എൻആർസി ഉള്ളപ്പോൾ എസ്‌ഐആർ എന്തിന്? അസമിലെ എസ്‌ഐആർ നടപടികളെ എതിർത്ത് എ‌ഐ‌യു‌ഡി‌എഫ്

പുതിയ എസ്‌ഐആറിന് വന്‍തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം 2019 ലെ എൻആർസിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ എഐയുഡിഎഫ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

AIUDF leader Rafiqul Islam (ANI)
By ANI

Published : May 17, 2026 at 1:09 PM IST

ഗുവാഹത്തി: അസമിലെ എസ്‌ഐആർ നടപടികളെ എതിർത്ത് അസം ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് (എ‌ഐ‌യു‌ഡി‌എഫ്). നടപടികൾ അനാവശ്യമായി ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും സമയം പാഴാക്കുന്നതുമാണെന്ന് എ‌ഐ‌യു‌ഡി‌എഫ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഫീഖുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അരപ്പതിറ്റാണ്ടോളം തീവ്രപരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്‌റ്റർ (എൻആർസി) പട്ടിക അന്തിക രേഖയായിയുള്ളപ്പോൾ എസ്‌ഐആർ ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ യുക്തിയെയും റഫീഖുൽ ഇസ്ലാം ചോദ്യം ചെയ്‌തു.

അഞ്ച് വർഷത്തെ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധനയ്‌ക്ക് ശേഷം അസമിൽ എൻആർസി പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി മറ്റൊരു സർവേയുടെ ആവശ്യമില്ല. എസ്‌ഐആർ സമയം പാഴാക്കുകയും ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് എസ്‌ഐആർ നടത്തുന്നതിനെ അസം മുഖ്യമന്ത്രി പിന്തുണച്ച് സംസാരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് എ‌ഐ‌യു‌ഡി‌എഫിൻ്റെ പരാമർശം.

പുതിയ എസ്‌ഐആറിന് വിഭവങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പകരം 2019 ലെ എൻആർസിയുടെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത നിയമ സാധുതകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും എഐയുഡിഎഫ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനകം പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവർക്ക് എൻആർസി കാർഡുകൾ നൽകണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 19 ലക്ഷം പേർക്ക് സുപ്രീം കോടതി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എഫ്‌റ്റി (വിദേശികളുടെ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ) വഴി അവകാശവാദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഫയൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു.

കുടിയേറ്റക്കാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ചു

തുടർന്ന് അടുത്തിടെ എ‌ഐ‌യു‌ഡി‌എഫ് നേതാവ് ലക്ഷക്കണക്കിന് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. 2019 ഓഗസ്‌റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൻആർസിയുടെ അന്തിമ കരട് ഈ പ്രവചനങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

19 ലക്ഷം ഒഴിവാക്കലുകൾ പോലും അന്തിമമല്ലെന്നും പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് 90,50,70 ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരാണെന്നാണ് നേതാവ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പരാമർശത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. അന്തിമ കരട് പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ 19 ലക്ഷം പേരുകൾ മാത്രമേ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടൊള്ളൂ. ഇതിൽത്തന്നെ പലരുടേയും മാതാപിതാക്കളേയും സഹോദരങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പലതും പിന്നീട് തിരുത്തപ്പെടും. രേഖപ്പെടുത്താത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇനിയും ചുരുങ്ങും എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാനത്തെ എസ്‌ഐആർ നടപടികൾ

ഫെബ്രുവരിയിൽ ആദ്യം, അസമിൻ്റെ ചീഫ് ഇലക്‌ടറൽ ഓഫിസർ അനുരാഗ് ഗോയൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷ്യൽ റിവിഷൻ (എസ്‌ആർ) 2026 ഫെബ്രുവരി 10 ന് അവസാനിച്ചുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 35 ജില്ലകളിലും നവംബറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്രിയയിൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാർ (ബിഎൽഒ) വീടുതോറുമുള്ള പരിശോധന നടത്തി. 18 വയസ് തികഞ്ഞ ഏകദേശം 6.27 ലക്ഷം പുതിയ വോട്ടർമാരെ വെരിഫിക്കേഷനിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

കൂടാതെ, ഏകദേശം 5.86 ലക്ഷം പുതിയ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 2.43 ലക്ഷം പേരുകൾ കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരുടെ ഡോർ ടു ഡോർ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രത്യേക പരിഷ്‌ക്കരണം (എസ്‌ആർ) വഴിയാണ് അസമിൻ്റെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. വോട്ടർമാർ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുകയോ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. പൂർണമായ എസ്‌ഐആർ നടത്താതെ തന്നെ വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പ് അസമിൻ്റെ പട്ടിക പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതിനാണ് എസ്‌ആർ ഉദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പുതിയ കണക്കെടുപ്പ്, പൂർണമായ ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ, ഓരോ വോട്ടറുടെയും സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന, ഉൾപ്പെടുത്തൽ/ഒഴിവാക്കൽ പരിശോധനകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

