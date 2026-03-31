നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് എന്ത്? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ല
By PTI
Published : March 31, 2026 at 5:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വായു ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ജില്ലകളിലും സർക്കാർ നിയന്ത്രിത വായു ഗുണനിലവാര നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പഠന റിപ്പോർട്ട്. ഏകദേശം 40 ശതമാനം ജില്ലകളിലും സർക്കാർ നിയന്ത്രിത നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണ് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അവർ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ആഗോള കമ്പനിയായ എയർവോയ്സാണ് (AirVoice) പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്.
2025 വരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ (Datasets) ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളായ നാഷണൽ എയർ മോണിറ്ററിംഗ് പ്രോഗ്രാം (NAMP), കണ്ടിന്യൂസ് ആംബിയന്റ് എയർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് (CAAQM) നെറ്റ്വർക്ക്, സിസ്റ്റം ഓഫ് എയർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് (SAFAR) എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്താണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്.
ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ തത്സമയ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനസംഖ്യയുള്ള പല ഇടത്തരം നഗരങ്ങളിലും വലിയ ജില്ലകളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേഷനുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉയർന്ന ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലകൾ ഒന്നുകിൽ മോശമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവ തത്സമയ നിരീക്ഷണ ശൃംഖലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും പുറത്താണെന്നുമാണ് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
സ്റ്റേഷനുകൾ ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ പോലും വിവരങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയത ഒരു പ്രശ്നമാണെന്നും, നിരീക്ഷണ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പകുതിയോളം മാത്രമേ സ്ഥിരതയുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുള്ളൂവെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലിനീകരണം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മോണിറ്ററിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഇല്ലെന്നതും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.
സംസ്ഥാന, ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ PM2.5 മലിനീകരണ നിലവാരവും നിരീക്ഷണ സ്റ്റേഷനുകളുടെ എണ്ണവും വളരെ പരിമിതമാണ്. മലിനമായ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും തത്സമയ നിരീക്ഷണം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
"നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം ലഭ്യമല്ല. കൂടാതെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിവരങ്ങളുടെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും കൃത്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലുമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത്" - എയർവോയ്സ് സിഇഒ വിറ്റാലി മാറ്റിയുനിൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
