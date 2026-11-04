നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണമായി റദ്ദാക്കണം; ഉന്നതതല സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
നന്ദൻ നീലേക്കനി അധ്യക്ഷനായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണ ഉന്നതതല സമിതിയോടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്
Published : November 4, 2026 at 4:18 PM IST
ചെന്നൈ: നീറ്റ് പരീക്ഷ പൂർണമായി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്. നന്ദൻ നീലേക്കനി അധ്യക്ഷനായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണ ഉന്നതതല സമിതിയോടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തുന്ന നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകളോടുള്ള തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ എതിർപ്പ് അദ്ദേഹം സമിതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇന്ന് ചെന്നൈയിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. തമിഴ്നാട് നിയമസഭ ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് നീറ്റിനെതിരെ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിൻ്റെ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു.
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൊതു പരീക്ഷയിൽ വിദ്യാർഥികൾ നേടുന്ന മാർക്ക് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി മെഡിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകണമെന്നാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ആവശ്യം. നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് പകരം ഈ രീതി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാജ്മോഹനും മറ്റ് മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസിയായ എൻടിഎയാണ് എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളം ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 25 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
ഈ വർഷം നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയും വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചത്.
പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കുകയും സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആറംഗ ഉന്നതതല സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ നന്ദൻ നീലേക്കനിയാണ് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ.
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ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനത്തിനായി നടത്തുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ നേരിടുന്ന പ്രായോഗിക വെല്ലുവിളികൾ കണ്ടെത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ശുപാർശകൾ നൽകുകയാണ് സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല. പരീക്ഷാ നടപടികളിൽ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കാനും സമിതിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുമായി സമിതി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിവരികയാണ്. പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമിതി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒക്ടോബറിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിലേക്ക് നീട്ടി. മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ എസ്. സോമനാഥ്, മുൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർ തപൻ ദേക, ഐഐടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടർ വി. കാമകോടി, മുൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അനിത കർവാൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ധൻ അമൃത് ലാൽ മീണ എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ പൂർണമായി റദ്ദാക്കണമെന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആവശ്യം സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ മാർക്ക് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവേശന രീതിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
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