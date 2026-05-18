ബംഗാളിൽ നയപരമായ മാറ്റം; മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓണറേറിയങ്ങളും ഒബിസി പട്ടികയും റദ്ദാക്കി
ധന സഹായത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്വോട്ട യോഗ്യത തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു പാനൽ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി അഗ്നിമിത്ര പോൾ പറഞ്ഞു.
Published : May 18, 2026 at 9:46 PM IST
കൊൽക്കത്ത: സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗാൾ സർക്കാർ നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു. മതപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രണ്ട് നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത്. മതപരമായ വർഗീകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള സർക്കാർ സഹായം നിർത്തലാക്കൽ, കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ള മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ (ഒബിസി) പട്ടിക റദ്ദാക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ.
ഇതോടൊപ്പം അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്വോട്ട യോഗ്യത തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു പാനൽ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അഗ്നിമിത്ര പോൾ പറഞ്ഞു. ജൂൺ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇവ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം. ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ അഫയേഴ്സ്, ന്യൂനപക്ഷകാര്യം, മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ വകുപ്പുകൾ മതപരമായ വർഗ്ഗീകരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഈ മാസം അവസാനം വരെ തുടരും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇതുസംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ പ്രത്യേകം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ പദ്ധതികൾ നിർത്തലാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഒരു പ്രധാന നയപരമായ മാറ്റത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ക്ഷേമ പരിപാടികൾ മതപരമായ സ്വത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകരുതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിലയിരുത്തി. മുൻ തൃണമൂൽ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം ഇമാമുമാർ, മുഅദ്ദിനുകൾ, ക്ഷേത്ര പുരോഹിതന്മാർ എന്നിവർക്ക് പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഈ പദ്ധതികളിൽ ആദ്യത്തേത് 2012-ലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലുടനീളമുള്ള ഇമാമുമാർക്കാണ് സർക്കാർ പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മതനേതാക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമാമുകൾക്ക് പ്രതിമാസം 2,500 രൂപ ലഭിച്ചിരുന്നു. താമസിയാതെ, സമാനമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതി പള്ളികളിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിശ്വാസികളെ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തികളായ മുഅദ്ദിനുകൾക്കും ലഭ്യമാക്കി.
ഈ രണ്ട് ഫണ്ടുകളും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിൽ നിന്നാണ് വിതരണം ചെയ്തുവന്നിരുന്നത്. 2020-ൽ, അന്നത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹിന്ദു പുരോഹിതന്മാർക്കും മറ്റ് പുരോഹിത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവർക്കും സമാന രീതിയിൽ അലവൻസ് അവതരിപ്പിച്ചു. മുസ്ലീം മതനേതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന വിമർശനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിട്ടാണ് ഈ നീക്കം വ്യാപകമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പുരോഹിതന്മാർക്ക് പ്രതിമാസ ഓണറേറിയം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി.
തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം 1,000 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഈ തുക, 2026 ലെ വിധാൻ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് 2,000 രൂപയായി പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. മമത ബാനർജി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് വിതരണത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു കമ്മീഷനും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോപണവിധേയമായ സ്ഥാപനപരമായ അഴിമതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് ബിശ്വജിത് ദാസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം സുവേന്ദു അധികാരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് സമപ്തി ചാറ്റർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ഐപിഎസ് ദമയന്തി സെൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും ഈ കമ്മിറ്റി അന്വേഷിക്കും. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: 'ജാമ്യം സ്വാഭാവിക നീതി'; ഉമർ ഖാലിദിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഉത്തരവിൽ ആശങ്കയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി