'ആരും പരിഭ്രാന്താരാകേണ്ട, ഇന്ധന വിതരണം സുസ്ഥിരമാണ്'; ആവർത്തിച്ച് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം
റിഫൈനറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ വിതരണത്തിലോ തടസമൊന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം.
Published : March 19, 2026 at 8:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ധന വിതരണം സുസ്ഥിരമാണെന്നും ആരും പരിഭ്രാന്താരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം. റിഫൈനറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ വിതരണത്തിലോ തടസമൊന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.
"ഇന്ധന വിതരണവും റിഫൈനറി പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്. ഡിപ്പോകളിൽ ഡ്രൈ-ഔട്ടുകളൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എല്ലാ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഗതാഗതത്തിനായുള്ള ആഭ്യന്തര പിഎൻജിയും സിഎൻജിയും യാതൊരു വിധ തടസങ്ങളില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് " - സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാണിജ്യ എൽപിജി ഉപഭോക്തക്കളോട് സാധ്യമാകുന്നിടതെല്ലാം പിഎൻജിയിലേക്ക് മാറാൻ തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിണ്ടെന്നും സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഇതെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം പുതിയ പിഎൻജി കണക്ഷനുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 5,600 ലധികം എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾ പിഎൻജിയിലേക്ക് മാറിയെന്നും സുജാത പറഞ്ഞു.
സിലണ്ടറുകൾ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി
രാജ്യത്തുടനീളം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ അനധികൃതമായി പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നവർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 6,000 റെയ്ഡുകൾ നടത്താറുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് സിലണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുതത്തെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാരെയും എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ടീമുകളെയും സജീവമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ഷിപ്പിങ്, തുറമുഖങ്ങൾ പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമം
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒരു ആക്രമണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളും നാവികരും സുരക്ഷിതമാണന്നും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തുറമുഖങ്ങൾ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സംഘർഷം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇന്ത്യ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ചരക്കുകളുടെയും ഊർജ്ജ വിതരണങ്ങളുടെയും തടസമില്ലാത്ത ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന മുൻഗണന എന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി അസീം ആർ മഹാജൻ പറഞ്ഞു. കൺട്രോൾ റൂം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ ഏകദേശം 2.8 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടള്ളിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ മാത്രം അകദേശം 75 വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ സൗദി അറബ്യ വഴി ബദൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അസീം ആർ മഹാജൻ പറഞ്ഞു.
