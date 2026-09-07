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'കസ്‌തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഒരു കാരണവശാലും കര്‍ണാടകയില്‍ നടപ്പാക്കില്ല'; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മന്ത്രി മധു ബംഗാരപ്പ

മലയോര ജനതയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മധു ബംഗാരപ്പ. കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമായ ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പ്രതികരണം.

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Minister Madhu Bangarappa (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 7, 2026 at 5:49 PM IST

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ബെംഗളൂരു: പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കസ്‌തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് ഒരു കാരണവശാലും കർണാടകയിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് മന്ത്രി മധു ബംഗാരപ്പ. മലയോര ജനതയുടെ ഭൂമി, കൃഷി, ഉപജീവനമാർഗം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബന്ധരാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഏഴാമത് കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

റിപ്പോർട്ട് റദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തീർഥഹള്ളിയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് പദയാത്രയെയും പ്രതിഷേധത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയവെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം. കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കസ്‌തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തുടക്കം മുതൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമായ ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി (ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, കർണാടക, കേരളം, തമിഴ്‌നാട്) ഏകദേശം 60,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസൃതിയുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ 37 ശതമാനം പരിസ്ഥിതി സംവേദനക്ഷമതയുള്ള പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് കസ്‌തൂരിരംഗൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും വികസനവും സന്തുലിതമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കമ്മിറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെയാണ് റിപ്പോർട്ടിനെ പിന്തുണച്ചും എതിര്‍ത്തും കോളിളക്കമുണ്ടായത്.

മലനാട് കർഷകർ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് എതിരല്ലെന്ന് വാദിച്ച ബംഗാരപ്പ, അവർ സ്വയം ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. "ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ താമസിക്കുകയും കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ കക്ക, നെല്ല്, കാപ്പി, കുരുമുളക്, മറ്റ് വിളകൾ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് എതിരല്ല. ഞങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമഘട്ടം നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ, പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന മലനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയും ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബംഗാരപ്പ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തില്‍ സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ 23 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ ബംഗാരപ്പ സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം കസ്‌തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ അവിടെ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ പ്രസ്‌താവനകള്‍ നടത്തുന്ന ബിജെപി 2016 ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് കേന്ദ്രം വിളിച്ചുചേർത്ത നിർണായക യോഗത്തിൽ എവിടെയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യയുയര്‍ത്തി. ശിവമോഗ എംപി ബി വൈ രാഘവേന്ദ്രയും അന്നത്തെ ഉഡുപ്പി-ചിക്കമഗളൂരു എംപി ശോഭ കരന്ദ്‌ലാജെയും പങ്കെടുത്തിരുന്നോ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മുമ്പ് സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയും ഈ റിപ്പോർട്ട് പൂർണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. കർഷകരുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ അടക്കം പിന്തുണയോടെ കേന്ദ്രത്തിന്മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനാണ് നിലവിലെ കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം.

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TAGGED:

KASTURIRANGAN REPORT KARNATAKA
KASTURIRANGAN REPORT IMPLEMENTATION
KASTURIRANGAN REPORT REJECTION
MINISTER MADHU BANGARAPPA
POLITICAL STANCE KASTURIRANGAN

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