"അവളെ കൊന്നത് നന്നായി, നിങ്ങളെന്നെ എന്തു ചെയ്യും?"; സുഹൃത്തിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധം, കൂസലില്ലാതെ പ്രതി
സമയമാകുമ്പോള് കൊലപാതകം എന്തിന് നടത്തിയെന്ന് പറയുമെന്ന് ഇന്ഡോറില് എംബിഎ വിദ്യാർഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി. കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ലൈംഗികത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മൊഴി.
Published : February 19, 2026 at 4:42 PM IST
ഭോപ്പാല്: ഇന്ഡോറില് എംബിഎ വിദ്യാർഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ യാതൊരു പശ്ചാത്താപവുമില്ലാതെ പ്രതിയായ പിയൂഷ് ധാംനോതി. ക്രൂരകൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികരണം തേടിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ മറുപടി നൽകുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ.
"ഞാൻ അവളെ കൊന്നു... അത് നന്നായി. നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തു ചെയ്യും? സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുവെന്ന് പറയാം" എന്നാണ് പിയൂഷ് ധാംനോതി പ്രതികരിച്ചത്. തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ട പ്രതിയുടെ പ്രതികരണമാണിത്.
മൂന്ന് ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രതിയുടെ പ്രതികരണം. ഫെബ്രുവരി 13 ന് ഇൻഡോറിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സുഹൃത്തിൻ്റെ മുറിയിയില് നിന്നാണ് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില് എംബിഎ വിദ്യാര്ഥിയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.
തുടർന്ന് പ്രതിയായ പിയൂഷ് ധാംനോതിയയെ മുംബൈയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫോറൻസിക് വിശകലനവും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ അവലോകനവും ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ അന്വേഷണം പൊലീസ് ആരംഭിച്ചു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ തെളിവെടുപ്പിനായി ഇയാളെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോയിരുന്നു.
സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിന്ന് ടേപ്പും കയറും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. "തുടക്കത്തിൽ, ഇര തൻ്റെ സഹപാഠിയാണെന്നും അവൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മറ്റ് ആൺകുട്ടികളുമായി പതിവായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതായും" അയാൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് വിദ്യാര്ഥിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷം ജീവനില്ലാത്ത ശരീരവുമായി അയാൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ലൈംഗികത വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പീയൂഷ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് മരുന്ന് വാങ്ങിയതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ച ശേഷം പ്രതി ഇരയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് വഴക്കിനുശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി ക്രൂരത തുടർന്നുവെന്ന് ഇൻഡോർ ഡിസിപി കൃഷ്ണ ലാൽ ചന്ദാനി പറഞ്ഞു.
കൊലക്കുറ്റത്തിന് പുറമെ ബലാത്സംഗ കേസും ഇയാള്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആറില് ചുമത്തുമെന്ന് പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "മൂന്ന് ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് കാലയളവില് പ്രതിയായ പിയൂഷിനെ പൊലീസ് നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തു. കൊലപാതകം നടത്തിയ രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. പ്രതിക്ക് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കാനായി ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും" - എസിപി ശുഭേന്ദു ജോഷി പറഞ്ഞു.
