോ ട്രെയിന് സര്വീസോ ഇല്ല എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് ഒരു കൂറ്റന് വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താന് മതിയായ യാത്രാസൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്.കൃത്യമായ ആസൂത്രണമില്ലായ്മയാണ് ഇത്തരമൊരു വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം ഘട്ടം ഘട്ടമായി റോഡ് പുനരുത്ഥാരണവും നിര്ദ്ദിഷ്ട മെട്രോ ശൃംഖലയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.
ടാക്സി ചെലവ്, യാത്രാസമയം
ഡല്ഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലയ്സില് നിന്ന് ജീവാര് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഏകദേശം എണ്പത് കിലോമീറ്റര് ദൂരമുണ്ട്. റോഡ് മാര്ഗമുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂര് വേണ്ടി വരും. ഒല, ഊബര് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 1200 രൂപയാകും ഏകദേശ നിരക്ക്. അതേസമയം ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താളത്തിലേക്ക് കേവലം നാല്പ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ദൂരം. നിരക്ക് ആകട്ടെ മുന്നൂറ് രൂപയും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മധ്യ ഡല്ഹി നിവാസികള്ക്ക് ഏറെ സൗകര്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാകും.
ഗാസിയാബാദ്(രാജ്നഗര്):
ഇവിടെ നിന്ന് ജീവാര് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് 75 കിലോമീറ്ററാണ് ദൂരം. ഒരു മണിക്കൂര് നാല്പ്പത് മിനിറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വരും. ആയിരം മുതല് 1300 രൂപ വരെയാകും നിരക്ക്. അതേസമയം ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കേവലം 51 കിലോമീറ്റര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഡല്ഹിയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മൂലം ഇവിടേക്ക് എത്താന് രണ്ടര മണിക്കൂര് വരെ എടുത്തേക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗാസിയാബാദ് നിവാസികള്ക്ക് ജീവാറിലേക്ക് പോകുന്നതാകും പ്രായോഗികവും എളുപ്പവും.
നോയ്ഡ എക്സ്റ്റന്ഷന്
വിമാനത്താവളം അറുപത് കിലോമീറ്റര് അകലെയാണ്. ഒരു മണിക്കൂര് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് യാത്രയുണ്ട്. ക്യാബിന് എണ്ണൂറ് രൂപ വേണ്ടി വരും. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്താന് രണ്ട് മണിക്കൂര് വേണം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാറാണ് ഇവിടെയുള്ളവര്ക്ക് ചെലവും സമയവും ലാഭിക്കാന് നല്ലത്. ഏഴ് സീറ്റുള്ള വാഹനത്തിലെ യാത്രയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപമുതല് 2500 രൂപ വരെയാകാം.
മധ്യഡല്ഹിയില് നിന്നുള്ള യാത്രികര്ക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം തന്നെയാണ് മികച്ചത്. അതേസമയം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും പശ്ചിമ ഉത്തര്പ്രദേശുകാര്ക്കും ജീവാര് വിമാനത്താവളം തന്നെയാണ് സൗകര്യപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായ മാര്ഗം.
ഭാവിയില് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെട്ടാല് എല്ലാവര്ക്കും വിമാനത്താവളം ഉപയോഗിക്കാനാകും
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതോടെ കൂടുതല് പേര്ക്ക് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടും. ഈസ്റ്റേണ് പെരിഫെറല് അതിവേഗ പാതയും യമുന അതിവേഗ പാതയും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിച്ചാല് ഗാസിയാബാദില് നിന്നുള്ള യാത്രാസമയം കേവലം നാല്പ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി ചുരുക്കാനാകും. പശ്ചിമ ഉത്തര്പ്രദേശില് നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്ക്ക് ഡല്ഹിയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കില് പെടാതെ യാത്ര ചെയ്യാനാകും.
ഘട്ടംഘട്ടങ്ങളിലായുള്ള വിമാനത്താവള വികസനത്തിലൂടെ പ്രതിവര്ഷം ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രികര്ക്ക് ഇവിടം ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഇതോടെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളങ്ങളില് ഒന്നായി ഇത് മാറും. ഇത് ഇവിടേക്ക് കൂടുതല് സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഗതാഗത സൗകര്യമില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി
നോയ്ഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകള് പങ്ക് വച്ച് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി ദേശീയ വക്താവ് അനുരാഗ് ഭദൗരിയ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് കുറിപ്പിട്ടു. ആഭ്യന്തര യാത്രയ്ക്കായി വിമാനത്താവളം സജ്ജമായെങ്കിലും ഇവിടേക്കുള്ള പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിലെ അപര്യാപ്തത അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡല്ഹിയില് നിന്നുള്ള യാത്രികര്ക്ക് 1400 രൂപ മുതല് 1700 രൂപ വരെ ചെലവാക്കേണ്ടി വരുന്നു. വിമാനത്താവളം പൂര്ത്തിയായെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് എത്താന് മെട്രോയോ ട്രെയിനോ ബസോ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है,— Dr Anurag bhadouria (@anuragspparty) March 28, 2026
घरेलू विमानों का परिचालन किया जाना है, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे?
दिल्ली से कैब का किराया 1400 से 1700 रुपये है,
मेट्रो या किसी भी दूसरी तरह की ट्रेन से कनेक्टिविटी नहीं है,
यहां तक कि बस की भी कनेक्टिविटी नहीं है।
क्या एयरपोर्ट… pic.twitter.com/TV29QeJRTn
ജനകീയ ആവശ്യവും ഉയര്ന്നു കഴിഞ്ഞു
പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആവശ്യക്കാര് വന്ന് തുടങ്ങിയതായി ട്രാവല് ഓപ്പറേറ്റര്മാര് വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തികളും കമ്പനികളും ടാക്സി സേവനങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ട് തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദീപക് ടൂര് ആന്ഡ് ട്രാവല്സ് നടത്തിപ്പുകാരന് ദീപക് കസാന പറഞ്ഞു. ഗാസിയാബാദില് നിന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകാന് 1500 രൂപ വേണം.ജീവാറിലേക്ക് ആകട്ടെ ആയിരത്തഞ്ഞൂറിനും രണ്ടായിരത്തിനുമിടയിലാകാും. ഏഴ് പേരുടെ വാഹനത്തിന് രണ്ടായിരം മുതല് രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപവരെയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജീവാറിലേക്ക് ഒന്നരമണിക്കൂര് യാത്രയേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകാന് 2.5 മണിക്കൂര് വേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं को देखकर मन को बहुत संतोष हुआ। इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, निवेश और विकास को एक नई गति मिलेगी। pic.twitter.com/tQDwakw2QQ— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026
അതേസമയം സാമ്പത്തിക സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യവസായി അരുണ് ശര്മ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവളം ഉത്തര്പ്രദേശില് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നിക്ഷേപം കരുത്തുറ്റതാക്കും. ഗാസിയാബാദിലെയും പശ്ചിമ ഉത്തര്പ്രദേശിലെയും വ്യവസായ വളര്ച്ചയ്ക്കും ഇത് സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Today’s landmark inauguration of Delhi-NCR’s 2nd international airport at Jewar by Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji marks a significant stride towards the vision of Viksit Udaan for Viksit Bharat.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) March 28, 2026
As Asia’s largest airport, Jewar stands as a futuristic aviation… pic.twitter.com/x3egnhLoho
ജീവാറിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം മതി. ചെക്ക് ഇന് ചെക്ക് ഔട്ട് നടപടികള് വേഗത്തിലാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡല്ഹിയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നും നാട്ടുകാരനായ കമല് ദീപ് പറയുന്നു.