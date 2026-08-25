'ഇസ്ലാമില് ഹിജാബ് അനിവാര്യമല്ല, നിര്ബന്ധമെന്നതിന് മതിയായ തെളിവില്ല'; വിദ്യാര്ഥിയുടെ ഹര്ജി തള്ളി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി
സ്കൂള് യൂണിഫോണിനൊപ്പം ഹിജാബ് ധരിക്കാന് അനുമതി നല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാര്ഥിനി നല്കിയ ഹര്ജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.
Published : August 25, 2026 at 11:26 AM IST
പ്രായാഗ്രാജ്: സ്കൂളില് ഹിജാബ് അനിവാര്യമല്ലെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി. വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യത്തിന്റെ പേരില് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ യണിഫോമില് ഇളവ് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സ്കൂള് യൂണിഫോണിനൊപ്പം ഹിജാബ് ധരിക്കാന് അനുമതി നല്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാര്ഥിനി നല്കിയ ഹര്ജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെജെ മുനീര്, ഇന്ദ്രജിത് ശുക്ല എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
പ്രയാഗ്രാജിലെ സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിനിയാണ് ഹര്ജിയുമായി കോടിയെ സമീപിച്ചത്. ഹൈസ്കൂള് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ വിദ്യാര്ഥി അതേ സ്കൂളില് പ്ലസ് വണ്ണില് ചേരുന്നതിനിടെയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആറാം ക്ലാസ് മുതല് ഹിജാബ് ധരിച്ചാണ് സ്കൂളില് പഠിച്ചതെന്നും ഇതേ രീതിയില് പഠനം തുടരണമെന്നുമാണ് വിദ്യാര്ഥി ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല് സ്കൂളില് നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള് പരിശോധിച്ച കോടതി മറ്റ് മുഴുവന് കുട്ടികളും ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി മാത്രമാണ് ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല അതേ മതവിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട മറ്റ് വിദ്യാര്ഥിനികളും ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
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തന്റെ മത വിശ്വാസ പ്രകാരം ഹിജാബ് ധരിക്കല് അനിവാര്യമാണെന്ന് വിദ്യാര്ഥിനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയെങ്കിലും കോടതി അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ഹിജാബ് ധരിക്കാതിരുന്നാല് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് കോട്ടം തട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി ഹിജാബ് ധരിക്കല് അനിവാര്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. സമാന വിഷയങ്ങളില് വിവിധ ഹൈക്കോടതികള് ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല പരാതിക്കാരിയുടെ വാദത്തിന് മതിയായ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും സ്കൂള് യൂണിഫോം ചട്ടം എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണെന്നും പറഞ്ഞു. യൂണിഫോമിലൂടെ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കിടയിലെ ഏകീകൃത വസ്ത്രധാരണം ഉറപ്പാക്കാനാകും. അതുകൊണ്ട് വിദ്യാര്ഥികള് സ്കൂളിലെ നിയമങ്ങള് പാലിക്കല് ബാധകമാണ്. വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങള്ക്കായി യൂണിഫോമിനൊപ്പം അധിക വസ്ത്രം ധരിക്കാന് പ്രത്യേക ഇളവ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവകാശം വിദ്യാര്ഥികള്ക്കില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
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