പരസ്യം പണിയായി; പാന് മസാലയില് കുങ്കുമപ്പൂവില്ല, ഷാരൂഖ് ഖാന് അടക്കമുള്ള ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്ക്ക് നോട്ടിസ്
പാൻ മസാലയിൽ കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു താരങ്ങൾ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ പാൻ മാസലയിൽ കങ്കുമപ്പൂ ഇലെന്ന് വാദിച്ച് പരാതിക്കാരൻ രംഗത്ത് വരുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്.
Published : February 13, 2026 at 11:39 AM IST
ഗുണ/ മധ്യപ്രദേശ്: ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടുമെന്ന് ഷാരൂഖ് ഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും അജയ് ദേവ്ഗണും ടൈഗര് ഷ്റോഫുമൊന്നും സ്വപ്നത്തില് പോലും വിചാരിച്ചിരിക്കില്ല. പണി വന്നത് മധ്യപ്രദേശില് നിന്നാണ്. ഇന്നലെ വരെ ആരും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന വിത്തല് അഹിര്വാര് എന്ന ഒരു സാധാരണകാരനാണ് ഇവരെ വട്ടം കറക്കുന്നത്.
ഗുണ സ്വദേശിയായ വിത്തല് അഹിര്വാര് വാങ്ങിയ 10 രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് പാന് മസാലയില് നിന്നാണ് പണി വന്നത്. വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കമ്പനിയുടെ പാന് മസാലയാണ് വിത്തല് അഹിര്വാര് വാങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഷാരൂഖ് ഖാനും അക്ഷയ് കുമാറും അജയ് ദേവ്ഗണും ടൈഗര് ഷ്റോഫും അടക്കമുള്ളവര് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് ഈ പാന് മസാല വാങ്ങിയതെന്നാണ്.
ഈ പാന് മസാലയിലെ ഓരോ തരിയിലും കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ ശക്തി എന്നായിരുന്നുവത്രേ പരസ്യത്തില് താരങ്ങള് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല് പാന് മസാല പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയ വിത്തല് അഹിര്വാര് അതിന്റെ പുറം കവര് പരിശോധിച്ചപ്പോള് അതിലെവിടെയും കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേര്ത്തതായി പരാമര്ശമില്ലായിരുന്നു.
പോരേ പൂരം. വില്പ്പന കൂട്ടാനായി തെറ്റായ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ച് പാന് മസാല കമ്പനിക്കും വില്പ്പന നടത്തിയ കടകാരനും അതിന്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡര്മാര്ക്കുമെതിരെ നിയമപരമായി നീങ്ങാന് തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അഭിഭാഷകന് ശൈലേന്ദ്ര യാദവ് മുഖേന ഗുണയിലെ കണ്സ്യൂമര് ഫോറത്തില് പരാതി നല്കി.
വിത്തല് അഹിര്വാര് നല്കിയ പെറ്റീഷന് ആദ്യ പരിഗണനയില്ത്തന്നെ ഗുണയിലെ കണ്സ്യൂമര് ഫോറം തള്ളി. സംഭവത്തില് ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളുടെ പങ്ക് ദേശീയ വിഷയമാണെന്നും ജില്ലാ കണ്സ്യൂമര് ഫോറത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയില് വരുന്നതല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹര്ജി തള്ളിയത്.
തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കമ്പനി ഉടമയുടെ പേരും ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡര്മാരുടെ പേരും ഒഴിവാക്കി പുതിയ ഹര്ജി നല്കാന് നിര്ദേശിച്ചായിരുന്നു പെറ്റീഷന് തള്ളിയത്. കിലോയ്ക്ക് നാലര ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന കുങ്കുമപ്പൂവ് എങ്ങനെയാണ് 10 രൂപയുടെ പാന് മസാല പാക്കില് ചേര്ക്കാനാവുകയെന്ന് വിത്തല് അഹിര്വാര് തന്റെ പരാതിയില് ചോദിച്ചിരുന്നു. പരാതികാരന് കമ്പനിയുടെ ഉത്പന്നങ്ങള് നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജില്ലാ ഫോറം ഉത്തരവില് പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനെതിരെ അപ്പീലുമായി വിത്തല് അഹിര്വാര് ഭോപ്പാലിലെ സംസ്ഥാന കണ്സ്യൂമര് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചു. പരാതി സ്വീകരിച്ച സംസ്ഥാന കണ്സ്യൂമര് കമ്മിഷന് പാന് മസാല കമ്പനി ഉടമയ്ക്കും വില്പ്പനകാരനും ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡര്മാരായ ഷാരൂഖ് ഖാന്, അക്ഷയ് കുമാര്, അജയ് ദേവ്ഗണ്, ടൈഗര് ഷ്റോഫ് എന്നിവര്ക്കും നോട്ടിസ് അയച്ചു.
"ജനുവരി 20ന് കമ്മിഷന് മുന്നില് ഹാജരാകണമെന്നായിരുന്നു നോട്ടിസ്. എന്നാല് ബോളിവുഡ് താരങ്ങള് അടക്കം ഇവരിലാരും തന്നെ നിശ്ചിത ദിവസം കോടതിയിലെത്തിയില്ല. തുടര്ന്നാണ് വീണ്ടും ഇവര്ക്ക് നോട്ടിസ് അയക്കാന് സംസ്ഥാന കണ്സ്യൂമര് കമ്മിഷന് തീരുമാനിച്ചത്. മാര്ച്ച് 5ന് സംസ്ഥാന കണ്സ്യൂമര് കമ്മിഷന് മുമ്പാകെ ഹാജരാകണമെന്നാണ് ഇപ്പോള് നല്കിയ നോട്ടിസില് പറയുന്നത്. “ പരാതിക്കാരന് വിത്തല് അഹിര്വാറിന്റെ അഭിഭാഷകന് ശൈലേന്ദ്ര യാദവ് പറഞ്ഞു.
കമ്പനി അവകാശപ്പെട്ടതു പോലെ ഓരോ തരിയിലും കുങ്കുമപ്പൂവിന്റെ ശക്തി എന്നത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇനി നിര്മാതാക്കള്ക്കും ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡര്മാര്ക്കുമാണ്. അവകാശ വാദം തെളിയിക്കനായില്ലെങ്കില് ഇവര് ലക്ഷങ്ങള് പിഴ അടക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സൂചന.
